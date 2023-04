Nella prima settimana del mese di maggio, dal 1° al 7 maggio 2023, l'Oroscopo della fortuna vedrà il pianeta Marte presente nella costellazione del Cancro. Nettuno e Saturno saranno presenti nella costellazione dei Pesci. Giove si troverà nei gradi dell'Ariete. Il Sole, Mercurio e Urano invece saranno ospitati nella costellazione del Toro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo settimanale per tutti i segni dello zodiaco della settimana.

L'oroscopo della fortuna della settimana: Acquario al 'top'

1° Acquario: avrete ben chiaro gli obiettivi che intenderete perseguire nel corso della settimana e riuscirete a realizzarli uno per uno, con o senza l'aiuto della cerchia dei colleghi.

Le ambizioni personali potrebbero finalmente coincidere con gli interessi del piano professionale e le opportunità arriveranno anche per chi è ancora alla ricerca di un impiego. Sfruttare al meglio queste occasioni vi farà raggiungere traguardi davvero soddisfacenti, secondo l'oroscopo. La fortuna di Venere farà il suo dovere a tutto tondo, soprattutto nel weekend.

2° Ariete: sicuramente avrete una carica energetica notevole grazie agli influssi positivi del pianeta Giove, e agire in questo momento potrebbe rivelarsi davvero stupefacente per i vostri progetti. Avrete anche una forte dinamicità che potrebbe spingervi a fare tanto anche sul piano finanziario. Guadagnare di più adesso sarà un sogno che si realizzerà con ottime condizioni di riuscita.

Fare anche qualche investimento adesso potrebbe essere più che produttivo, e non soltanto per voi stessi, secondo l'oroscopo.

3° Pesci: Marte sarà davvero eccezionale per il vostro segno riguardo alle energie. La vitalità sarà invece conferita dal Sole, il quale potrà regalarvi anche uno slancio eccezionale nei confronti del lavoro.

Sarete più produttivi e soprattutto instancabili, e questa bella atmosfera dinamica si riverserà anche nella vostra squadra di lavoro. Secondo l'oroscopo riuscirete a realizzare gran parte di quelle cose che avete in mente di fare, soprattutto li vedrete finalmente compiuti nel fine settimana.

4° Toro: ottimismo e comunicazione saranno le due parole d'ordine di questa settimana per il vostro segno zodiacale.

Avrete una nuova consapevolezza del vostro lavoro e portare a termine i progetti in essere, ora come ora, potrebbe essere molto più semplice e divertente del previsto. Qualche volta avrete dei piccoli cali d'umore a causa della Luna, ma con tutta probabilità il vostro recupero sarà maggiore rispetto a questi cali. Con la squadra sentirete finalmente che le cose andranno per il verso giusto, e non sarà solo una sensazione.

Leone carico

5° Leone: sarete molto spronati ad andare avanti con i vostri progetti, i quali saranno incentivati anche dalla fortuna di Giove in Ariete. Pertanto non avrete degli ostacoli sul lavoro che possano in qualche modo essere di intralcio, e i guadagni potrebbero arrivare prima di quanto ve lo aspettiate.

Secondo l'oroscopo dovrete prendere delle decisioni, alcune semplici e altre no, che potrebbero essere uno stimolo ulteriore alla vostra carriera.

6° Gemelli: Venere e la sua fortuna si svilupperanno molto produttivamente sul piano progettuale e professionale, per cui ora avrete il bisogno di riemergere sul piano comunicativo facendo avanzare la vostra figura nell'interazione all'interno del contesto lavorativo. La vostra voglia di mettervi in gioco sarà priva di quegli ostacoli difficili da superare, e con gli strumenti a vostra disposizione potreste scavalcare anche quelle diffidenze che nel mondo del lavoro sono state sempre controproducenti per voi. Riceverete ottime notizie pecuniarie nel fine settimana.

7° Scorpione: avrete ottimismo e una carica vincente che vi farà vedere le cose da fare molto più semplici e anche divertenti. Avrete le carte in regola per fare progetti davvero ambiziosi, ma dovrete anche fare i conti con sensazioni inquiete che faranno poco bene all'interazione all'interno della cerchia dei colleghi. Dovrete necessariamente mantenere la calma per far sì che la divergenza di intenti sia appianata in modo sensibile. Nel fine settimana potreste finalmente concedervi del relax.

8° Vergine: state ancora facendo i conti con lo stress e il lavoro che non vi sta lasciando molta tregua in questo momento, per cui dovrete cercare essenzialmente un equilibrio fra le vicende personali e il lavoro senza compromettere troppo i guadagni e gli affari.

State facendo di tutto per godervi la serenità che il lavoro vi sta assicurando, ma al tempo stesso gli impegni potrebbero assorbire molto del vostro tempo libero, soprattutto nel corso della seconda metà della settimana.

Ottime energie per Bilancia

9° Bilancia: le energie saranno buone per poter fare tanti progetti in poco tempo, ma procedere con cautela in questo momento potrebbe essere una idea da prendere fortemente in considerazione, perché Giove opposto al vostro segno in questo momento potrebbe essere di ostacolo a qualche sogno di stampo professionale che vorreste portare avanti ma che in questo momento potrebbe essere bloccato oppure andare al rallentatore. Dovrete cercare di destreggiarvi in un contesto lavorativo difficile, forse nuovo, che vi porrà davanti moltissime sfide.

10° Cancro: avvertirete del nervosismo sul piano lavorativo e un pessimismo di fondo che probabilmente vi accompagnerà per gran parte della settimana. Sicuramente avrete dei nervi saldi che vi permetteranno di fare qualcosa di utile e buono sul lavoro, ma dovrete anche fare i conti con un po' di stanchezza dovuta alle troppe cose da fare. Secondo l'oroscopo dovrete cercare di lasciar perdere alcune schermaglie con i colleghi.

11° Capricorno: fare tutto da soli potrebbe rallentare il lavoro e non farvi cogliere quelle poche opportunità che in questo momento potrebbero essere le sole a vostra disposizione. Sul piano comunicativo sarete molto taciturni e testardi, e questa situazione di inquietudine potrebbe essere solamente controproducente per i progetti che state coltivando con la squadra.

I conflitti di interessi non mancheranno, e dovreste anche affrettarvi a prendere alcune decisioni responsabilizzanti, secondo l'oroscopo.

12° Sagittario: ci saranno situazioni per cui dovrete farvi in quattro e provare a cavarvela senza l'aiuto di nessuno, soprattutto se queste riguardano i progetti, gli affari, il contesto lavorativo in generale. Potreste avere anche qualche conto in sospeso che dovrete necessariamente saldare. Secondo l'oroscopo la seconda metà della settimana potrebbe vedere la luce di qualche miglioramento che culminerà nel fine settimana, ma evitate di premere il tasto dell'acceleratore.