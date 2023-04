Le previsioni dell'oroscopo del 28 aprile invitano i Sagittario a tenere gli occhi aperti in quanto ci sono dei cambiamenti all'orizzonte. Gli Ariete, invece, sono un po' in balia degli eventi.

Oroscopo ultimi quatto segni

12° in classifica Ariete: vi sentite un po' in balia degli eventi, sballottati a destra e a manca e questo potrebbe rendervi particolarmente nervosi. Cercate di capire quali siano le vostre priorità.

11° Gemelli: giornata di scoperte e di nuove conoscenze. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, forse dovete attendere ancora un po', ma dopo un periodo buio e vuoto, pian piano iniziate a risorgere.

10° Pesci: secondo l'Oroscopo del 28 aprile 2023, i nati sotto questo segno devono essere un po' più coraggiosi. Ottime opportunità per quanto riguarda la sfera professionale, ma siete ancora un po' timorosi.

9° Toro: se siete in attesa di qualche cambiamento importante, forse è il caso di fermarsi un attimo. Non siate troppo frettolosi e date tempo al tempo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: in amore è importante rispettare i tempi della persona che avete al vostro fianco. Siete altruisti, ma perdete totalmente le staffe nel momento in cui vi sentite presi in giro.

7° Capricorno: l'oroscopo del 28 aprile invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più audaci.

Mettetevi in gioco e cercate di captare le nuove occasioni prima che vengano colte da altri. In certi lavori la tempistica è fondamentale.

6° Vergine: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere. In amore è tempo di osare e di mettervi in gioco. Se siete single potrebbero aprirsi dei nuovi orizzonti e delle nove occasioni, occhi aperti.

5° Bilancia: giornata molto interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono dei progetti ai quali dovete prestare attenzione, non lasciateveli sfuggire.

Oroscopo segni fortunati del 28 aprile

4° in classifica Sagittario: siete piuttosto sicuri di voi e decisi. Non fermatevi alle apparenze e andate oltre per scoprire la sostanza.

Ci sono dei cambiamenti all'orizzonte. Occhi aperti.

3° Acquario: buon momento per iniziare una nuova attività secondo l'oroscopo del 28 aprile. I nati sotto questo segno sono molto determinati e combattivi e spesso risoluti. Avervi come alleati sarà un vantaggio.

2° Leone: siete pronti a mettervi in gioco e a dimostrare a tutti quanto valete. La dimostrazione più grande, però, è quella che dovete fare a voi stessi, tutto il resto è contorno.

1° Scorpione: le stelle vi invitano a brillare. Questo è il momento di prendere in mano la vostra vita e di gridare al mondo intero quello che siete in grado di fare. Anche in amore arriveranno soddisfazioni.