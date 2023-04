Nella settimana da lunedì 1° a domenica 7 maggio sul piano astrale la Luna (la quale si farà Piena in Scorpione giovedì alle ore 14:32) si sposterà dal domicilio della Vergine ai gradi del Sagittario, mentre Mercurio, il Nodo Nord, Urano e il Sole risiederanno nel segno del Toro. Venere, invece, resterà stabile nell'orbita dei Gemelli, così come Marte permarrà in Cancro. Giove, infine, proseguirà il moto in Ariete come Nettuno assieme a Saturno continueranno la sosta in Pesci e Plutone rimarrà nel segno dell'Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Pesci, meno roseo per Acquario e Leone.

Sul podio

1° posto Pesci: ingegnosi. Secondo l'oroscopo settimanale dall'1 al 7 maggio, i nati Pesci parranno avere una marcia in più nel trovare soluzioni ad annose faccende di natura pratica, specialmente da mercoledì a sabato dove le loro doti ingegnose saranno più accentuate che mai. La testa e la coda settimanale, invece, potrebbe riservare qualche pensiero malmostoso di troppo orientato sulla sfera sentimentale per il segno Mobile.

2° posto Capricorno: speranzosi. Il fiore all'occhiello di questi sette giorni primaverili per i nati Capricorno sarà probabilmente il Plenilunio nell'amico Scorpione che arriverà il 4 maggio. Aspetto satellitare che avrà una sorta di esplosione dell'inconscio per il segno Cardinale, boom interiore che gli permetterà sia di far emergere talenti latenti che di trovare la chiave giusta per riconciliazioni familiari che parevano insperate.

3° posto Toro: priorità. La retrogradazione mercuriale sui gradi dei nati Toro sarà attiva per l'intera settimana e giovedì guarderà anche di sguincio la Luna Piena nel dirimpettaio Scorpione, ostica opposizione planetaria che indurrà probabilmente il segno Fisso a concentrare le proprie attenzioni su alcune priorità esistenziali, ambiente domestico in primis.

Se sino a mercoledì l'andazzo sembrerà pressoché routinario, difatti, dal 4 maggio i nati del segno saranno chiamati a far conciliari lussi, funzionalità e pareri delle persone care in merito ai prossimi acquisti, con relativa sistemazione, inerenti l'abitazione.

I mezzani

4° posto Scorpione: archivio pratiche. Alla stregua di una spanditrice che distribuisce uniformemente il bitume per la costruzione di una strada, questa settimana inaugurale di maggio avrà buone chance di permettere ai nati Scorpione di archiviare in via definitiva alcune zavorre emotive che a lungo li hanno tenuti ingabbiati.

Il segno d'Acqua, soprattutto nelle giornate centrali, farà bene a sviscerare tali zavorre, magari esorcizzandole parlandone con eventuali persone interessate, così da passare successivamente a spandere il metaforico bitume nel prossimo sentiero che andranno a imboccare.

5° posto Vergine: mettere in discussione. Eccezion fatta per coloro che sono nati i primi tre giorni, i quali saranno stretti sotto la morsa del Grande Maestro e dell'astro delle illusioni, il segno della Vergine potrebbe trascorrere la settimana godendo di una buona propensione allo spirito autocritico. Dote che sarà più accentuata nel mondo professionale, settore nel quale i nativi riusciranno ad ammettere a loro stessi sia dove hanno colto nel segno che quando hanno attuato una mossa fallace.

Consapevolezze che strizzeranno l'occhio alla sincerità e che faranno sì che il segno Mutevole metta in discussione anche gli impieghi più datati.

6° posto Gemelli: in bilico. Le prime tre giornate ma anche domenica potrebbero risultare particolarmente pensierose per i nati Gemelli, i quali si ritroveranno tra l'incudine e il martello su una faccenda relazionale, ovvero indecisi se spifferare qualcosa di pesante visto o sentito a una persona cara oppure far finta di nulla per non far soffrire troppo la stessa. Bilico cerebrale che troverà una soluzione e quindi una scelta da parte del segno d'Aria grazie alla Luna Piena nel sesto campo del 4 maggio.

7° posto Bilancia: ammissioni. Se la settimana in questione di casa Bilancia fosse un oggetto sarebbe senz'altro uno zaino da trekking dal quale sarà bene liberarsi al più presto, sebbene ciò ha contenuto sinora, in termini di emozioni e pregiudizi, ha accompagnato il segno Cardinale da oltre un anno.

Liberarsi dallo zaino, ammettendo quindi con schiettezza come la pensano a prescindere dall'interlocutore, rappresenterà la priorità per i nativi che, una volta liberi dall'opprimente e inutilmente saturo oggetto, si sentiranno improvvisamente più liberi.

8° posto Ariete: focus sui doveri. Maggio per il segno dell'Ariete parrà decisamente più improntato sui doveri più che sui piaceri, almeno sino a sabato in quanto i nativi dovranno far fronte a diverse attività di natura pratica e burocratica procrastinate in precedenza che andranno a sommarsi a quelle attuali. Domenica, invece, ci sarà finalmente spazio per una parentesi casalinga più spensierata da trascorrere assieme ai figli e alla dolce metà.

9° posto Sagittario: essenzialità. La settimana dei nati Sagittario parrà essere divisa in due trance, dove sino a mercoledì dovranno fare i conti con qualche bega amorosa che covava da un po', mentre da giovedì in poi il segno di Fuoco sarà chiamato a concentrarsi prettamente su entrate e uscite economiche al fine di non appesantire ulteriormente il bilancio. Per entrambe le fasi il leitmotiv sarà essenzialità.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: comunicazione flop. Il tallone d'Achille dei nati Acquario per questa settimana che apre il mese sarà, con buona probabilità, la loro spiccata difficoltà a farsi comprendere dal mondo circostante, specialmente nel settore professionale dove l'equivoco sarà sovente dietro l'angolo.

Calcare la mano in tal senso, però, sarebbe deleterio quindi il segno Fisso farebbe meglio a rinviare eventuali chiarimenti alla seconda parte di maggio.

11° posto Leone: confusi. Più passeranno i giorni e maggiore sarà probabilmente la confusione che regnerà nelle menti dei nati Leone in questa settimana, col culmine che avverrà nelle giornate dal 4 al 6 quando gli influssi del Plenilunio in quadratura renderanno ancora meno fluenti le idee. Domenica, come se non bastasse, il segno Fisso sembrerà essere pervaso da una fresca e stimolante lucidità, illusione proveniente dal contrasto tra il Luminare femminile e la Bianca Signora, quindi meglio non prendere alcuna decisione in tale fase.

12° posto Cancro: costrizioni.

Una sorta di effetto gabbia potrebbe, nel corso delle prime sette giornate di maggio, far vivere questa settimana ai nati Cancro con l'opprimente presa di coscienza di non poter esplorare nuovi lidi esistenziali in quanto, al momento, alcune costrizioni li tengono saldamente imbrigliati. Perdere la pazienza o dare di matto andrebbe a dar vigore a questa sgradevole sensazione, mentre un buon modo per metabolizzarla e andare avanti, sapendo che ben presto anche il carnet astrale diverrà più benevolo, sarà di dedicarsi all'attività sportiva, ma anche cucinare una deliziosa prelibatezza per le persone care oppure leggere quel libro acquistato tempo fa.