Il fine settimana del 29 e 30 aprile 2023, l'ultimo del mese di aprile, l'Oroscopo dell'amore gioverà particolarmente alla Bilancia e all'Acquario, entrambi alle prime posizioni. Di tutt'altro avviso si troveranno i segni del Sagittario e dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore: Bilancia in famiglia

1° Bilancia: questo fine settimana potrebbe essere determinante per conferire alla vostra relazione quel tocco in più che la renderà molto più affiatata e unita. La famiglia sarà completamente al centro delle vostre attenzioni, soprattutto se recentemente si è allargata in modo considerevole, secondo l'oroscopo.

2° Acquario: sarà tempo di fare nuove amicizie e di dare tanta grinta alla vostra storia d'amore. Avrete a disposizione un sabato davvero denso di passionalità che potrebbe a sua volta portarvi una domenica di forte intesa. Secondo l'oroscopo potrebbe esserci l'occasione giusta per confessare il vostro amore senza alcuna remora.

3° Cancro: felicità, amore e tanta passionalità. Saranno i tre elementi che in questo fine settimana rallegreranno le vostre ore stando insieme alla persona amata, ma anche in compagnia della famiglia, soprattutto se non la vedete da molto tempo a causa di altre situazioni.

4° Gemelli: sarete molto gentili, propensi al dialogo e a fare molte cose nell'arco di poco tempo.

Avrete a disposizione una carica energetica che potrebbe essere molto utile per poter sia adempiere ai vostri impegni che dedicarvi ai vostri interessi personali. La giornata di sabato sarà molto produttiva per le amicizie e per gli incontri.

Toro deciso

5° Toro: sarete molto più decisi in amore, e anche molto più attenti alle esigenze dell'altro.

Questo creerà un clima di cura e di distensione che porterà gradualmente anche a qualcosa di concreto sul piano romantico. Secondo l'oroscopo potreste avere in mente una gita fuori porta anche con la famiglia di origine.

6° Ariete: la serenità in famiglia ora sarà tutto ciò che vorrete dalle stelle in questo fine settimana, e sarete esauditi.

Avere degli incontri in più non farà altro che incrementare la cerchia di amicizie, sia per voi stessi che per la persona amata. Avrete una domenica eccezionale sul piano emozionale.

7° Capricorno: in amore troverete una certa stabilità che avrà a che fare anche con delle riconciliazioni, mentre con la famiglia potreste ritrovare una serenità di fondo che vi renderà più agevole riposare ma anche trovare dei passatempi per trascorrere una domenica all'insegna della spensieratezza.

8° Sagittario: anche se ci saranno comunque degli incontri che possono regalarvi qualche attimo di spensieratezza, purtroppo non vi regaleranno delle amicizie in grado di durare abbastanza da farvi sentire al centro dell'attenzione.

Avrete voglia di evadere dalla realtà in questo momento.

Pesci incerto in amore

9° Vergine: il vostro umore sarà molto basso, e l'intesa amorosa molto scarsa. Questo fine settimana potrebbe non essere esattamente idilliaco come ve lo aspettate, ma con un po' di volontà potrebbe esserlo sul piano strettamente personale. Fare qualcosa per voi stessi vi farà risalire l'umore.

10° Leone: avrete qualche incomprensione con la persona amata, forse qualche gelosia che non sarà del tutto sopita. Potreste trovare dei punti di accordo ma soprattutto dei chiarimenti, che però non arriveranno prima del pomeriggio o della sera della giornata di domenica. Il sabato sarà alle prese con qualche dubbio riguardo un'amicizia.

11° Pesci: sarete molto incerti in amore, soprattutto se dovrete aprirvi all'altro per dei chiarimenti che desiderate intraprendere. Purtroppo avrete un weekend in solitaria, magari in compagnia di un film o di un libro che possa in qualche modo ispirare le mosse successive, che sia in amore oppure nelle amicizie.

12° Scorpione: avrete molta poca voglia di trovare dei punti di accordo con le persone con cui siete entrati in conflitto, per cui non sempre potrete avere delle interazioni che possano essere serene o comunque concilianti. Secondo l'oroscopo fare qualche strappo alla regola da soli sarà un modo per regalarvi qualche esperienza positiva.