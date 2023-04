L'oroscopo di giovedì 27 aprile annuncia che le stelle porteranno un'aria di rinnovamento per molti segni e soprattutto per il Toro e la Vergine che vivranno una giornata molto positiva. Leone, Bilancia e Sagittario, invece, dovranno armarsi ancora di pazienza ed attendere tempi migliori che arriveranno molto presto.

Oroscopo di giovedì 27 aprile: Ariete molto passionale

Ariete: la situazione finanziaria prevede nuove possibilità per voi, chiedete consigli ad un amico esperto del campo. In amore, il fascino non mancherà e per chi è single arriverà presto un incontro molto passionale.

La coppia riscoprirà il piacere di stare insieme.

Toro: sono in corso dei cambiamenti in positivo dal punto di vista economico e riceverete ottime soddisfazioni che riguardano un progetto di lavoro. Nei rapporti imparate a dare più spazio all'opinione degli altri e a non dare per scontato di essere sempre nel giusto.

Gemelli: le stelle favoriranno la complicità e la capacità di comprendere gli altri e questo farà bene in campo professionale, perché i colleghi vi adoreranno. In amore, invece, il passato potrebbe tornare a bussare e ad infastidire la coppia, ma la cosa importante è il dialogo.

Cancro: la determinazione vi porterà a prendere le redini nel lavoro di gruppo e a fissare nuovi obiettivi, approfittate del momento favorevole.

Chi è single potrebbe riscoprire in un'amicizia qualcosa di più profondo, mentre le coppie avranno una bella intesa.

Oroscopo del giorno: Leone piuttosto nervoso

Leone: non sarà la giornata ideale per gli investimenti e prima di fidarvi dei consigli di un collega ponderate bene la situazione. In coppia le discussioni non mancheranno e basterà una parola fuori posto per alimentare il vostro nervosismo e sollevare un polverone.

Vergine: avrete un'ottima energia che vi farà venire voglia di portare avanti anche i progetti più complicati e il successo non tarderà ad arrivare. Il momento è ideale anche per la nascita di nuove amicizie e legami piuttosto importanti. La coppia sarà serena.

Bilancia: la tranquillità sarà ancora un traguardo che vi sembrerà irraggiungibile e questo non vi aiuterà a migliorare la situazione che non è delle più rosee.

Vi sentirete un po' abbandonati da tutti, sia in famiglia che al lavoro, ma ricordate che è una vostra sensazione.

Scorpione: gli impegni lavorativi saranno molti e voi non avrete l'umore giusto per darvi da fare. Tenderete ad arrendervi, anche se non fa parte del vostro carattere. In amore non sopporterete alcuni atteggiamenti del partner e non riuscirete a mantenere la calma.

Acquario poco disponibile in coppia, Pesci forti e ottimisti

Sagittario: non sarà la giornata ideale per i rapporti e ci potrebbero essere degli equivoci ad impedire una buona comunicazione. Il lavoro non procede come vorreste e la tentazione di mollare sarà forte, ma abbiate ancora pazienza e tutto si risolverà.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che l'insoddisfazione prenderà il sopravvento in campo professionale e vi impedirà di guardare con i giusti occhi i grandi progressi fatti fino ad ora.

Andrà molto meglio con la vita di coppia e nel partner ritroverete un porto sicuro.

Acquario: con i colleghi non ci sarà quell'armonia necessaria ad ottenere i risultati migliori e gli scontri potrebbero essere più frequenti del solito. La persona amata potrebbe non fidarsi abbastanza di voi e in questo giovedì non avrete alcuna voglia di rassicurarla.

Pesci: potrebbe esserci qualche ostacolo al lavoro, ma se resterete lucidi riuscirete a superarli senza troppe difficoltà. In coppia continuerà il periodo positivo e con il partner ci sarà un'intesa davvero speciale: organizzate un bel viaggio per mettere la ciliegina sulla torta.