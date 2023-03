L'oroscopo di venerdì 31 marzo ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a mettere in evidenza la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi apparirà più intraprendente e chi al contrario avrà bisogno di maggiore supporto. Disponibile anche una classifica per evidenziare l'andamento generale del giorno.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 31 marzo.

Oroscopo del giorno 31 marzo: i segni sul podio

Gemelli (1° posto): la vostra intraprendenza vi consentirà di concludere il mese in bellezza. Sarà una giornata entusiasmante, soprattutto sul posto di lavoro.

Dedicherete tutte le vostre energie al completamento di alcuni obiettivi fondamentali. Nonostante questo, ci sarà spazio anche per il romanticismo e le questioni sentimentali.

Capricorno (2° posto): esprimerete, con i vostri sorrisi, tutta la positività possibile. Sarete in grado di contagiare parenti e amici. La fortuna, grazie alla posizione delle stelle, vi accompagnerà per tutto il giorno. Potrebbe essere il momento giusto per prendere decisioni importanti e altamente incisive.

Ariete (3° posto): il futuro non vi farà paura. Al contrario, non vedrete l'ora di affrontare tutte le sfide che gli astri avranno in serbo per voi. Sarete dinamici e spigliati. Non rimarrete con le mani in mano, neanche quando non ci sarà nulla da fare.

Non stenterete a prendervi cura delle necessità altrui.

Acquario (4° posto): sarete gentili con il prossimo. Non accetterete alcuna mancanza di rispetto nei vostri confronti e, per questo motivo, vi comporterete di conseguenza. La vita sentimentale subirà una svolta inaspettata che potrebbe lasciarvi a bocca aperta. Non fatevi sfuggire questa occasione.

Previsioni astrologiche del 31 marzo: i segni al centro della classifica

Vergine (5° posto): la vita famigliare sarà caratterizzata da grande unità. Vi sentirete in sintonia con gli altri e dedicherete molte attenzioni alle persone care. In alcune occasioni, sarete fin troppo apprensivi. Il lavoro, al contrario, presenterà qualche problematica in più.

Per fortuna, sarà tutto risolvibile.

Sagittario (6° posto): avrete bisogno di trovare maggiore stabilità nella vita di coppia. Vi renderete conto di non essere ancora abbastanza soddisfatti. Sarà un percorso che dovrete intraprendere insieme al partner. Gli amici, però, in questo contesto, potranno supportarvi con il loro grande affetto.

Toro (7° posto): rimarrete un po' delusi dalle novità lavorative. Vi sareste aspettati qualcosa di più. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non perdere tempo e di concentrarvi subito sui prossimi obiettivi. Inoltre, parlare a qualcuno del vostro stato d'animo potrebbe davvero fare la differenza.

Cancro (8° posto): tenderete a essere molto autocritici.

Vi punirete per cose successe in passato e per altre che non sono ancora accadute. Nessuna parola di conforto riuscirà a distrarvi dai vostri pensieri. Solo il trascorrere del tempo potrà rappresentare una medicina efficace.

Previsioni zodiacali del 31 marzo: i segni meno fortunati

Bilancia (9° posto): la situazione continuerà a essere complessa. Purtroppo, non riuscirete a trovare la vostra stabilità. Continuerete a passare da un pensiero all'altro, senza riuscire a concentrarvi su niente in particolare. Sul posto di lavoro, le cose non saranno molto diverse. Forse, avrete bisogno di un nuovo progetto.

Scorpione (10° posto): il vostro cuore continuerà a trovarsi in una situazione intermedia.

Per il momento, non vi sentirete pronti a prendere una decisione definitiva. La paura di commetterete uno sbaglio sarà troppo grande. Vi servirà un'ulteriore analisi per riuscire a inquadrare meglio la situazione.

Leone (11° posto): verrete schiacciati dalla nostalgia. Avvertirete la mancanza di qualcuno di molto speciale. Per voi, al momento, sarà impossibile colmare questo vuoto. Le lacrime potrebbero aiutarvi, ma avrete bisogno anche di circondarvi di persone affettuose e coinvolgenti. Il lavoro non vi soddisferà.

Pesci (12° posto): non vi sentirete a vostro agio con voi stessi. Criticherete il vostro aspetto fisico, il peso e anche il modo di comportarvi. C'è sempre un margine di miglioramento, ma dovrete imparare ad accettarvi. Probabilmente, vi renderete conto di essere stati troppo severi con voi stessi.