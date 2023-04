Sabato 22 e domenica 23 aprile troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Venere transitare nell'orbita dei Gemelli, mentre Marte stazionerà sui gradi del Cancro. Il Sole, Mercurio, il Nodo Nord e Urano, intanto, proseguiranno il moto in Toro, così come Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete. Plutone, in ultimo, permarrà in Acquario come Nettuno insieme a Saturno continueranno il domicilio in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Gemelli e Toro, meno entusiasmante per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: liscio come l'olio.

Ottime le effemeridi del weekend di casa Gemelli, specialmente nei settori inerenti alla burocrazia e alla professione, in quanto tutto parrà avanzare a passo svelto stupendo favorevolmente il segno d'Aria.

2° posto Toro: non forzare la mano. Complice l'ostica posizione del binomio Plutone-Venere, i nati Toro potrebbero essere invogliati a bruciare le tappe al lavoro, ma l'esercizio che consiglieranno le stelle questo fine settimana sarà totalmente opposto, ovvero di lasciar fluire gli eventi guardandosene bene dall'influenzarli.

3° posto Capricorno: focus sulla fiducia. La cerchia delle persone care e la fiducia che merita quest'ambito relazionale per i nati Capricorno sarà, c'è da scommetterci, al centro dei pensieri del segno di Terra, il quale sarà chiamato in queste due giornate primaverili dal carnet astrale a vederci più chiaro in merito.

I mezzani

4° posto Acquario: tenaci. Secondo l'oroscopo del weekend 22-23 aprile, la predominanza di valori d'Acqua e Terra nel cielo avrà buone chance di acuire la determinazione che i nati Acquario metteranno in campo, in particolar modo se ci sarà da sgomitare per acciuffare qualche traguardo monetario.

5° posto Bilancia: intuitivi.

Grazie all'accurata osservazione delle persone alle quali si rapporteranno e delle spiccati doti intuitive nelle quarantotto ore in questione, i nati Bilancia potrebbero anticipare gesti e parole altrui con disarmante precisione.

6° posto Leone: speranzosi. La settimana di casa Leone potrebbe concludersi con due giornate dove la speranza nel prossimo futuro sarà particolarmente stimolata, specialmente per la prima decade che potrà cimentarsi nella realizzazione, seppur ancora in fase embrionale, di qualche sogno nel cassetto.

7° posto Vergine: doverosa pausa. Il weekend dei nati Vergine, soprattutto dal tardo pomeriggio di sabato a seguire, parrà profumare di stand-by, in quanto il segno Mobile vorrà fermarsi un attimo e fare il quadro della situazione generale prima di rimettersi in moto.

8° posto Scorpione: distacchi. Il terzo segni Fisso, nel corso del 22 e 23 aprile, avrà buone possibilità di dover fare i conti con un distacco relazionale non troppo facile da mandar giù, difatti ai nati Scorpione servirà l'intero weekend per metabolizzare il tutto.

9° posto Cancro: pigri. Con le pile scariche e la voglia di sbracciarsi che presumibilmente latiterà, i nati Cancro affronteranno questi giorni di fine mese avvolti da un mantello accidioso che li spingerà a rinviare ogni attività in programma che non sia indispensabile.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore sottotono. Il ménage amoroso di casa Sagittario, durante il fine settimana in questione, potrebbe nascondere diverse insidie legate a omissioni o menzogne pregresse, a causa delle quali l'atmosfera in coppia diverrà molto poco armoniosa.

11° posto Ariete: stanchi. Gli ultimi mesi dei nati Ariete sono stati costellati da momenti estremamente affaccendati e altri parecchio liberi, fare altalenante che potrebbe dare il proprio peggio in questo weekend, in quanto il segno di Fuoco parrà stancarsi subito non essendo più abituati a certi ritmi serrati.

12° posto Pesci: esagerazioni. Le due giornate che sanciranno la conclusione della settimana per i nati Pesci nasconderanno, c'è da scommetterci, dei rischi da non sottovalutare, specialmente nei dialoghi in ambito amicale o sentimentale dove il dodicesimo segno zodiacale sarà incline a ingigantire alcuni accadimenti.