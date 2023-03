Parte e prende il via il secondo weekend del mese di marzo 2023. Di seguito leggiamo le previsioni e l'oroscopo dell'11 marzo 2023

con tutti i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno per tutti e dodici i segni zodiacali sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore Luna che non è più in opposizione e che permetterà un recupero, sarà possibile ottenere qualcosa in più. Nel lavoro cercate di non esagerare pretendendo tutto e subito.

Toro: per i sentimenti giornata che vede la Luna in opposizione, potrebbe arrivare qualche problema. Nel lavoro alcune questioni di carattere professionale potrebbero farvi arrabbiare adesso, puntate a un recupero settimana prossima.

Gemelli: a livello sentimentale alcuni vorrebbero liberarsi di un peso al momento, bisognerà però essere più tranquilli. Nel lavoro alcuni vorrebbero fare di più ma al momento non riescono.

Cancro: in amore Luna favorevole e weekend interessante, si potranno fare incontri speciali. A livello lavorativo avrete la possibilità di superare una piccola crisi riguardanti i rapporti con soci e collaboratori.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore qualcosa potrebbe non andare a causa della Luna dissonante, in questa giornata meglio essere cauti. Nel lavoro stato di grande agitazione ma meglio non esagerare.

Vergine: per i sentimenti forte tensione in questa fase soprattutto per coloro che hanno investito tanto ultimamente.

Nel lavoro se dovete parlare con la persona che conta fartelo adesso e vi troverete meglio.

Bilancia: a livello sentimentale giornata che vi vede più forti, più ci si avvicina alla nuova settimana più le cose andranno meglio. Nel lavoro sarà importante rivedere alcune questioni soprattutto per chi ha un'attività in proprio.

Scorpione: in amore Luna nel segno, ci vorrà un po' di pazienza comunque nei rapporti per superare tutto. Nel lavoro un progetto adesso potrà essere messo a punto, ci sono buoni stimoli.

Sagittario: a livello sentimentale fine settimana che porta qualcosa in più, potrete dire come la pensate. Nel lavoro Giove sarà attivo da qui ai prossimi mesi e vi permetterà di portare avanti i buoni investimenti.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore situazione astrologica migliore e stelle favorevoli, non è il caso però di mettersi contro qualcuno. Nel lavoro si potrà iniziare un nuovo progetto e nuove storie.

Acquario: per i sentimenti Luna dissonante che invita ad essere più cauti, questo è un periodo che vi vede maggiormente sotto pressione. Nel lavoro meglio fare il punto della situazione e ottenere i nuovi incarichi.

Pesci: in amore giornata positiva che vede diversi pianeti favorevoli, avrete la possibilità di migliorare. Nel lavoro periodo ideale per portare avanti un progetto.