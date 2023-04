Secondo l'Oroscopo del 9 aprile, i nati sotto il segno della Vergine devono seguire un po' di più l'istinto. I Gemelli, invece, devono essere un po' più pazienti.

Vediamo, nel dettaglio, le previsioni astrologiche di domenica 9 aprile per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: c'è un tempo per ogni cosa, cercate di non essere eccessivamente frettolosi. Con calma e dedizione riuscirete a superare anche gli ostacoli più impegnativi.

11° Leone: giornata un po' controversa dal punto di vista delle emozioni.

L'oroscopo del 9 aprile vi invita a rischiare un po' di più. Nel lavoro è importante osare se volete arrivare davvero lontano.

10° Pesci: seguite il vostro cuore e vedrete che non ve ne pentirete. In amore è importante essere audaci e non aspettare che sia sempre l'altro a fare il primo passo. Mettetevi in gioco .

9° Acquario: la paura di sbagliare potrebbe inibirvi e impedirvi di portare a termine alcuni obiettivi. La giornata potrebbe cominciare in maniera un po' controversa ma non abbiate paura, a tutto c'è rimedio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: secondo l'oroscopo del giorno 9 aprile, i nati sotto questo segno hanno bisogno di sentirsi protetti. C'è bisogno di attenzione e di precisione nel lavoro, altrimenti potrebbero esserci dei problemi.

7° Scorpione: siete molto complici e in sintonia dal punto di vista sentimentale. Cercate di approfittare di questo momento particolarmente propositivo nel lavoro per emergere e per dimostrare quanto valete.

6° Sagittario: non lasciatevi intimorire dalle apparenze. Ci sono delle cose che vanno oltre il semplice involucro, pertanto è necessario andare a fondo per capire l'effettiva natura di certe cose.

5° Toro: siete abbastanza propositivi e pieni di spirito d'iniziativa. Non fermatevi al primo ostacolo e lottate fino in fondo per riuscire a conseguire gli obiettivi che vi siete prefissati. In amore dovete essere più consapevoli.

Oroscopo primi quattro segni del 9 aprile

4° in classifica Cancro: siete molto risoluti. Novità in arrivo sotto più punti di vista.

Specie sotto il profilo professionale state per ricevere delle soddisfazioni che vi appagheranno.

3° Vergine: siete molto determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, lasciatevi guidare dall'istinto che, particolarmente in questo periodo, sarà infallibile.

2° Bilancia: la Luna nel segno vi renderà particolarmente loquaci. Siete molto propositivi e propensi a cimentarvi in nuove avventure. Sia in amore che nel lavoro è importante osare se volete emergere.

1° Capricorno: secondo l'oroscopo del 9 aprile, i nati sotto questo segno devono rischiare. Questo è un ottimo momento per mettervi in gioco e per dimostrare a tutti quelle che sono le vostre peculiarità.