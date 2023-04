Mercoledì 12 aprile troviamo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno del Capricorno, mentre Plutone sosterà in Acquario. Nettuno insieme a Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Pesci, così come il Nodo Nord, Urano e Mercurio resteranno stabili in Toro. Venere, intanto, continuerà la sosta in Gemelli come Giove assieme al Sole permarranno nel domicilio dell'Ariete. Marte, infine, rimarrà nel segno del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno benevolo per Bilancia e Ariete.

Sul podio

1° posto Toro: concilianti. Sarà presumibilmente più semplice per i nati Toro, nel corso del 12 aprile, passare sopra a un torto subito, in quanto il segno di Terra sembrerà più voglioso di concretizzazioni che di andare a muso duro con chicchessia.

2° posto Capricorno: creativi. Ad avere una marcia in più questo mercoledì saranno, c'è da scommetterci, gli artisti del segno del Capricorno, coi nativi che vedranno rinverdirsi la loro vena ispiratrice e, come piacevole conseguenza, anche le loro opere ne trarranno un gran giovamento.

3° posto Scorpione: briosi. Secondo l'oroscopo del 12 aprile, l'entusiasmo parrà bussare nuovamente alla porta di casa Scorpione in questa giornata primaverile e ciò porterà i nativi ad accantonare qualsiasi atteggiamento burbero o introverso per divenire briosi.

I mezzani

4° posto Vergine: entrate extra. Gli alti e bassi del bottino finanziario sembreranno continuare anche questo mercoledì per i nati Vergine, con quest'ultimi che però potranno probabilmente godere di un'entrata supplementare in questo giorno di aprile, gruzzoletto che però non andrebbe sperperato per futilità.

5° posto Acquario: decisioni al vaglio. Giornata di metà settimana dove il quarto segno Fisso, con buona probabilità, metterà sotto revisioni alcune scelte operate a partire dalla fine dello scorso anno. Tali decisioni, a prescindere dalla loro valenza, andrebbero lasciate intatte almeno sino a metà maggio.

6° posto Gemelli: essere presenti.

Sia che si tratti di una rimpatriata con gli amici, di un colloquio tra genitori e insegnanti così come di una cena romantica, i nati Gemelli avranno eccelse chance di essere chiamati dal parterre astrale a non mancare a nessun appuntamento in programma.

7° posto Sagittario: radar. L'indole percettiva degli arcieri, nel corso di questo giorno di aprile, parrà spiccatamente sviluppata, ma purtroppo il radar nativo parrà captare soltanto comportamenti non troppo in linea col suo abituale modo di agire, quindi il Sagittario sembrerà non sentirsi mai totalmente a suo agio nei vari contesti.

8° posto Leone: attendisti. Similmente a un fiore che aspetta pazientemente che le nuvole si diradino così che il Sole possa irradiarlo, allo stesso modo i nati Leone potrebbero comprendere che questo mercoledì la mossa più saggia attuabile sarebbe assumere un mood attendista.

9° posto Cancro: emozioni contrastanti. Un'intricata faccenda riguardante la famiglia d'origine di casa Cancro sarà, con tutta probabilità, al centro dei pensieri nativi questo mercoledì, in quanto tale situazione sarà foriera di numerose emozioni contrastanti.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: scontrarsi con la realtà. Mercoledì che sembrerà nascondere qualche insidia per i nati Bilancia, specialmente sul lato pratico dove il segno d'Aria si renderà conto di non riuscire a riparare da solo un oggetto danneggiato, quindi sarà chiamato a mettere mani al portafogli per contattare un tecnico del settore.

11° posto Pesci: pentimenti. Se da un lato i nati Pesci, in particolar modo il secondo decano, sembreranno inclini questo mercoledì a pentirsi di qualche azione svolta in precedenza, dall'altro lato potrebbero non riuscire a rimediare al loro errore .

12° posto Ariete: imbronciati. Con un parterre astrale che gli volterà le spalle, i nati Ariete trascorreranno probabilmente questa giornata di aprile col morale sotto i tacchi, a causa del quale assumeranno un'espressione corrucciata spesso e volentieri.