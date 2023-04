Le previsioni dell'oroscopo del 17 aprile vedono i Vergine favoriti nel lavoro, i Pesci invece devono essere un po' più aperti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: se siete nella fase iniziale di una conoscenza cercate di essere più aperti e di mostrare sin dal primo momento i vostri pregi e difetti. Siate onesti in primis con voi stessi.

11° Capricorno: le stelle vi invitano a essere un po' più risoluti. Anche se la vita dovesse porvi dinanzi a delle problematiche, cercate di trovare sempre il lato positivo.

10° Leone: secondo l'Oroscopo del 17 aprile i nati sotto questo segno devono essere un po' più energici.

Anche se ci dovessero essere dei piccoli rallentamenti nel lavoro, cercate di essere rapidi nelle decisioni.

9° Toro: chi ha il piede in due scarpe potrebbe trovarsi a dover affrontare delle problematiche. Meglio essere onesti, in primis con voi stessi e poi con le persone che vi circondano. Questo è il modo migliore per emergere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: in ambito professionale siete molto impegnati. Ci sono tante cose da fare e da mettere al loro posto. Mantenete la calma e non prendete decisioni frettolosamente.

7° Gemelli: siete predisposti a cominciare delle nuove conoscenze. Cercate di essere equilibrati e di non gettarvi subito a capofitto nelle situazioni.

6° Scorpione: l'oroscopo del 17 aprile vi invoglia a cominciare la settimana con lo spirito giusto. Ci sono delle novità in arrivo, ma cercate di essere pronti ai cambiamenti. Anche in amore ci sono delle rivoluzioni.

5° Cancro: buon momento per quanto riguarda l'amore. Dopo aver attraversato un periodo un po' burrascoso, potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Non siate troppo frettolosi nel giudicare le altre persone.

Oroscopo segni fortunati del 17 aprile

4° in classifica, Vergine: siete persone che tendenzialmente tendono a tenere tutto dentro. Questo, però, non è un fatto estremamente positivo, in quanto c'è il rischio di "esplodere" all'improvviso. Nel lavoro siete favoriti.

3° Bilancia: in amore è tempo di dimostrare i vostri sentimenti, basta nascondersi dietro un dito. Se sentite qualcosa per qualcuno fateglielo capire. Nel lavoro siete molto impegnati, ogni tanto bisogna anche staccare un po'.

2° Sagittario; secondo le previsioni dell'oroscopo del 17 aprile i nati sotto questo segno devono cercare di essere un po' più dinamici. Non fermatevi alle apparenze e andate oltre se volete conoscere davvero le persone con cui vi relazionate.

1° Acquario: siete molto favoriti dal punto di vista professionale. Ottimo momento per dimostrare agli altri le vostre capacità. Ci sono delle novità all'orizzonte anche per quanto riguarda la sfera sentimentale.