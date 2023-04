L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'8 aprile. In evidenza la prima giornata del nuovo weekend, messa sotto analisi in merito ai settori della quotidiana esistenza legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Ansiosi di consultare il responso delle stelle? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 8 aprile.

Previsioni zodiacali dell'8 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Abbastanza positiva la giornata, su molti fronti, anche se con possibili distinguo a cui dover per forza prestare un po' di attenzione in più.

Buona anche la realizzazione personale e ottima invece la carica vitale, giusto per percorrere alcune strade già intraprese o magari per chiudere in scioltezza la settimana. Periodo solidamente sostenuto per chi lo trascorre impegnato in attività intellettuali, a contatto con la gente oppure per quelli perennemente in viaggio. Grazie alla bella immagine che sapete proporre di voi, senz'altro riuscirete a conquistare la simpatia e la disponibilità delle persone che operano con voi ogni giorno.

Scorpione: ★★★★★. Parte davvero a gonfie vele questo nuovo weekend, favorendo diverse situazioni e restituendo piacevoli soddisfazioni. Pertanto, sabato molto brillante anche per la sfera relazionale, sia per l'amore che per le amicizie.

Fine settimana da programmare, divertimenti e una vita sociale molto vivace ravviveranno anche i rapporti un po' intorpiditi dalla routine. La curiosità e lo spirito di evasione domineranno in lungo e in largo gran parte della vita affettiva. Ora più che mai la staticità non fa per voi, ma questo non significa affatto compromettere il rapporto esistente.

Eventi imprevisti porteranno una piacevole novità: chissà...

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo dell'8 aprile annuncia l'arrivo della Luna questa domenica 9 aprile: nell'attesa, iniziate pure a gongolare godendo dei primi ottimi influssi generati questo sabato dalla musa dei poeti. In generale quasi tutto può funzionare, se non proprio "alla grande", almeno in modo positivo dal punto di vista dell'umore, dell'ambiente e delle magnifiche presenza accanto a voi.

Le possibilità di incontrare gente interessante, se attualmente siete single, ci sono. Affrontate quindi con maturità e serenità eventuali cambiamenti di programma e godetevi il piacere che spesso provoca l'imprevisto.

Oroscopo e stelle dell'8 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottima giornata di inizio weekend, serena, positiva e senza inutili fronzoli per quel che dovesse effettivamente servire e anche di più. Piacevoli novità in programma per quei Capricorno che desiderassero consolidare il proprio legame affettivo, oppure per quelli che ancora sono in cerca di una sistemazione definitiva. Buon momento anche per chi desiderasse finalmente dare ufficialità a un legame segreto.

Le stelle intanto inciteranno anche i single più timidi tra voi a cercare la propria metà. Idee geniali e una mente aperta a nuove sollecitazioni aiuteranno a scegliere la persona che più si addice al vostro carattere. Incalzate gli eventi, perché la buona sorte non dura in eterno.

Acquario: ★★★. Sabato poco positivo: qualcuno potrebbe restare ancora per un po' in panne in relazione a una faccenda abbastanza importante. Trovate il modo e le parole adatte per far notare a chi vive accanto a voi il risultato del vostro impegno, allo scopo di far andare bene le cosa, soprattutto quelle che non tanto vanno come dovrebbero. Brilleranno ancora buone stelle portando occasioni per rinascere finalmente, ma non questo sabato.

Per alcuni con rapporto iniziato da poco invece, si promettono dolci sorpresine, ma solo al calar della sera, quando l'astro notturno prenderà possesso del firmamento: solo allora...

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 8 aprile, annuncia un periodo discreto, seppur con qualche lieve intoppo. Purtroppo la Luna non vi filerà troppo, limitandosi a portare sprazzi di energia dalla durata limitata: questo potrebbe esporvi al rischio di ritardi o magre figure. V’infastidisce essere fraintesi? Se iniziate a polemizzare, sappiate che poi diventa difficile fermarsi. La soluzione c’è: lasciarsi scivolare addosso problemi e problemini. Per coloro del segno che dovessero essere al lavoro, non sarà certo il caso di starsene con le mani in mano, ma nemmeno di lanciarsi a testa bassa come invece spesso fate. Occhio: forma fisica non eccellente!