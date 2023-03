Si conclude ufficialmente il mese di marzo: un periodo che ha portato diversi cambiamenti e novità sia in amore che nel lavoro per tutti i segni zodiacali. In attesa dell'inizio del nuovo mese, di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo di venerdì 31 marzo 2023.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore - se il vostro cuore è solo da tempo - questa sarà una giornata interessante per i nuovi incontri. Nel lavoro ci sono delle discussioni importanti da affrontare, c'è una buona carica di energia.

Toro: per i sentimenti qualcosa potrebbe non andare in questa giornata, sono possibili delle emozioni negative.

Nel lavoro è meglio non mettersi contro nessuno adesso e rimandate alla prossima settimana eventuali discorsi.

Gemelli: a livello amoroso Venere nel segno aiuta i nuovi incontri, parlate chiaro con una persona. Nel lavoro c'è da recuperare qualcosa, meglio non spendere troppo.

Cancro: in amore è possibile un buon recupero, ma per alcune questioni difficili ci potrebbero essere delle polemiche. A livello lavorativo la situazione è a vostro favore, gestite al meglio tutti i rapporti che potrebbero iniziare in questi giorni.

Leone: in amore la Luna è nel segno e il Sole in buon aspetto, arriveranno presto delle novità. Nel lavoro accelerate per eventuali nuovi progetti.

Vergine: a livello sentimentale è un momento migliore rispetto al passato recente, quindi non mancheranno diverse occasioni.

Nel lavoro se qualcosa non va il prossimo mese porterà a fare delle scelte, c'è maggiore forza.

La seconda sestina

Bilancia: in amore - con diversi pianeti in opposizione - potrebbero non mancare discussioni in questa giornata, vi sentite maggiormente nervosi. Nel lavoro ci sono alcune questioni economiche da tenere sotto controllo, attenzione alle parole adesso.

Scorpione: a livello amoroso sarà importante evitare qualsiasi tipo di tensione in questa giornata, potrebbero esserci discussioni in famiglia. Nel lavoro le cose iniziano a migliorare, potrà arrivare una buona proposta.

Sagittario: in amore su un rapporto non funziona forse è meglio pensare di cambiare, le stelle al momento sorridono.

A livello lavorativo si profila qualcosa di interessante, c'è ma dovrete essere più cauti.

Capricorno: per i sentimenti attenzione a non portare troppe discussione nella vostra storia, soprattutto se ciò può coinvolgere anche altri familiari. Nel lavoro le stelle sono vincenti, potrete fare dei progetti in vista del futuro.

Acquario: a livello amoroso ci sono diverse cose da dire, ma a causa della Luna in opposizione è meglio portare pazienza. Nel lavoro entro poco tempo sarà possibile avere nuove idee più chiare, gestite però al meglio alcune spese.

Pesci: in amore il cielo vi invita a fare di più, in questo momento non è semplice rimanere sereni nelle relazioni. Nel lavoro alcune trattative potranno ripartire nei prossimi giorni.