Giovedì 23 marzo troveremo sul piano astrale la Luna, il Nodo Nord, Urano e Venere transitare nel segno del Toro, mentre Marte risiederà nel domicilio dei Gemelli. Il Sole, Giove e Mercurio, invece, rimarranno stabili in Ariete, così come Nettuno assieme a Saturno permarranno in Pesci. Plutone, infine, si sposterà dal segno del Capricorno all'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Ariete, meno roseo per Scorpione e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: tenaci. Coriacei e un pizzico più audaci del solito, i nati Toro parranno godere dei favori astrali sul piano professionale in questo giorno di metà settimana, in particolar modo la prima decade che avvertirà la gradevole e rinfrancante sensazione di poter mirare molto in alto.

2° posto Ariete: feeling. Ottime le effemeridi in casa Ariete per ritrovare la sintonia perduta con una persona cara, da un familiare al partner passando per le amiche di sempre, e ristabilire il vecchio feeling fungerà da iniezione d'entusiasmo per il segno di Fuoco.

3° posto Acquario: percettivi. Sarà presumibilmente più semplice per i nati Acquario, nel corso del 23 marzo, acuire le loro doti percettive, magari facendo attenzione a qualche dettaglio riguardante un progetto in ballo che sinora era passato inosservato ai loro radar.

I mezzani

4° posto Capricorno: spiegazioni. Semaforo acceso sul verde per i nati Capricorno che intenderanno lanciarsi in un doveroso chiarimento e finalmente far comprendere le loro ragioni all'interlocutore, spiegazione che farà da preludio a una felice riconciliazione.

5° posto Leone: nuovi scenari. Le prime due decadi di casa Leone, durante questo giovedì di marzo, potrebbero accorgersi di potersi fiondare su nuovi orizzonti esistenziali del tutto inesplorati, sebbene non tutto il ventaglio delle occasioni sarà da cogliere al volo.

6° posto Vergine: piccoli lussi. Grazie a un solido bottino economico, i nati Vergine avranno presumibilmente l'occasione di concedersi qualche spesa che strizzi l'occhio a qualche piccolo lusso che desideravano permettersi da parecchio tempo.

7° posto Pesci: latente gelosia. L'alea del dodicesimo segno zodiacale nelle ventiquattro ore in questione sarà, c'è da scommetterci, di provare un pizzico di gelosia per la collega o l'amica del partner ma, al contempo, di non riuscire ad ammetterlo apertamente su richiesta esplicita dello stesso.

8° posto Cancro: sospetti fondati.

Giornata che potrebbe nascondere qualche amarezza per i nati Cancro, in quanto gli stessi si accorgeranno che alcuni loro sospetti non troppo lusinghieri su una persona cara si riveleranno fondati.

9° posto Bilancia: pile scariche. Meglio procrastinare le attività secondarie questo giovedì per i nati Bilancia, col segno Cardinale che sarà presumibilmente chiamato a centellinare le proprie forze in vista di un bottino energetico scarno.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: revisioni finanziarie. Sarà bene, stando ai suggerimenti astrali, che questo giovedì gli arcieri divengano più morigerati sul fronte finanziario, evitando più possibile di spendere e spandere come se beneficiassero di fondi infiniti.

11° posto Scorpione: puntare il dito. Complice un po' d'insofferenza emotiva, i nati Scorpione parranno essere inclini a non assumersi le loro responsabilità e, come spiacevole conseguenza, puntare il dito su chi non avrà alcuna responsabilità in merito ai loro errori.

12° posto Gemelli: spaesati. Ventiquattro ore dove i nati Gemelli avvertiranno, con buona probabilità, uno sgradevole senso di destabilizzazione, specialmente in campo professionale dove sembreranno non riuscire a entrare in sintonia con capi e colleghi.