Nella settimana dal 10 al 16 aprile troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dai gradi del Sagittario ai Pesci (dove transitano Saturno e Nettuno), mentre Venere si sposterà dal domicilio del Toro (dove stazionano il Nodo Nord, Mercurio e Urano) al segno dei Gemelli. Sole e Giove, invece, proseguiranno la sosta in Ariete, così come Marte resterà stabile nel segno del Cancro. Plutone, in ultimo, permarrà nell'orbita dell'Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Bilancia, meno esaltante per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Acquario: progetti di coppia.

Secondo l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 aprile, i nati Acquario nelle giornate di lunedì, martedì e da venerdì in poi potranno iniziare a meditare o a mettere fattivamente in atto dei nuovi progetti di coppia, ad esempio fare un figlio, iniziare una convivenza oppure acquistare una casa vicina al mare. Il 12 e 13 aprile, invece, sarà bene che il segno Fisso non alzi troppo l'asticella dell'ambizione nell'ambito professionale, in quanto il rischio di scontrarsi bruscamente con la realtà sarà alto.

2° posto Bilancia: schietti. Mentre il mese dell'anti-compleanno si starà per avviare a conclusione, i nati Bilancia nella prima parte della settimana potrebbero essere inclini a togliersi qualche sassolino dalla scarpa con chi non si è comportato a modo ultimamente nei loro confronti.

Nel weekend le frequenze planetarie diverranno decisamente più leggere, consentendo al segno Cardinale qualche meritato momento di spensieratezza.

3° posto Leone: mondani. Con lo spostamento della Bianca Signora nell'undicesimo campo e di Lilith nella loro orbita, da mercoledì in poi i felini avranno eccelse chance di avvertire la voglia di concedersi qualche parentesi mondana, sia per trascorrere del tempo con le amiche che per sfoggiare i nuovi abiti acquistati.

Unica nota non troppo esaltante sarà rappresentata dalle giornate di lunedì e martedì, quando il terzo decano sembrerà sfogare le proprie frustrazioni a tavola ingerendo più calorie del necessario.

I mezzani

4° posto Ariete: focosi. Eccezion fatta per le giornate di giovedì e domenica, dove sarà bene dedicarsi anima e corpo alle faccende lavorative, i nati Ariete potranno contare sulla restante settimana per dare fuoco alle polveri nell'alcova, col segno di Fuoco che riprenderà le redini della propria passionalità e il partner non potrà che apprezzare di buon grado.

5° posto Toro: inizio smart. Se la settimana di casa Toro fosse una trilogia cinematografica sarebbe una di quelle in cui soltanto il primo capitolo è degno di nota, in quanto le migliori chance giungeranno al cospetto dei nati del segno sino alla tarda mattinata di mercoledì, giornate nelle quali sarà semplice stringere accordi o rinverdire quelli preesistenti. Dal pomeriggio del 13 aprile a seguire, la quotidianità parrà assumere toni più seriosi quasi il parterre astrale volesse sussurrare nelle orecchie del segno di Terra il celebre proverbio "Prima il dovere e poi il piacere".

6° posto Scorpione: più spazio all'amore. Il terzo segno Fisso, nel corso della settimana in questione, potrebbe rendersi conto di aver messo, volontariamente o meno, in secondo piano il partner nell'ultimo periodo.

A fronte di ciò, questo periodo di metà aprile avrà il potere di permettere ai nati Scorpione di riparare al "danno" sentimentale, ad esempio organizzando delle cene romantiche, prodigandosi in un regalo oppure sforzandosi di più di comprendere il punto di vista della dolce metà.

7° posto Pesci: focus amicale. Se da un lato lunedì e martedì la Luna in Sagittario guarderà di sguincio Nettuno sui loro gradi, dall'altro lato da mercoledì in poi Venere andrà a posizionarsi nell'ostico segno dei Pesci, spostamenti planetari che spingeranno i nati Pesci a cambiare modo di rapportarsi agli altri, amicizie in primis. Il carnet astrale suggerirà al dodicesimo segno zodiacale di divenire più propenso ai compromessi, quindi di evitare atteggiamenti capricciosi o bambineschi.

8° posto Capricorno: sano egoismo. Le giornate di mercoledì, giovedì e domenica potrebbero fare da apripista per i nati Capricorno per comprendere appieno che non sarà più tempo di spendersi totalmente per gli altri, mentre dovrebbero iniziare a coltivare un po' di sano egoismo. Ciò, ovviamente, non vuol dire infischiarsene del prossimo ma, semplicemente, riuscire a identificarsi come individuo meritevole di attenzioni almeno quanto le altre persone.

9° posto Cancro: timidi. Complice l'assenza di un Elemento predominante nel cielo sommato al sestile Plutone-Nettuno, la settimana di casa Cancro potrebbe far emergere il lato letargico dei nati del segno, spingendo gli stessi a divenire spiccatamente timidi e poco avvezzi a confrontarsi col mondo circostante.

Per uscire da tale impasse, sarà utile la seconda parte del weekend, giornata in cui i Cancro farebbero bene a mettere da parte ogni remore e fiondarsi nello sport o nella mondanità.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: affetti flop. Le brutture del ménage amoroso così come eventuali omissioni o bugie nella cerchia familiare dei nati Gemelli balzeranno alla luce nel corso di questi sette giorni, specialmente a inizio e fine settimana. Anziché gettare benzina sul fuoco mantenendo il punto, sarebbe meglio che il segno Mutevole tenga più possibile la bocca cucita evitando anche espressioni contrariate o corrucciate per non far indispettire la controparte.

11° posto Sagittario: contare sulle proprie forze.

Sebbene già qualche sentore era nell'aria da metà marzo, nelle giornate centrali e in quella domenicale gli arcieri potrebbero rendersi conto di non poter fare affidamento su alcuni amici storici, ma anche su soci, capi o colleghi. L'ostica posizione planetaria, capitanata dal Grande Maestro nel quarto campo, indurrà quindi i nati Sagittario a contare esclusivamente sulle loro forze, evitando al contempo di lamentarsi per i mancati appoggi o sostegni altrui.

12° posto Vergine: permalosi. Avere un dialogo sereno coi nati Vergine, togliendo la pacata giornata di martedì, parrà essere una chimera in questa settimana, periodo dove il segno di Terra sembrerà peccare di un'inverosimile permalosità che farà arricciare più di qualche naso. Neo caratteriale che potrebbe inficiare momentaneamente l'armonia di alcuni rapporti relazionali e, per tale motivo, sarebbe bene che il segno Mutevole cerchi di essere più conciliante e permissivo.