L'oroscopo di giovedì 20 aprile 2023 aiuta a capire le influenze che i movimenti dei corpi celesti avranno sui diversi segni zodiacali. Nel dettaglio, Acquario e Leone saranno poco positivi e questo porterà un po' di malumore. I Pesci, invece, saranno al massimo della forma.

Oroscopo di giovedì 20 aprile: ottimi affari per l'Ariete

Ariete: dopo gli ultimi giorni dedicati gli obiettivi lavorativi, arriverà il momento di dedicarvi di più agli affetti. Avrete voglia di far sentire alle persone importanti quanto valgono. Gli affari procederanno senza intoppi e continuerete a portare avanti progetti ambiziosi.

Toro: il vostro bisogno di amore potrebbe creare facili illusioni che presto si potrebbero trasformare in delusioni, quindi state attenti alle nuove conoscenze e fidatevi di chi vi sta vicino da sempre. Ci saranno ottime occasioni, invece, negli affari: coglietele al volo.

Gemelli: l'energia positiva non vi abbandonerà e vi prenderà la mano verso nuovi progetti lavorativi e sogni sentimentali. C'è molta voglia di rinnovarsi e questo è il momento giusto. Una persona dal passato potrebbe chiedervi ulteriori chiarimenti.

Cancro: sarete fragili e vulnerabili, sia in amore che sul lavoro. Dovrete combattere contro l'insicurezza per evitare che gli altri vi feriscano o mettano in discussione la vostra autostima.

Valete molto e dovete soltanto ricordarvene. Presto tutto migliorerà.

Oroscopo del giorno: Vergine più fiduciosa verso il futuro

Leone: non sarà una giornata tranquilla e avrete i nervi a fior di pelle. A farne le spese, come sempre, saranno le persone che vi circondano. Al lavoro non riuscirete a trovare un accordo con i colleghi, ma in famiglia andrà un po' meglio grazie alla comprensione di chi vi ama.

Vergine: dopo giorni di introspezione e dubbi, sembrerà tornare il sereno. Il cambiamento partirà da voi, perché i problemi in amore resteranno, ma riuscirete ad affrontarli in modo diverso e con più consapevolezza. Favoriti nuovi progetti lavorativi.

Bilancia: l'Oroscopo del giorno annuncia fortuna negli incontri. Se siete single approfittate delle belle giornate primaverili per una passeggiata che potrebbe rivelarsi sorprendente.

Al lavoro ci sarà qualche discussione con i colleghi.

Scorpione: la giornata inizierà in modo piuttosto nervoso da parte vostra, ma l'amore aggiusterà tutto e vi renderà molto più teneri. Al lavoro non sarete i più simpatici del gruppo, ma grazie alla vostra intelligenza raggiungerete un obiettivo importante.

Capricorno ottimista e leggero, Acquario sottotono e polemico

Sagittario: tornerà un po' di serenità dopo un po' di preoccupazione nei giorni passati. Vi godrete questa giornata con piccoli piaceri, magari dedicandovi a qualcosa che vi appassiona ma che trascurate da un po' di tempo. Sarete troppo occupati per pensare all'amore.

Capricorno: sarete ottimisti e questo vi porterà buone notizie in ambito lavorativo.

Sono favoriti tutti i progetti che nasceranno in questo periodo. In amore non avrete nessuna intenzione di legarvi troppo e preferirete vivere delle avventure leggere.

Acquario: ancora malumore questo giovedì di aprile. Niente sembrerà riuscire a catturare la vostra attenzione e riportare il sorriso. Quelli che in realtà sono piccoli problemi vi sembreranno delle montagne insormontabili, In amore sarete polemici.

Pesci: sarete decisamente passionali e il partner ne sarà molto contento. Potreste pensare di fare un piccolo viaggio nel weekend per consolidare la relazione e fare progetti importanti. La creatività sarà ancora il vostro punto di forza, approfittatene.