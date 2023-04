L'Oroscopo della giornata di mercoledì 12 aprile vedrà un Ariete più indeciso e impacciato in amore a causa della Luna in quadratura, mentre le opportunità professionali per i nativi Leone potrebbero finalmente arrivare. Toro saprà vedere il lato positivo anche nelle piccole cose, mentre Vergine sarà particolarmente attenta ai dettagli e sveglia negli affari. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 12 aprile.

Previsioni oroscopo mercoledì 12 aprile 2023 segno per segno

Ariete: la serenità tra voi e il partner potrebbe essere compromessa dalla Luna in quadratura in questa giornata di mercoledì.

Single oppure no, mostrerete indecisione, e sarete impacciati nei confronti della persona che amate. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Giove, ma attenzione a Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Toro: periodo ottimo dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna e Venere metteranno al centro il rapporto tra voi e il partner, con momenti davvero teneri e pieni d'amore. In ambito professionale farete molti passi in avanti grazie a Mercurio e Marte, ciò nonostante non sarà questo il momento di fermarsi, perché la strada è ancora lunga. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna non sarà più negativa in questa giornata di mercoledì, e vi permetterà di vedere nuovamente il vostro rapporto sotto la giusta prospettiva.

Se però ci sono state discussioni precedentemente, dovrete essere in grado di risolverle. In ambito professionale sarete alla ricerca di nuove mansioni. Non riuscirete a stare fermi: sarete sempre in circolo e dovrete sempre fare qualcosa di produttivo. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che in amore potrebbe mettere in mostra qualche crepa, colpa della Luna in cattivo aspetto.

Sul fronte professionale invece i progressi che avete fatto sono evidenti. Adesso è arrivato il momento di confermare quanto di buono siete riusciti a fare. Voto - 7️⃣

Leone: potrebbero finalmente arrivare discrete opportunità professionali per voi nativi del segno. Sarà importante non dare nulla per scontato e saper gestire imprevisti e superare gli ostacoli.

Per quanto riguarda i sentimenti, sarà una giornata diversa dal solito, ma non soddisfacente considerato che Venere sarà ancora negativa. Voto - 6️⃣

Vergine: l'attenzione ai dettagli sarà molto importante considerato che per portare a termine alcuni progetti sarà necessaria una precisione quasi chirurgica. In ambito amoroso la Luna e Venere vi metteranno al centro della scena. Godrete di bei momenti in amore. Amore che dovrete saper dimostrare anche nei momenti bui. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo non così piacevole in amore secondo l'oroscopo. la Luna sarà in quadratura dal segno del Capricorno, e potrebbe rendere complessa e poco comprensibile la comunicazione con il partner, cadendo spesso in litigi e incomprensioni.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, ma dovrete stare sempre sull'attenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: inizierete a sentire sempre meno la pressione negativa di Venere, abbracciando il calore della Luna in sestile. Single oppure no, si accenderà in voi la voglia di amare e stare con le persone che amate, ma ricordatevi che ci vorrà del tempo per ricostruire certi legami. In ambito lavorativo le energie non vi mancheranno, ma con Mercurio opposto serviranno idee davvero valide. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale nel complesso valida secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Il pianeta Venere però sta per mettersi in una posizione scomoda per voi.

Cuori solitari o no, dunque, attenzione al vostro modo di approcciare la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata nel complesso produttiva, con risultati discreti. Voto - 7️⃣

Capricorno: una bella Luna in congiunzione illuminerà la vostra giornata secondo l'oroscopo. Single oppure no, godrete di una splendida intesa con il partner, e insieme a Venere arriveranno anche momenti di romanticismo. Nel lavoro meglio procedere con cautela con certe mansioni. Anche se Mercurio sarà dalla vostra parte, meglio non correre troppo. Voto - 8️⃣

Acquario: la voglia di vivere un'emozione potrebbe tornare in voi secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Il pianeta dell'amore Venere sta per mettersi in una posizione più invitante per voi.

Fate attenzione all'evolversi di un rapporto a voi caro. Nel lavoro Mercurio potrebbe portarvi fuori strada in alcuni progetti. Fortunatamente, Giove vi darà una mano, ciò nonostante non date nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata poco entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà ancora dalla vostra parte per poco tempo, e la Luna in quadratura potrebbe mettere in mostra il lato peggiore di voi. Nel lavoro sarete ancora abbastanza produttivi grazie a Marte, Mercurio e Saturno, con risultati soddisfacenti e incoraggianti. Voto - 6️⃣