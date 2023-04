L'oroscopo della giornata di giovedì 27 aprile prevede una magica Luna passare dal segno del Leone, che godrà di una migliore intesa in amore, mentre Scorpione potrebbe mostrare un comportamento più spavaldo. Toro sarà un po’ più schietto, mentre Giove porterà fortuna ai nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 27 aprile.

Previsioni oroscopo giovedì 27 aprile 2023 segno per segno

Ariete: vi aprirete nuovamente verso le emozioni nei confronti del partner secondo l'oroscopo. Se siete single forse sarete un po’ timidi nei confronti della vostra fiamma, ma i vostri sentimenti sono veri, e non dovrete vergognarvene.

Marte potrebbe bloccare un po’ la vostra voglia di fare, ma le buone idee e gli strumenti per fare bene non vi mancheranno. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo in questa giornata di giovedì. la Luna potrebbe rendervi schietti nei confronti del partner, tant'è che non ci sarà una forte interazione tra voi. per quanto riguarda il lavoro invece avrete un buon cielo dalla vostra parte per poter svolgere egregiamente il vostro lavoro, grazie a buone idee da parte di Mercurio e buone energie da parte di Marte. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo giovedì si rivelerà piacevole per la vostra relazione sentimentale, grazie alla Luna e Venere, che contribuiranno a rendere migliore il vostro rapporto. Se siete single interagire con la vostra fiamma vi aiuterà a conoscervi, e stabilire un legame via via sempre più profondo.

Nel lavoro i vostri sforzi verranno presto ricompensati. Credete dunque nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: i vostri progetti proseguono verso la giusta direzione grazie a Mercurio in sestile, che vi aiuterà ad essere più precisi e organizzati. In amore questo cielo non avrà molto da dire, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà una piacevole tranquillità.

Voto - 8️⃣

Leone: una magica Luna in congiunzione illuminerà la vostra vita sentimentale. Single oppure no, sarà più facile per voi risultare simpatici agli degli altri, e romantici nei confronti della vostra fiamma. In ambito lavorativo potrebbe essere necessario qualche sacrificio affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Vergine: continuerete a essere poco collaborativi all'interno del vostro rapporto a causa di Venere. Dovrete imparare anche ad accettare i lati negativi delle persone che amate. Non potete pretendere solamente il dolce dalla vita. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a non uscire fuori dai binari, ciò nonostante potrebbero mancarvi le abilità necessarie per completare determinati incarichi. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali favorevoli in ambito amoroso. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, saprete dimostrare il vostro amore nei confronti del partner, e anche voi single dimostrerete cura, interesse e premura verso la vostra fiamma. Nel lavoro questo periodo si rivelerà cruciale per voi nativi del segno.

Non prendete alla leggera certe mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbe portare spavalderia nel vostro modo di fare. In amore questo vostro atteggiamento non vi aiuterà a vivere una relazione sana. Sul fronte professionale porterete avanti i vostri progetti con energie grazie a Marte in trigono, ma con Mercurio opposto non poggiatevi troppo sugli allori. Voto - 6️⃣

Sagittario: scoprirete che la vostra relazione di coppia può rivivere grazie alla Luna in trigono dal segno del Leone. Dovrete trovare la forza e le giuste parole per riconquistare la fiducia del partner, ciò nonostante sappiate che niente è impossibile. Per quanto riguarda il lavoro Giove sosterrà le vostre imprese, mettendo sul piatto idee molto interessanti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: Mercurio vi darà una mano dal segno del Toro secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Alcuni progetti prenderanno la giusta direzione se troverete idee davvero valide. In amore questo cielo non sarà così influente. Tra voi e il partner scorrerà comunque una buona intesa, che vi permetterà di vivere con serenità e tranquillità il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in Leone potrebbe rendere meno piacevole del solito il vostro rapporto. A volte potrebbero esserci delle discussioni tra voi e il partner. L'importante sarà non farne una questione ben più grande e saper risolvere le cose con maturità. Nel lavoro continuerete a essere sul pezzo grazie a stelle come Saturno.

Attenzione però a Mercurio in quadratura, che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale valida sul fronte professionale. Sarete davvero battaglieri, con una voglia infinita di dimostrare tutto il vostro valore. Per quanto riguarda i sentimenti invece non sarete altrettanto disponibili e interessati al vostro rapporto, complice il pianeta Venere in quadratura. Se siete single il vostro benessere al momento verrà prima di quello degli altri. Voto - 6️⃣