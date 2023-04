L'oroscopo di mercoledì 12 aprile annuncia una giornata piuttosto movimentata per il Toro, che avrà energia da vendere e sarà pronto a lanciarsi in nuove opportunità. Il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento per Bilancia, Scorpione e Acquario.

Oroscopo di mercoledì 12 aprile: Gemelli combattuti

Ariete: la creatività sarà la vostra arma vincente, ma sarete frenati dalla vostra insicurezza che vi porterà a dare la priorità al giudizio che potrebbero avere gli altri. Il consiglio delle stelle è di agire e sfruttare al massimo le capacità per poter raggiungere obiettivi davvero soddisfacenti.

Toro: una bella energia vi porterà ad aiutare gli altri e vi farà sentire anche molto motivati a portare avanti i progetti lavorativi. Il romanticismo renderà magici gli incontri e vi farà pensare a passi importanti nella relazione, ma ci sarà qualcuno di non cui non fidarsi.

Gemelli: gli impegni saranno molti, ma voi non riuscirete a far fronte a tutto quello che avevate preventivato. Vi ritroverete a dover scegliere tra il vostro lato spirituale e quello materiale, ma dovrete anche tenere presente che state trascurano troppo la famiglia.

Cancro: le trattative avranno il favore delle stelle e in questo mercoledì di aprile porterete a termine degli affari importanti. In amore non avrete voglia di impegnarvi seriamente e sarete più portati a vivere il presente, a differenza del partner.

Oroscopo del giorno: fase decisiva per la Vergine

Leone: giornata positiva e ricca di sorprese. Se siete single potrebbe aspettarvi un viaggio davvero interessante. Se siete in coppia, invece, potreste ricevere una proposta importante che riguarda il vostro futuro sentimentale.

Vergine: dopo la parentesi del lungo weekend di Pasqua tornerete nelle vostre riflessioni per capire meglio cosa desiderate dal futuro.

Non sarà facile per voi fare una scelta, ma sarà necessaria per uscire da una situazione che non vi fa stare più bene.

Bilancia: sarà una giornata piuttosto nervosa in famiglia e le discussioni non mancheranno. In amore potreste fare un incontro che vi intrigherà molto, ma dovrete stare molto attenti perché potrebbe esserci qualche delusione in arrivo.

Scorpione: l'Oroscopo del giorno annuncia che la tentazione di farvi sentire in qualche discussione nella relazione di coppia sarà forte, ma è consigliato mantenere la calma per evitare di peggiorare la situazione. Arriveranno ottime novità che riguardano il lavoro.

Importanti novità al lavoro per Capricorno, Pesci permalosi

Sagittario: in questa giornata sarà meglio evitare di prendere iniziative e pensare invece a rilassarsi, magari in compagnia di una persona cara. Al lavoro ci saranno molti impegni da affrontare, ma la vostra mente sarà da un'altra parte.

Capricorno: ci saranno ottime notizie in campo professionale e non si esclude che arrivi una promozione che aspettate da tempo. In amore non sarete molto comprensivi e resterete nelle vostre idee, rischiando di ferire il partner.

Acquario: in questa giornata sarete più polemici del solito e sarà difficile riuscire ad accontentarvi. Potreste pensare di mettere a parola fine a una relazione che trascinate ormai a fatica. Al lavoro ci saranno ancora molte cose da risolvere.

Pesci: qualche malumore vi impedirà di vivere questa giornata in modo sereno. L'unico modo per superare questo momento è lasciarvi scivolare tutto addosso e avere la pazienza di aspettare. Concedetevi una serata romantica con il partner.