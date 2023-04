Sabato 15 e domenica 16 aprile troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita dell'Acquario (dove risiedere Plutone) al domicilio dei Pesci (dove transitano Nettuno e Saturno), mentre Marte stazionerà sui gradi del Cancro. Venere, invece, protrarrà il moto in Gemelli, così come Mercurio, il Nodo Nord e Urano resteranno stabili nel segno del Toro. Il Sole assieme a Giove, in ultimo, permarranno il moto in Ariete.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Ariete, meno benevolo per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: gratifiche morali.

Una figura di spicco professionale, nel corso del fine settimana in questione, potrebbe complimentarsi coi nati Acquario per il lavoro svolto in precedenza, ma soprattutto per l'integrità morale messa in campo. Sino a metà pomeriggio di sabato, inoltre, il segno Fisso farebbe meglio a limitarsi a osservare il mondo circostante senza sbilanciarsi più di tanto.

2° posto Ariete: rancori al bando. Secondo l'oroscopo del 15 e 16 aprile, i nati Ariete avranno buone chance di voler accantonare qualsiasi rancore pregresso, in particolar modo nella cerchia amicale, non soltanto facendo il primo passo verso la persona interessata ma anche organizzando qualcosa per la stessa.

3° posto Gemelli: trasgressivi.

Il Luminare femminile e l'astro di Ade stimoleranno la frizzante posizione della Bianca Signora inducendo, con buona probabilità, i nati Gemelli ad assumere un mood trasgressivo in queste quarantotto ore sia nei rapporti di coppia affermati che in eventuali flirt bollenti che instaureranno.

I mezzani

4° posto Pesci: domenica top.

Se la prima parte del weekend parrà avanzare sui binari della routine lavorativa e dei doveri pratici, i nati Pesci avranno ottime possibilità di godere appieno dei favori planetari il 16 aprile. Domenica, difatti, il dodicesimo segno zodiacale sembrerà beneficiare di un ritrovato entusiasmo, grazie al quale affronterà alcune scocciature relazionali sempre col sorriso sulle labbra.

5° posto Scorpione: attenti ai dettagli. Ottime le effemeridi del weekend per i nati Scorpione che non vorranno fermarsi alle apparenze nel ménage amoroso, così scrutando gesti e parole della dolce metà comprenderanno appieno cosa si cela realmente dietro tali comportamenti.

6° posto Leone: spese funzionali. Sabato e domenica i nati Leone saranno, c'è da scommetterci, chiamati a mettere mani al portafogli per venire a capo di vecchie problematiche, ad esempio recandosi dal meccanico per sistemare l'auto oppure contattando un idraulico per opere manutentive domestiche. Sebbene tale spesa non sarà preventivata si rivelerà funzionale, ma soprattutto porrà fine alle problematiche che ne sono derivate.

7° posto Cancro: restyling. Più trascorreranno le ore di questo fine settimana e maggiori saranno le chance che nei nati Cancro cresca l'irrefrenabile voglia di fiondarsi verso un restyling del loro aspetto fisico, come un nuovo taglio di capelli o un fresco modo di vestirsi più consono ai loro desideri attuali.

8° posto Bilancia: fischi per fiaschi. L'alea di casa Bilancia, nel corso di queste giornate di metà aprile, sarà presumibilmente di andare incontro a qualche equivoco dialettico, coi nativi che saranno inclini a prendere lucciole per lanterne. A fronte di ciò, sarebbe meglio che il segno Cardinale non parta in quarta con le parole perché sarà facile che faccia nascere delle situazioni imbarazzanti.

9° posto Toro: incompresi. La sgradevole sensazione che potrebbe far capolino nel weekend dei nati Toro sarà di sentirsi incompresi agli occhi altrui, quasi come se le persone che li circonderanno non capissero minimamente ciò che li angustia o li entusiasma. Meglio, però, non partire per la tangente, in quanto tale sensazione sarà illusoria nonché figlia dei contrasti tra il Messaggero degli Dei e il pianeta dei venti.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: contrasti familiari. Due giornate da prendere con le pinze per i nati Vergine, specialmente nel nucleo familiare, in quanto sarà facile che si vengano a creare degli attriti per futilità. Per evitare questi inutili e controproducenti contrasti, il segno di Terra dovrebbe dedicarsi a qualche attività rigenerante e, al contempo, non cedere ad alcuna provocazione.

11° posto Sagittario: cane che si morde la coda. Il weekend di casa Sagittario potrebbe nascondere qualche pressante insidia inerente il fronte professionale, in particolar modo per i nativi che dovranno necessariamente rapportarsi con un socio. In questa eventualità, infatti, gli arcieri si accorgeranno di non riuscire a cavare un ragno dal buco, in quanto le loro idee o proposte riceveranno un secco rifiuto dalla controparte e ciò li riporterà al punto di partenza.

12° posto Capricorno: burberi. Il carattere arcigno e spigoloso dei nati Capricorno parrà emergere in tutta la sua freddezza in queste due giornate primaverili, col segno Cardinale che potrebbe essere tacciato di essere burbero e poco avvezzo a stare in mezzo alle altre persone quando assume tale comportamento.