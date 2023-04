L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 aprile. In analisi in questa sede ci sono i sei simboli astrali della seconda metà dello zodiaco. A questo punto iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 12 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. La giornata che si appresta a iniziare si presenta sulla carta abbastanza impegnativa. In molti potreste accorgervi di intoppi o situazioni non facili a portare a termine: una complicazione di lavoro forse vi tirerà giù dal letto già dal primo mattino, regalando "un bel buongiorno".

Raccogliete la calma, usate tanta lucidità e datevi da fare, avendo fiducia nelle vostre notevoli potenzialità. In caso di complicanze burocratiche affidatevi ai consigli di persone esperte. In amore, diversi affari di cuore continueranno a darvi del filo da torcere. La situazione potrebbe essere più complessa di quanto possiate immaginare, e voi non saprete fare molto per districare la matassa. Tra alti e bassi, durante la giornata cercate di ritagliarvi qualche pausa.

Scorpione: ★★★★★. Ottimo periodo, tutto è all'insegna della buona e costante positività. E quale miglior modo di iniziare la giornata se non con questa luminosa Venere in Gemelli pronta a esaudire anche qualcuno dei vostri più intimi desideri.

Questo mercoledì avrete voglia di divertirvi, di vedere tanta gente. Riuscirete ad assecondare il desiderio di svago, pur non trascurando i vostri doveri: siete davvero bravi nel fare questo. Nel lavoro risolverete d'un fiato un imprevisto da non sottovalutare: potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando per dare una sterzata alla vostra professione.

Se single, sarete disponibili a nuovi contatti, anche se alla fine tutto dura sempre lo spazio d'un battito di ciglia. Forse avvertirete un pizzico di stanchezza: non vi risparmiate mai!

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 12 aprile prevede un mercoledì da non sottovalutare. Questa Luna sotto dura opposizione da Marte per voi nativi proprio non ci voleva.

Dimenticate (per adesso) le giornate tranquille e piacevoli appena trascorse: da questo mercoledì si comincia a fare sul serio! In famiglia o sul lavoro, per voi purtroppo cambia davvero poco: saranno comunque più gatte da pelare che sorrisi. Attenzione a non sottovalutare neanche il più semplice degli impegni: una disattenzione potrebbe costarvi il richiamo di chi sta sopra di voi. In amore intanto, forse state attraversando una fase poco positiva, ma questo non vi porta a soffrire più di tanto: infatti vi consolate uscendo con gli amici. Se decideste di sfogare il vostro nervosismo dedicandovi a qualche attività fisica, cercate comunque di non esagerare.

Oroscopo e stelle del 12 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La giornata di mercoledì invoglia a stare sereni. Senz'altro potrete continuare a dormire sonni tranquilli: la Luna, ancora fissa nel vostro bel segno di Terra, vi garantirà una giornata scorrevole con momenti anche efficacemente fortunati. Comunicazioni e in generale svariati rapporti interpersonali con anche programmi per brevi viaggi a corto raggio, in questo periodo saranno settori privilegiati: approfittatene. Nel lavoro tutto bene: forse con un collega c’è stato un fraintendimento o forse le parole sono andate oltre il vostro pensiero. In ogni modo dovrete cercare di chiarirvi. In amore il partner mostrerà segni di stanchezza per l’eccessiva ripetitività che ultimamente ha interessato il ménage.

Un po’ di fantasia e tutto si risolverà alla grande!

Acquario: ★★★★. Periodo non troppo all' altezza delle attese, anche se preso nell'insieme alla fine potrebbe senz'altro regalare buone soddisfazioni. In questo momento la Luna risulta in avvicinamento continuo al vostro segno e voi non tarderete a gustarne i buoni effetti:. Tuttavia, nell'attesa che l'Astro d'Argento scavalchi i confini del vostro settore sarete abbastanza insicuri e questo vi renderà nervosi. In molti casi la ripresa della settimana è risultata molto più impegnativa del solito, indaffarati soprattutto nelle questioni di casa e lavoro. Di talento, parlando di attività lavorative, ne avete da vendere ma il vostro problema è trovare un modo per concretizzarlo.

In amore invece, non vedere i motivi per essere soddisfatti del partner potrebbe essere un errore imperdonabile: perché creare problemi dove non ce ne sono?

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 12 aprile, mette in evidenza un periodo sufficientemente positivo. Interiormente è un continuo viavai di punti interrogativi, un susseguirsi di impulsi contrastanti che impediscono il pieno godimento dei piaceri sia amorosi che della socialità in generale. Se ci fossero eventuali dubbi da fugare, magari una scarsa fiducia nel futuro, sappiate che sono sensazioni di breve durata, da scacciare immediatamente con pensieri positivi. Abbiate fiducia nelle vostre intime sensazioni, come anche nella lucidità mentale e nell'abilità con cui sapete sostenere buoni dialoghi.

Eccellenti risultati invece in campo pratico: nel lavoro espandetevi verso nuovi orizzonti. Nella sfera professionale circondatevi di colleghi propositivi e sinceri, allontanandovi da chi è affetto da invidia cronica.