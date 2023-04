Nella giornata di giovedì 20 aprile 2023, l'Oroscopo si rivelerà particolarmente fortunato per i nati sotto il segno dei Gemelli e dello Scorpione, mentre coloro nati sotto l'influsso del Leone e della Bilancia potrebbero conoscere un calo molto significativo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di giovedì.

L'oroscopo di giovedì: Scorpione attivo

1° Gemelli: finirete con avere dei guadagni davvero sorprendenti, che potrebbero finalmente realizzare qualche desiderio che è rimasto troppo a lungo nel cassetto. L'amore potrebbe fare una bellissima giravolta ed essere davvero sorprendente.

2° Scorpione: l'interazione con la squadra di lavoro potrebbe dare dei risultati soddisfacenti sia per la carriera che per i guadagni, portandovi ad avere un ruolo di rilievo in ambito lavorativo che durerà piuttosto a lungo. Farete scintille con qualche conquista.

3° Toro: essere sempre sulla cresta dell'onda è importante per avere un'eventuale evoluzione di stampo professionale, perciò essere sempre concentrati potrebbe essere una mossa più che ottimale per favorire anche l'interazione vincente con la vostra squadra.

4° Pesci: recupererete le energie che avete perduto nel corso della prima parte della settimana, regalandovi anche una vivacità e tanta energia. Potreste fare qualche progetto che preparerà un ottimo terreno per quelli futuri.

Le previsioni astrologiche di giovedì: progetti dinamici per Capricorno

5° Vergine: le ottime energie a vostra completa disposizione vi aiuteranno a favorire un'intensa attività lavorativa e a essere sempre pronti e scattanti anche con altre situazioni tutt'altro che facili. Avrete la necessità di stabilire una relazione con una persona in particolare.

6° Capricorno: i vostri progetti conosceranno uno slancio sempre più dinamico e decisamente intelligente. Avrete a che fare con un nuovo incontro che vi darà anche qualche spunto interessante per le questioni di carattere burocratico.

7° Acquario: avrete un ausilio esterno che potrebbe essere molto produttivo per le vostre finanze, ma preparerete il terreno per delle idee estremamente originali da mettere a segno nel momento in cui potrete avere i mezzi necessari per concretizzarle.

8° Sagittario: avrete a che fare con qualche affare che sicuramente riuscirà a coprire qualche spesa, e con un po' di buona volontà vi darete da fare per conferire agli affari un aspetto più interessante. L'amore avrà qualche lieve miglioramento.

Ariete stanco

9° Ariete: questo sensibile calo nella classifica dell'oroscopo proviene essenzialmente da una stanchezza di fondo, che con tutta probabilità non vi renderà molto attivi. Nonostante questo, avrete comunque un po' di energie per presentarvi abbastanza efficaci sul lavoro.

10° Leone: l'amore sta subendo una tempesta molto forte, per cui trovare dei punti di accordo con la persona amata potrebbe essere alquanto difficile. Potreste avere un po' di negligenza nei confronti della famiglia, pertanto correre a riparo sarebbe doveroso.

11° Bilancia: riscontrerete delle difficoltà a livello comunicativo non solo sul lavoro, ma anche in ambito domestico. Dovrete essere disposti a fare qualche piccolo sacrificio e a rinunciare allo shopping in questo momento.

12° Cancro: evitare delle spese superflue è la cosa da fare assolutamente nella giornata di giovedì, sia la mattina che la sera. Potreste avere la necessità urgente di riflettere su alcune scelte di tipo amoroso.