Il mese di maggio 2023 la fortuna secondo l'Oroscopo potrebbe raggiungere delle vette eccezionali per i segni di terra, in quanto il Sole e il pianeta Mercurio saranno entrambi presenti nella costellazione del Toro, mentre il pianeta Giove sarà a favore dei segni di fuoco. Alla fine del mese però propenderà per rendere sempre il segno del Toro tra i favoriti del mese.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna del mese di maggio

L'oroscopo di maggio per la fortuna: Toro vivace

1° Toro: sarete ottimisti e vivaci, riacquisterete una fiducia incrollabile nelle vostre capacità e la fortuna finalmente sarà dalla vostra parte esternando tutta la sua forza.

Per il vostro segno ci saranno delle evoluzioni della carriera che potranno portarvi davvero molto lontano, facendovi esplorare orizzonti che magari avete sempre omesso di intraprendere per cause di forza maggiore. L'indipendenza in questo momento sarà un cardine fondamentale nella vostra quotidianità che riuscirete finalmente ad acquisire.

2° Ariete: sarete dotati di una fantastica forza d'animo che vi permetterà di intensificare i vostri sforzi a fronte di un progetto molto ambizioso che vi permetterà di agevolare la vostra scalata al successo, secondo l'oroscopo. Intavolare conversazioni potrebbe essere molto utile per scambiare idee nell'ambiente lavorativo, cosa che non piò fare che bene anche all'interazione in generale.

La carrellata di benefici economici scaturiti dalla vostra volontà di ferro sarà pressoché invidiabile, secondo l'oroscopo.

3° Capricorno: le ambizioni che state covando dall'inizio della primavera nel corso di maggio potrebbero trovare il loro maggior approdo, il loro sbocco per regalarvi tanti successi e anche dei guadagni davvero considerevoli.

Avrete delle novità sul lavoro che non faranno altro che renderlo sempre più dinamico e favorevole agli scambi di idee e di opinioni. Secondo l'oroscopo, la convinzione che potrebbe portarvi in alto potrebbe essere favorita anche da una energia al di sopra delle aspettative.

4° Sagittario: sarete pronti di ricevere sempre nuove esperienze, avrete voglia di imparare e di dare una svolta alla vostra carriera, anche se ciò significherà passare ad una mansione completamente diversa da quella attuale.

Mettervi in gioco in questo mese di maggio 2023 potrebbe essere produttivo ed efficace per favorire i successi e i guadagni. Scendere a qualche compromesso stavolta potrebbe essere molto più facile per voi. Fidarvi della vostra squadra e fare in modo che gli altri si fidino di voi costituirà una interazione molto affiatata e vincente, secondo l'oroscopo.

Leone fortunato

5° Leone: risveglierete una fortuna che probabilmente farà abbastanza cose al vostro posto, ma essere sempre attivi sul piano professionale potrebbe darvi dei risultati e dei guadagni addirittura maggiori rispetto alla norma. Secondo l'oroscopo Giove vi conferirà una sicurezza che andrà al di là della solita, ma spesso e volentieri avrete delle distrazioni.

Dovrete essere voi ad aggirarle e a dimostrarvi molto più forti, specialmente se al momento avete assunto un ruolo determinante nella vostra squadra di lavoro.

6° Scorpione: sarete molto prolifici in fatto di idee e di creatività, potreste essere ottimi consiglieri della squadra di lavoro e anche di accaparrarvi qualche merito decisamente importante. La carriera potrebbe trovare degli inaspettati punti di svolta fondamentali anche per l'ambito economico, secondo l'oroscopo. I successi potranno finalmente darvi dei risultati che vi permetteranno di fare qualcosa di inedito che vi possano far staccare la spina più spesso. Avrete degli ostacoli di poco conto.

7° Vergine: avrete delle sfide, e anche belle toste, ma l'intraprendenza e l'ottimismo del Sole potrebbe essere uno strumento efficace per contrastare gli ostacoli che si presenteranno sul vostro cammino.

Avrete una bella dinamicità che potrebbe spingervi a trovare degli espedienti che vi permetteranno di fare qualche successo con quegli affari che potrebbero non andare esattamente come potreste sperare. Riconoscere qualche lacuna in campo professionale potrebbe essere una mossa per spingervi ad aggiornarvi e ad essere sempre in prima linea, secondo l'oroscopo.

8° Acquario: la carica che avete in questo momento sarà molto alta, ma non abbastanza per alcuni progetti più ambiziosi di altri. Contare sulle vostre energie e forze appositamente per l'ambito professionale potrebbe darvi qualche spinta verso i successi più semplici. Fate attenzione a qualche spesa in più che non vi permetterà di farne qualcuna per la vostra persona.

Avrete un po' da fare sul piano mentale, per cui gli studenti saranno i soggetti più coinvolti, secondo l'oroscopo.

Bilancia stanco

9° Bilancia: perdere di vista il lavoro adesso potrebbe essere controproducente per i vostri guadagni e il vostro faticoso cammino verso una prospettiva migliore. Dovrete rivedere i vostri piani e non lasciarvi distrarre da niente e da nessuno, perché quel po' di fortuna che Venere sarà disposto a darvi potrebbe essere davvero ottimale se utilizzata al meglio. Avvertire della stanchezza in questo periodo sarà più che normale, ma fare un po' di attività fisica potrebbe darvi dei risultati anche molto favorevoli alle energie quotidiane.

10° Pesci: questo mese per il vostro segno si rivelerà un po' faticoso e pieno di sfide da superare.

Avrete un po' di energie e morale a terra, ma con il trascorrere delle giornate ritroverete piano piano la voglia di darvi da fare. La fortuna al momento sarà da costruire pezzo per pezzo, mattone dopo mattone, e attenderla potrebbe essere una mossa sfavorevole per alcune prove da superare, secondo l'oroscopo.

11° Gemelli: sarà molto conveniente fare attenzione alle distrazioni e a non lasciarvi troppo sopraffare dalla stanchezza. Questo mese potrebbe essere molto difficile sul lavoro, irto di ostacoli e di qualche interazione fra colleghi che purtroppo potrebbe non andare a buon fine. Avrete la tendenza a fare troppe spese con una situazione economica che non sarà negativa, ma neanche al suo momento più idilliaco.

Secondo l'oroscopo avrete degli affari che potrebbero non andare come avevate sperato in un primo momento.

12° Cancro: evitare i problemi invece di affrontarli, soprattutto sul lavoro, potrebbe non essere una soluzione molto adatta nel corso del mese di maggio 2023. Avrete una situazione di stress che non aiuterà a fronte di una fortuna che purtroppo non farà il suo dovere, e questo potrebbe rallentarvi moltissimo con i progetti che sono in corso. Marte potrebbe essere molto severo con il vostro segno, rendendovi abbastanza schivi e allo stesso tempo molto pigri. Prendervi una pausa potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione.