L'oroscopo del 20 aprile fornisce informazioni utili per i dodici segni dello zodiaco. In particolare per il Capricorno potrebbe peggiorare il rapporto col partner, mentre l'Ariete a breve potrebbe avere buone notizie dal mondo del lavoro.

Previsioni zodiacali del 20 aprile: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 20 aprile vivrete una giornata in piena armonia con la vostra dolce metà e toccherete le corde giuste del suo cuore. Per quanto riguarda il lavoro pazientate ancora un pochino e tutto si sistemerà.

Toro: dovrete cercare di vivacizzare un po' il vostro rapporto di coppia, state affrontando una fase di stanca che dovrà essere risolta in fretta.

Sul lavoro dovrete essere maggiormente propositivi e non accontentarvi di svolgere il compitino.

Gemelli: ci potrebbero essere degli incontri davvero interessanti, non è detto però che possano portare esclusivamente qualcosa di buono. Buone nuove sul lavoro, è in arrivo una notizia che stavate aspettando con trepidante attesa.

Cancro: fate attenzione ad alcuni vostri comportamenti non appropriati, rischierete di risultare molto permalosi agli occhi della persona amata. Qualche collega troppo arrogante potrebbe rovinare la serenità dell'ambiente di lavoro, rimboccatevi le maniche e passate al contrattacco.

Leone: sarete pervasi da una serie di emozioni che non faranno altro che consolidare e rendere sempre più intenso il rapporto col vostro partner.

La sfera professionale potrebbe riservarvi delle gradite sorprese, sfruttatele al meglio.

Vergine: si potrebbero verificare alcune discussioni con la vostra dolce metà, date il peso giusto ai litigi e non drammatizzate troppo. Novità sul lavoro, ora sta a voi farle diventare delle certezze o relegarle nel dimenticatoio.

Le predizioni astrologiche del 20 aprile: la seconda sestina

Bilancia: l'aspetto sentimentale viaggia a gonfie vele, potreste trascorrere una giornata estremamente positiva in compagnia del vostro partner. Qualche malumore sul lavoro potrebbe invece caratterizzare il vostro impegno professionale.

Scorpione: sarete molto convinti del rapporto che avete con la persona amata e potreste aver voglia di programmare con lei il vostro futuro sentimentale.

Non lesinate il vostro impegno in ambito lavorativo, i risultati saranno visibili a tutti.

Sagittario: la relazione che state vivendo con il vostro partner sta crescendo di intensità in maniera esponenziale, siatene orgogliosi. Sul lavoro sarete chiamati a prendere una decisione che non è affatto semplice.

Capricorno: un incontro in particolare potrebbe farvi pensare molto, state attenti a non incrinare troppo il rapporto con la vostra dolce metà. Per quel che concerne il lavoro potreste essere impegnati in un progetto lavorativo molto stancante.

Acquario: in amore non sarete particolarmente in forma, cercate di polemizzare il meno possibile e rimanete comunque educati nei modi. State riscoprendo la felicità nel praticare la vostra professione, vi farà bene soprattutto a livello mentale.

Pesci: avrete maggiore propensione rispetto al solito a mettere la passionalità nel vostro rapporto, il partner la vedrà come una manna che cade dal cielo. Cercate di mettere più idee sul lavoro, alcuni vostri progetti saranno premiati.