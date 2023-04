L'oroscopo di venerdì 28 aprile ci consente di venire a conoscenza di alcune situazioni relative all'aspetto sentimentale e professionale dei dodici segni dello zodiaco. La classifica, in particolare, ci porta a conoscenza del posizionamento degli stessi: al primo posto troviamo, mentre in ultima posizione c'è.

Previsioni zodiacali del 28 aprile: i primi sei segni in classifica

Leone (1° posto): l'Oroscopo del 28 aprile consegnerà il primo posto in classifica al vostro segno. Sarete i veri protagonisti dei rapporti sentimentali che vi vedono coinvolti, tutto ruoterà intorno a voi.

Sul lavoro potreste ottenere delle gratificazioni e riceverete la stima incondizionata dei vostri colleghi.

Ariete (2° posto): sarete particolarmente intraprendenti in amore e questa vostra caratteristica farà molto piacere alla persona amata, risulterete essere particolarmente coinvolgenti. Il lavoro vi porterà a raggiungere dei risultati molto positivi e che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili.

Bilancia (3° posto): in amore sarete sufficientemente brillanti e riuscirete anche a mettere un po' di equilibrio nelle vicende che vi vedranno coinvolti. Il lavoro vi potrebbe dare delle soddisfazioni che vi faranno gongolare per la felicità.

Sagittario (4° posto): nella giornata di oggi verrà fuori la vostra spiccata capacità di fare conoscenze e rendere interessanti i vostri incontri.

Per quel che riguarda il lavoro sarete in grado di apportare delle idee che risulteranno essere vincenti.

Acquario (5° posto): potreste avere voglia di scoprire nuove cose e cimentarvi in nuove attività con la vostra dolce metà, non perdete la volontà di esplorare. I vostri superiori vi potrebbero chiedere maggiore incisività sul lavoro, non deludeteli.

Toro (6° posto): riuscirete a rendere positiva una situazione che non si stava mettendo troppo bene, il vostro partner vi ringrazierà e guarderà con fiducia al futuro. Porterete a termine in maniera brillante alcuni progetti che avevate accantonato.

Previsioni astrologiche del 28 aprile: le restanti posizioni

Scorpione (7° posto): contrariamente alle vostre caratteristiche riuscirete ad essere maggiormente riflessivi e meno istintivi, a volte bisogna anche cambiare un po'.

Sul lavoro non avrete grosse problematiche da risolvere, tutto filerà abbastanza liscio.

Gemelli (8° posto): cercate di porvi come obiettivo quello di consolidare l'attuale relazione sentimentale, non andate a caccia di sogni impossibili. Non sarà una giornata sensazionale in campo lavorativo, provate a metterci comunque un maggiore entusiasmo.

Vergine (9° posto): potreste trovarvi di fronte a delle situazioni non particolarmente congeniali, ci vorrà tutto il sostegno della persona amata per rimettervi in carreggiata. Per quel che riguarda il lavoro non temete il giudizio degli altri, andate avanti per la vostra strada.

Capricorno (10° posto): non buttatevi troppo giù nel caso sorgessero dei piccoli dissidi con il vostro partner, rimarranno tali.

Cercherete di dedicare gran parte del vostro tempo al lavoro, state solo attenti a non stancarvi troppo.

Pesci (11° posto): cercate di non tenere troppo distante la vostra dolce metà, potrebbe rimanerci male e poi farvela pagare. Sul lavoro dovrete mettere una maggiore concentrazione per ottenere dei risultati minimi, non siate svogliati.

Cancro (12° posto): la giornata potrebbe mettervi di fronte a parecchi ostacoli, cercate di rimanere tranquilli e non peggiorate la situazione. Sul lavoro potreste essere attaccati da qualche collega particolarmente geloso, cercate di stare alla larga dalle polemiche.