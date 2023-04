L'oroscopo di martedì 11 aprile ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a descrivere tutte le caratteristiche dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Inoltre, è presente anche una classifica per mettere in evidenza il totale andamento della ruota planetaria.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo dell'11 aprile.

Oroscopo dell'11 aprile 2023: i segni più fortunati

Gemelli (1° posto): avrete un ottimo approccio con il prossimo. Non farete fatica a legare con gli altri perché sarete sempre aperti al dialogo.

Questo, ovviamente, non vi impedirà di inseguire i vostri sogni. Al contrario, apparirete molto ambiziosi, soprattutto sul lavoro. Susciterete l'invidia di colleghi e collaboratori.

Vergine (2° posto): l'isolamento non farà per voi. Vorrete avere uno scambio continuo con il prossimo perché baserete la vostra crescita personale sul confronto. Otterrete buoni risultati e avrete anche la possibilità di conoscere nuove persone. Il legame con il partner, con il passare delle ore, diventerà ancora più solido.

Sagittario (3° posto): punterete tutto sui vostri hobby. Darete grande valore ai recenti interessi perché sarete convinti di poterli trasformare in un lavoro vero e proprio. La vostra tenacia genererà sorpresa negli amici e nei parenti.

Inoltre, vi circonderete di persone gentili e aperte alle idee altrui.

Leone (4° posto): avrete voglia di fare moltissime cose. Una sola giornata non basterà per esaudire tutti i vostri desideri. Vi dimostrerete attivi e grintosi. Nutrirete un forte amore per gli animali e la natura, ma anche le avventure in città non vi deluderanno.

Le mura domestiche, al contrario, non faranno per voi.

Previsioni zodiacali dell'11 aprile: i segni al centro della classifica

Cancro (5° posto): non ammetterete la mancanza di sincerità da parte del partner. Davanti a eventuali incongruenze potreste perdere il controllo. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di verificare i fatti prima di agire perché potreste rimanere molto sorpresi.

La famiglia sarà un punto di riferimento essenziale.

Bilancia (6° posto): non sarete molto loquaci. Preferirete lavorare in solitudine perché non vorrete mischiare la vita privata con quella professionale. Alcune situazioni, però, potrebbero richiedere una certa collaborazione. Il capo saprà darvi i giusti consigli. Anche il partner, da questo punto di vista, si rivelerà molto utile.

Acquario (7° posto): l'amore non farà per voi. Preferirete prendere le distanze dalla persona amata, almeno per il momento. Le recenti incomprensioni, infatti, hanno creato un senso di inadeguatezza in voi. Sarà necessario attendere un po' di tempo per assistere a un eventuale cambiamento.

Ariete (8° posto): il capo vi metterà in difficoltà.

Avrete così tanti impegni da non riuscire a gestire lo stress. Il lavoro si trasformerà in un meccanismo difficile da sopportare. Inoltre, anche le dinamiche con i colleghi vi metteranno sotto pressione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di trovare una valvola di sfogo efficace.

Previsioni astrologiche dell'11 aprile: i segni meno fortunati

Toro (9° posto): la quotidianità proseguirà tra alti e bassi. Sarete molto suscettibili alle emozioni, nel bene e nel male. Preferirete non approfondire la conoscenza del prossimo perché non vorrete addentrarvi in situazioni poco piacevoli. Inoltre, non vorrete rivelare troppi dettagli sulla vostra vita.

Capricorno (10° posto): sarete ambiziosi e combattivi.

Non accetterete la sconfitta, in nessun ambito. Darete filo da torcere ai vostri colleghi e anche nei giochi in famiglia vorrete sempre trionfare. Questo atteggiamento potrebbe causarvi dei problemi nelle relazioni interpersonali e in amore.

Pesci (11° posto): accettare un cambiamento non sarà mai semplice. Vi troverete di fronte a una situazione complessa che necessiterà di un po' di tempo per essere metabolizzata. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a essere più flessibili del solito: solo così giungerete alla giusta soluzione.

Scorpione (12° posto): il partner vi deluderà. Non manterrà le promesse che vi aveva fatto all'inizio del rapporto. Cercherete di trovare una soluzione, ma apparirà decisamente poco collaborativo. Potrebbe essere il momento giusto per prendere una decisione importante, anche se drastica.