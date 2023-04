La giornata di venerdì 14 aprile sarà ricca di sorprese. L'oroscopo preannuncia che alcuni segni riusciranno a mantenere la giusta calma, mentre altri si faranno trasportare dalle emozioni. È presente anche una classifica che consente di dare uno sguardo più ampio alla ruota planetaria e alla posizione di ogni profilo.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 14 aprile 2023.

Oroscopo di venerdì 14 aprile: i segni più fortunati

Acquario (1° posto): assisterete a un cambiamento inaspettato. Dopo un primo momento di smarrimento, deciderete di sfruttarlo al meglio.

Riuscirete a trarre grandi insegnamenti e a crescere sia dal punto di vista economico che personale. La famiglia apprezzerà molto l'approccio utilizzato. Vi supporterà in ogni momento della giornata e cercherà di contribuire dove possibile. Non potrete fare a meno del suo affetto.

Pesci (2° posto): la classifica vi vede in una buona posizione. Raggiungerete il secondo posto grazie alla vostra dolcezza. Le persone non potranno fare a meno di tenere in grande considerazione i vostri sentimenti. Cercheranno di non ferirli e di farvi provare emozioni positive. Questo renderà tutto più facile. Avrete anche uno splendido rapporto con i colleghi di lavoro e con il capo.

Gemelli (3° posto): avrete pieno potere sulle decisioni.

Accetterete i consigli provenienti dall'esterno, però, prima di metterli in pratica, rifletterete accuratamente sulle possibili conseguenze. Questo approccio vi permetterà di cadere sempre in piedi e di non farvi travolgere dagli eventi. Affronterete con determinazione anche gli imprevisti. Dietro a uno di essi potrebbe nascondersi un'imperdibile opportunità.

Starà a voi coglierne le potenzialità.

Scorpione (4° posto): crederete ciecamente nell'amicizia. Sarete leali e generosi. Riterrete di dover fare tutto il necessario per rendere felici le persone care. Riuscirete nel vostro intento e verrete ricambiati con altrettanta premura. Sul posto di lavoro, sarete in grado di sottolineare le problematiche, senza apparire scortesi nei confronti dei colleghi.

Questa sarà un'incredibile dote personale.

Previsioni zodiacali del 14 aprile: i segni al centro della classifica

Cancro (5° posto): avrete qualche difficoltà nel dialogo con la persona amata. Ci saranno alcuni fraintendimenti che non vi consentiranno di comprendere bene la situazione. Per fortuna, risolverete tutto nel giro di poche ore. Alla fine, sarà l'affetto reciproco a trionfare. Smetterete di porvi troppe domande e inizierete a godere della compagnia del partner. Sarete circondati da tanti amici e anche da una famiglia unita.

Leone (6° posto): deciderete di avere maggiore cura del vostro tempo. Cambierete il modo di organizzare la routine quotidiana, così da potervi occupare delle cose che più vi stanno a cuore.

Riscoprirete vecchi interessi e interagirete con caratteri molto diversi dal vostro. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non innalzare inutili barriere nei confronti dell'amore: prima o poi, troverete la persona giusta per voi.

Capricorno (7° posto): non vorrete lamentarvi con parenti e amici. Tenderete a rimanere in silenzio, riflettendo su ciò che avreste potuto migliorare. Sarete autocritici e poco attenti alle vostre esigenze personali. Vi considererete solo come un'efficientissima macchina da lavoro. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di provare a estendere i vostri orizzonti. Una pausa di breve durata potrebbe davvero fare al caso vostro.

Toro (8° posto): tenderete a mettere in discussione il tuo istinto.

Non vi fiderete troppo delle intuizioni perché, in passato, avete rischiato di commettere degli errori. Innalzerete una barriera tra voi e il partner per concentrarvi totalmente sul lavoro. Purtroppo, nonostante l'impegno, dovrete attendere un po' di tempo per raggiungere i risultati sperati. Potrebbe esserci una svolta positiva in famiglia grazie alla collaborazione di tutti.

Previsioni astrologiche del 14 aprile 2023: i segni meno fortunati

Ariete (9° posto): avrete bisogno di prendervi una piccola pausa dal lavoro. Lo stress accumulato, infatti, potrebbe incidere negativamente sul vostro umore. Le previsioni astrologiche vi consigliano di dedicarvi solo a ciò che vi fa stare bene. Potrebbe essere il momento giusto per guardarvi intorno e per cercare delle nuove alternative.

Inoltre, la famiglia e gli amici reclameranno le vostre attenzioni. La loro compagnia sarà un vero toccasana.

Vergine (10° posto): tenderete a essere eccessivamente premurosi nei confronti delle persone care. Cercherete di indagare sulle loro attività, in modo da non trascurare potenziali momenti di difficoltà. Purtroppo, però, non tutti riusciranno ad apprezzare questo interesse. C'è chi vi accuserà addirittura di essere troppo curiosi. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a modulare l'atteggiamento adottato.

Sagittario (11° posto): avrete un rapporto difficile con le persone sconosciute. Non riuscirete a interagire facilmente con loro. La pausa che possano prendervi in giro, infatti, vi travolgerà come un fulmine a ciel sereno.

Cercherete di contrastare questo stato d'animo tramite la lontananza fisica e il distacco interiore. Per il momento, però, non riuscirete a ottenere il risultato desiderato. Inoltre, il contrasto emotivo sarà complesso da gestire.

Bilancia (12° posto): vi troverete in una situazione complessa. Non riuscirete ad esprimere tutta la vostra creatività e, anche sul lavoro, dovrete risolvere alcune problematiche. In alcuni momenti, tenderete a buttarvi giù. Vi sembrerà di non poter trovare le soluzioni adatte alla vostra routine quotidiana. Per fortuna, si tratterà solo di un pensiero passeggero. Con la giusta grinta, vi lascerete tutto alle spalle.