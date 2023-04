Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 aprile gli Ariete devono essere un po' più flessibili. I Bilancia, invece, sono continuamente alla ricerca di nuovi stimoli.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: i nati sotto questo segno avranno dei disguidi soprattutto con i nati sotto i segni di fuoco. La Luna opposta non farà che aumentare il vostro nervosismo. Prestate attenzione.

11° Bilancia: siete alla ricerca di qualche nuovo stimolo. Sia in amore sia nel lavoro sentite il bisogno di cimentarvi in un nuovo progetto.

Cercate di non essere troppo affrettati sul prendere delle decisioni.

10° Toro: non siete persone che amano le regole. Di solito preferite vivere alla giornata e cimentarvi in nuove avventure senza pensarci troppo su. In amore è tempo di osare e di darsi da fare.

9° Leone: l'Oroscopo del 23 aprile vi invita a prendere maggiore consapevolezza di quelli che sono i vostri bisogni e le vostre ambizioni. Cercate di non perdere le staffe con troppa semplicità.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: giornata molto movimentata per i nati sotto questo segno. Cercate di fare una scala di priorità in modo da non trascurare nessun aspetto della vostra vita.

7° Scorpione: in amore è tempo di sfoderare le proprie armi di seduzione.

Ci sono dei cambiamenti in arrivo che, probabilmente, potrebbero portare alla nascita di situazioni del tutto nuove.

6° Acquario: ci sono momenti in cui è necessario osare e altri, invece, in cui sarebbe più opportuno mantenere la calma e non prendere decisioni troppo affrettate. L'oroscopo del 23 aprile vi vede di più in questa situazione.

5° Pesci: spesso tendete a sfuggire un po' troppo alle vostre responsabilità. I nati sotto questo segno devono essere un po' più dinamici. Cercate di non soffermarvi troppo sulle apparenze.

Oroscopo segni fortunati del 23 aprile

4° in classifica Ariete: buon momento per quanto riguarda l'amore. Il lavoro procede bene, quindi è importante osare e far valere un po' di più la vostra posizione.

Cercate di essere più flessibili.

3° Gemelli: l'oroscopo del 23 aprile vi invita a essere più audaci. In ambito sentimentale è importante capire quali siano esattamente i vostri sentimenti e i desideri che provate.

2° Cancro: siete molto propensi a instaurare nuove relazioni e conoscenze. Se ci sono dei dubbi su alcune faccende che riguardano la sfera lavorativa, cercate di essere cauti e di seguire il consiglio di chi ne sa più di voi.

1° Capricorno: ottime occasioni in arrivo in amore. Anche il lavoro procede bene, ma dovete prestare una certa attenzione alle persone delle quali vi circonderete.