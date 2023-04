L'Oroscopo della giornata di venerdì 7 aprile 2023 vedrà i nativi Vergine favoriti dal pianeta Mercurio in trigono, mentre Gemelli potrà vivere una giornata più spensierata. Il piacere sarà al centro dei nativi Cancro, mentre sprazzi di fortuna potrebbero favorire i nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 7 aprile.

Previsioni oroscopo venerdì 7 aprile 2023 segno per segno

Ariete: preliminari di un fine settimana di Pasqua che non inizierà nel migliore dei modi per voi, considerato che la Luna sarà opposta.

Single oppure no, alcuni eventi potrebbero stressarvi un po’, ciò nonostante non sarà necessario prendersela con il partner. In ambito lavorativo sarete attivi grazie a Giove, ma con Marte in quadratura faticherete un po’ a trovare la voglia di fare. Voto - 6️⃣

Toro: Mercurio in congiunzione vi risolleverà in ambito professionale secondo l'oroscopo. Alcuni progetti prenderanno la giusta direzione, e potrete fare finalmente importanti passi avanti. Sul fronte amoroso ci penserà il pianeta Venere a mettervi a vostro agio con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: la vostra indole romantica sarà più accentuata secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

La Luna porterà serenità, ma soprattutto potrete vivere una giornata più spensierata con le persone che amate. In ambito lavorativo non vi dispiacerà prendervi una piccola pausa dai vostri progetti, giusto per poter ricaricare le pile. Voto - 8️⃣

Cancro: piacere ed emozioni saranno al centro per voi nativi del segno, grazie a Venere in sestile.

Di contro però la Luna potrebbe darvi qualche grattacapo, dunque attenzione a non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte porteranno concentrazione ed energie da dedicare ai vostri progetti, raddrizzando eventuali errori. Voto - 7️⃣

Leone: periodo discreto in amore grazie alla Luna in sestile dal segno della Bilancia.

Non sarete particolarmente romantici, ciò nonostante, potreste avere più a cuore il benessere della persona che amate. In ambito professionale sarà necessario fare alcuni sacrifici affinché i vostri progetti possano andare avanti. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale piacevole ed equilibrata per voi nativi del segno. Sarà soprattutto il vostro spirito creativo che vi permetterà di spingere sui vostri progetti professionali, merito anche di Mercurio in trigono. In amore potrete contare su Venere per rendere più movimentata e romantica la vostra storia d'amore. Voto - 8️⃣

Bilancia: una splendida Luna in congiunzione vi permetterà di dare vita a una giornata piacevole dal punto di vista sentimentale.

Single oppure no, non mancheranno momenti davvero romantici, che potrebbero portare a qualcosa di più. Nel lavoro meglio non correre troppi rischi. Mercurio non sarà più sfavorevole, ciò nonostante Giove e Marte continueranno a mettervi in difficoltà. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale ancora complicata per quanto riguarda i sentimenti. Venere in opposizione sarà un pessimo cliente per voi, al punto da rendere difficile il rapporto con la vostra anima gemella. Anche nel lavoro potreste non sentirvi spesso a vostro agio, considerato Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime in ambito amoroso grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, sarà facile per voi entrare in sintonia con la persona che amate, riuscendo a vivere momenti d'oro insieme.

Per quanto riguarda il lavoro idee ed energie non mancheranno, e sarete incentivati a dare sempre di più. Giove in trigono inoltre, porterà quel po’ di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale altalenante secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna potrebbe causare qualche spiacevole malinteso. Anche se Venere sarà ancora dalla vostra parte, non sentitevi al dì sopra la persona che amate. In rialzo il settore professionale grazie a Mercurio, che vi permetterà di evitare di commettere errori e cadere in imprevisti. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di venerdì tutto sommato discreta in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono. Venere continuerà a mettervi in difficoltà, ciò nonostante eviterete spiacevoli discussioni.

Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora sul pezzo, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo stabile e soddisfacente in amore secondo l'oroscopo. La vostra relazione è in crescita e in continua scoperta, con momenti a volte davvero inaspettati e pieni d'amore al tempo stesso. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di avere le idee chiare con i vostri progetti, con risultati spesso convincenti. Voto - 8️⃣