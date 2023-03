L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 31 marzo. In evidenza in questo venerdì sono la Bilancia e Scorpione, segni presenti nella seconda sestina, in analisi in questo contesto.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 31 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 31 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Il vivace sostegno messo in atto dalla Luna in Leone, questo venerdì assicura un deciso sprint, giusto per vivere la giornata nel migliore dei modi.

Per dare respiro e piacere alla vita di coppia, potete iniziare a fantasticare sulle prossime vacanze estive e magari fare qualche scelta. Nel lavoro, nuovi progetti da sviluppare o iniziative da intraprendere richiedono il massimo della concentrazione e una cura maniacale dei dettagli: pane per i vostri denti. In amore tutto bene: l'affetto senz'altro può offrire riparo da qualsiasi guaio, a patto che voi sappiate mettere un freno alla lingua e fidarvi totalmente del partner. Momento propizio per partenze, soggiorni con toccata e fuga oppure per piccole attività sportive: inizia un fine settimana spensierato e senza troppe ansie.

Scorpione: ★★★★★. Con il trigono della Luna in Leone al Sole in Ariete, ingranerete di sicuro la marcia giusta.

Riuscirete a recuperare le occasioni perdute e a fare un ottimo lavoro. Di fronte alle scadenze, purtroppo vi trovate sempre alle strette, ma con un po’ di fortuna nessuno avrà niente da ridire. Nel lavoro, attendete il varo di un progetto, un nuovo contratto o una proposta di trasferimento: tutte situazioni che richiedono tempo per maturare ma che, alla lunga, danno sempre buoni frutti.

In amore, con la concentrazione tutta spesa nella professione, un incontro inaspettato sarà davvero destabilizzante, ma è proprio quello che a molti vi voi serviva. Il frutto più bello di tanti anni di impegno spesso è una convivenza serena, basata sulla sincerità e sull’autenticità del legame.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 31 marzo punta il dito sulla dissonanza Luna-Plutone.

Tale stato potrebbe portare con sé un carico di disagi, che solo il ricorso alla vostra solidità interiore potrà limitare. Fate quadrato intorno alla vostra pazienza, come fosse una roccaforte in cui difendersi dagli assalti. Nel lavoro invece, giornata abbastanza discreta se si soppesano le difficoltà con i risultati ottenuti: non sarà il massimo, ma è già qualcosa. In amore, diciamo che oramai il partner è abituato alla vostra imprevedibilità, perciò neanche si preoccupa più se in un minuto passate da allegri a musoni. Se single, per alcuni amore vuol dire gelosia, per altri libertà e fiducia: scegliete di stare, se possibile, con chi la pensa come voi. Non ponetevi invece traguardi troppo difficili: il segreto del successo è misurare bene gli obiettivi.

Oroscopo e stelle del 31 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, con piccoli risvolti comunque da tenere sotto controllo. Conti alla mano, parlando di soldi, vi rendete conto che qualcosa non va nel bilancio, non allarmatevi: chiedete spiegazioni e isolate le spese esagerate. La paranoia non serve: occorrono un metodo più affidabile e un rigore maggiore per tappare eventuali falle. Nel lavoro vi sveglierete con un grande fervore addosso: non dimenticate però che la fretta è una pessima compagna, foriera di errori clamorosi. In amore, dovreste mostrare più spesso quella parte di voi che resta nascosta per timidezza o per decoro: chi vi è intorno, di certo, apprezzerebbe.

Se aveste in mente un viaggio o una vacanza ma ancora non avete deciso da chi farvi accompagnare, saranno gli astri a suggerirvelo.

Acquario: ★★. Pessimo periodo in programma: calma, non tutto è perduto a priori. Con l’opposizione della Luna in Cancro in questo momento in opposizione al vostro Plutone nel segno, l’umore subisce un tracollo verticale: la perdita della stabilità potrebbe essere in alcuni casi motivo di grande sofferenza. Amate combattere, ma in questi giorni gli avversari vi sfuggono, evitano la battaglia e aumentano la frustrazione. Nel lavoro vi sentite affaticati dalle troppe responsabilità di cui, volenti o nolenti, avete dovuto farvi carico, e perdete un po’ di lucidità. In amore, meglio posticipare di un paio di giorni gli appuntamenti galanti, se non volete rischiare di avere a che fare con spiacevoli imprevisti.

In coppia, il partner spesso esige promesse troppo a lungo termine; comunque dovete essere capaci di mettervi maggiormente in gioco.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 31 marzo, evidenzia la possibilità che possa arrivare un periodo sottotono. Alcune situazioni sembrano essere un’invenzione fatta apposta per complicarvi la giornata, specie se appoggiata nell’intento da coincidenze imprevedibili quanto difficili da parare. Una sequela di contrattempi che non riuscirete ad evitare, questo vi farà perdere un mare di tempo prezioso. Nel lavoro sarete in preda all’ansia, non riuscendo a rilassarvi come vorreste: in questo modo rischiate di perdere la lucidità ed essere nervosi con tutti, anche con chi vorrebbe darvi un aiuto. In amore, fino a quando non abbatterete il muro che avete posto a difesa della vostra intimità, non stupitevi se il partner vi trascuri a oltranza.