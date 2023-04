Soddisfazioni sul lavoro per Capricorno, serenità ritrovata per i Pesci: queste alcune delle informazioni che riserva l'Oroscopo valido per la giornata del 18 aprile, martedì prossimo. Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni zodiacali del 18 aprile: la prima sestina

Ariete: secondo l'oroscopo del 18 aprile avrete un influsso particolarmente positivo da parte delle stelle con un'ottima contingenza legata all'amore. Una situazione che potrebbe verificarsi sul posto di lavoro vi farà però pensare molto.

Toro: buone nuove per quel che concerne l'amore, tutti i vostri dissidi potrebbero essere appianati con una semplice telefonata.

Sul lavoro siate più pazienti, al momento non tutti apprezzano le vostre qualità.

Gemelli: sarete alla ricerca di nuove emozioni, quello che state vivendo vi andrà un po' stretto e non avrete intenzione di continuare. Alcuni colleghi vorrebbero mettere bocca sulle vostre scelte, riflettete e date retta solamente a voi stessi.

Cancro: in amore cercate di non essere troppo timidi, tentate di giocarvi le vostre carte migliori e sicuramente non potrete rimproverarvi nulla. Il lavoro vi potrebbe portare a fare una scelta per niente semplice.

Leone: la serata potrebbe essere davvero congeniale per una cena romantica con il vostro partner, organizzate qualcosa di coinvolgente anche per il dopo. Sul lavoro siate più pragmatici, non vi gettate su tutto e riflettete maggiormente.

Vergine: una decisione presa in fretta potrebbe compromettere la vostra vita di coppia, siate più attenti e non pensate di avere sempre ragione. Il lavoro potrebbe portare qualche noia di troppo, cercate di risolverla subito.

Le predizioni astrologiche del 18 aprile: la seconda sestina

Bilancia: pensate a qualcosa di importante per il futuro della vostra vita di coppia, nessun traguardo vi sarà proibito.

Avevate messo da parte alcuni progetti lavorativi, è tempo di riprenderli seriamente in considerazione.

Scorpione: buone notizie per quel che riguarda i sentimenti, avrete presto una nuova opportunità alla quale dedicare tutte le vostra attenzioni. Una bella gratificazione personale ed economica potrebbe affacciarsi nella vostra vita lavorativa.

Sagittario: in amore cercate di non fare la parte della vittima, non vi si addice assolutamente e non porterà il benché minimo risultato. Impegnatevi maggiormente sul lavoro e per voi le opportunità non mancheranno.

Capricorno: la sfera sentimentale non sta marciando come speravate, evitate però di trarre conclusioni sommarie e affrettate. Bene invece l'ambito professionale, grandi soddisfazioni all'orizzonte.

Acquario: la conoscenza di nuove persone potrebbe aiutarvi nel fare delle scelte azzeccate sulla vostra vita sentimentale, non chiudetevi in voi stessi. Sul lavoro potrebbe esserci qualche polemica di troppo e non ce ne sarebbe assolutamente necessità.

Pesci: in amore vi meritate un po' di serenità, anche se a volte siete proprio voi la causa dei vostri mali. Abbiate più equilibrio sul lavoro, le cose non si risolvono con aggressività e strafottenza.