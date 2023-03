L'oroscopo dal 6 al 12 marzo indica che quella in arrivo sarà una settimana intensa e piena di opportunità e sfide per molti. È quindi importante per tutti rimanere concentrati sui propri obiettivi e mantenere una mentalità aperta e positiva per cogliere le possibilità.

Di seguito approfondiamo le indicazioni e i suggerimenti per tutti i simboli astrologici, dall'Ariete fino ai Pesci.

L'oroscopo settimanale 6-12 marzo per i segni della prima sestina zodiacale

Ariete (21 marzo - 19 aprile): questa settimana potrebbe portare alcuni cambiamenti inaspettati.

Alcuni saranno un po' fuori controllo e fuori dalla vostra comfort zone, ma è importante mantenere la calma e affrontare i cambiamenti con fiducia e ottimismo. Potreste avere alcune difficoltà nella comunicazione, quindi fate del vostro meglio per essere chiari con gli altri.

Toro (20 aprile - 20 maggio): qualcuno potrebbe prendere una decisione importante. Cercate di non farvi distrarre dalle opinioni degli altri e di prendere una decisione basata sui valori e sugli obiettivi a lungo termine. Potrebbe esserci anche un'opportunità per fare una nuova conoscenza, quindi mantenete gli occhi aperti.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): questa settimana potreste sentirvi un po' sopraffatti dalle responsabilità.

Cercate di gestire il vostro tempo in modo efficace e di delegare il lavoro ad altri quando possibile. Potreste avere anche alcune discussioni con persone importanti nella vostra vita, ma cercate di rimanere aperti alle loro opinioni e di ascoltare attentamente.

Cancro (21 giugno - 22 luglio): qualcuno potrebbe sentirsi un po' più sensibile del solito.

Cercate di prendervi cura di voi stessi e di fare attenzione alle emozioni. Potreste avere anche alcune difficoltà finanziarie, occorre essere prudenti e non fare acquisti impulsivi.

Leone (23 luglio - 22 agosto): alcuni saranno particolarmente creativi e ispirati. Approfittate di questo momento per esplorare nuove idee e per trovare nuove fonti di ispirazione.

Potreste anche avere qualche conflitto con le persone intorno, ma cercate di risolvere le cose in modo pacifico e di non prendere le cose troppo personalmente.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): sono possibili delle difficoltà a mantenere energie e motivazioni. Cercate di prendervi del tempo per voi stessi e di fare attenzione alla salute mentale e fisica. Potrebbe esserci anche un'opportunità per fare una nuova connessione o di espandere la propria rete sociale.

Oroscopo della settimana: la seconda sestina

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): qualcuno può prendere una decisione importante sul futuro. Siate onesti con voi stessi sui vostri obiettivi a lungo termine e fate del vostro meglio per prendere una decisione che sia giusta.

Potreste anche avere alcune difficoltà nella comunicazione, quindi siate chiari e diretti.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): potreste essere appassionati e motivati. Approfittate di questo momento per concentrarvi sugli obiettivi e per fare progressi significativi. Potreste anche avere alcune difficoltà nelle relazioni, quindi cercate di essere onesti con voi stessi e con gli altri sulle emozioni.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): qualcuno si sentirà un po' fuori equilibrio. Cercate di prendervi del tempo per voi stessi e di fare attenzione alle vere esigenze. Potrebbe esserci anche un'opportunità per fare un viaggio o di esplorare un nuovo posto, lasciate aperta la porta alle nuove avventure.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): potreste sentirvi particolarmente concentrati sul lavoro e sulla carriera. Fate del vostro meglio per mantenere un equilibrio tra il lavoro e la vita privata e di fare attenzione alla salute mentale e fisica. Potreste anche avere alcune difficoltà finanziarie, quindi siate prudenti e non fate acquisti impulsivi.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): qualcuno potrebbe sentirsi un po' fuori posto. Cercate di non farvi distrarre dalle opinioni degli altri e di rimanere fedeli ai valori di fondo. Potrebbe esserci anche un'opportunità per fare una nuova conoscenza importante, quindi tenete gli occhi aperti per nuove amicizie o relazioni romantiche.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): sarete creativi e ispirati.

Approfittatene per esplorare nuove idee e per trovare nuove fonti di ispirazione. Potreste anche avere alcune difficoltà nelle relazioni, quindi cercate di essere onesti con voi stessi e con gli altri sulle emozioni. Potrebbe esserci anche un'opportunità per fare un viaggio o di esplorare un nuovo posto.