L'oroscopo di lunedì 3 aprile ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche non vedono l'ora di evidenziare tutte le novità del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Alcuni segni zodiacali si getteranno tra le braccia del partner, mentre altri preferiranno concentrarsi sulle amicizie. Non mancheranno i successi professionali e le difficoltà relazionali. È presente anche una classifica per consentire di dare uno sguardo generale al posizionamento di tutti i profili.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 3 aprile 2023.

Previsioni astrologiche del 3 aprile: i segni più fortunati

Sagittario (1° posto): apparirete solari e affettuosi con il prossimo. Darete grande valore al rendimento lavorativo, ma questo non vi impedirà di rapportarvi con le persone care. Stare in mezzo agli altri vi conferirà una carica incredibile. Inoltre, il confronto interpersonale sarà essenziale per la crescita interiore e per quella relazionale.

Gemelli (2° posto): il vostro impegno non passerà inosservato. Il capo studierà le vostre mosse per farsi un'idea del vostro legame al lavoro. Non lo deluderete perché sarete più precisi che mai. Il vostro obiettivo sarà quello di ottenere un ruolo di maggiore rilievo. Con dedizione, attenzione e voglia di fare, sicuramente, ce la farete.

Bilancia (3° posto): vi lascerete trasportare dal partner. Proverete dei sentimenti intensi e genuini nei suoi confronti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non mettere alcuna barriera tra voi. Sarà molto più facile essere sinceri. Agli occhi degli altri, apparirete come una coppia salda e con tante avventure da raccontare.

Capricorno (4° posto): sarà una giornata impegnativa da diversi punti di vista. Fin dalle prime ore, vi renderete conto di non potervi fermare a riposare. Nonostante questo, sarete molto soddisfatti di voi stessi. Lavorerete con diligenza e forza d'animo, rappresentando anche un esempio positivo per i vostri colleghi. Riceverete l'ammirazione del partner.

Oroscopo del 3 aprile: i segni zodiacali al centro della classifica

Vergine (5° posto): verrete messi sotto pressione dal partner. Le sue richieste appariranno fuori luogo. Inoltre, vorrà coinvolgervi in situazioni poco gradevoli ai vostri occhi. Per fortuna, saprete come imporvi. Non gli consentirete di mettervi i piedi in testa. Inoltre, potrete contare sul valido appoggio della famiglia e degli amici. Non vi deluderanno.

Leone (6° posto): alcune questioni vi causeranno un po' di stress. Dovrete fare ricorso ai vostri nervi saldi per superare questo momento. Per fortuna, avrete grande fiducia in voi stessi. Dopo qualche piccolo tentennamento, riuscirete a trovare la soluzione giusta ai vostri problemi.

Darete un grande valore all'amicizia. I gesti di affetto saranno fondamentali per voi.

Toro (7° posto): i colleghi di lavoro vi faranno perdere la pazienza. Preferirete svolgere da soli i vostri incarichi piuttosto che rapportarvi con loro. Apparirete distanti e poco collaborativi. Con gli amici, invece, il vostro atteggiamento cambierà totalmente. Dimostrerete loro grande lealtà, anche nei momenti più difficili da gestire.

Acquario (8° posto): sarete poco concentrati su voi stessi. Tenderete a mettere davanti alle vostre esigenze quelle degli altri. La famiglia, che si sentirà un po' messa da parte da questo atteggiamento, non potrà fare a meno di intervenire. Potrebbe crearsi una piccola frattura tra voi.

Sarà importante provare a parlarne in modo pacato, senza colpi di testa.

Previsioni zodiacali e classifica: i segni meno fortunati

Scorpione (9° posto): sarete poco collaborativi con il partner. Non gli permetterete di inserirsi, completamente, nella vostra vita. Alzerete delle barriere che, in alcune circostanze, appariranno fin troppo pesanti da sopportare. Non risponderete né alle sue domande, né a quelle della vostra famiglia. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non tirare troppo la corda.

Ariete (10° posto): avrete bisogno di riposare e di rimandare a un secondo momento i compiti più pesanti. Non riceverete l'approvazione degli amici e della famiglia. Il partner, inoltre, vi spronerà a tornare a mettervi in gioco.

Non accetterete di buon grado i consigli ricevuti. Con un modo di delusione, li rimanderete ai mittenti senza alcun tentennamento.

Cancro (11° posto): verrete giudicati un po' troppo duramente dagli amici. I vostri comportamenti non saranno capiti neanche dalle persone che vi conoscono da più tempo. Per il momento, non avrete alcuna intenzione di perdervi in inutili spiegazioni. Nascondere la rabbia e la delusione, però, non sarà affatto facile. Le vostre espressioni parleranno chiaro.

Pesci (12° posto): la vostra posizione non sarà tra le migliori. Le scarse capacità organizzative, infatti, vi faranno precipitare all'ultimo posto della classifica. Vi renderete conto di essere in ritardo con alcune scadenze e di dovervi sbrigare per completare altri compiti. Avrete la sensazione di avere poca libertà decisionale.