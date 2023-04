Nella giornata di venerdì 7 aprile 2023, l'Oroscopo rivede il segno del Cancro alla prima posizione della classifica. Seguirà il segno dello Scorpione, altro segno zodiacale che finalmente sta uscendo dal suo 'cono d'ombra'. Il segno della Bilancia dovrà riflettere più attentamente sulla propria relazione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 7 aprile per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: Toro energico

1° Cancro: partirete con una giornata decisamente fortunata, splendida in amore e molto remunerativa con il lavoro. Finalmente avrete una novità negli affari che vi darò quel salto di qualità che attendevate da tanto tempo a questa parte.

2° Scorpione: ora la fortuna raggiungerà la vostra postazione di lavoro, la vostra casa oppure le vostre finanze. Adesso potrete anche permettervi di fare shopping oppure un investimento che possa soddisfare le vostre esigenze quotidiane. Secondo l'oroscopo, farete un salto significativo nella vostra relazione.

3° Vergine: non sentirete nulla che possa far pensare alla monotonia, alla stanchezza o al calo di energie. Al contrario sarete davvero vivaci e frizzanti, soprattutto sul posto di lavoro e con le faccende di stampo quotidiano. Regalatevi una serata di relax totale.

4° Toro: ridimensionare la vostra quotidianità vi aiuterà ad essere sempre più energici, e potreste anche avere dei risultati migliori sul lavoro.

Fare qualche strappo alla regola per voi stessi potrebbe essere molto più rigenerante di quello che pensate.

Acquario in miglioramento

5° Acquario: i miglioramenti sul lavoro, sulle vostre prestazioni e sulla vostra capacità di giudizio potrebbero essere punti chiave della vostra serenità quotidiana. In questa giornata in particolare penserete di apporre delle modifiche nella vostra professione che vi faranno soltanto bene.

6° Sagittario: avrete delle novità pecuniarie che potranno finalmente farvi fare qualcosa per distrarvi dalle faccende quotidiane e ridare un senso al vostro tempo libero. Rinnovare il vostro look in questo momento sarà una opzione da prendere assolutamente in considerazione.

7° Gemelli: state uscendo da un malumore che in questo periodo potrebbe essere dovuto a qualche delusione nelle amicizie.

Fortunatamente saprete come gestire qualche piccola scaramuccia all'interno del contesto familiare. Ci saranno ottimi compensi per un affare in particolare.

8° Capricorno: miglioramenti in vista sul piano sentimentale. Dopo qualche tempo di incomprensione finalmente la vostra relazione conoscerà un periodo di stabilità, seppure puntellata di alcune situazioni non esattamente piacevoli. Secondo l'oroscopo farete qualche riflessione sulla vostra famiglia.

Pesci stressato

9° Leone: avrete in mente di fare qualcosa per voi e per il vostro corpo, magari un po' di attività fisica che vi aiuti a rigenerarvi dal punto di vista fisico. Rendere la vostra giornata meno malinconica sarà uno degli obiettivi principali della vostra famiglia.

10° Pesci: lo stress potrebbe essere una fonte di nervosismo molto pericoloso per la vostra mente. Dovrete assolutamente staccare la spina dal lavoro in queste festività pasquali, dando un occhio di riguardo non solo alla famiglia ma anche a voi stessi.

11° Bilancia: favorire qualche riflessione sulla vostra storia d'amore in questo momento potrebbe essere una azione che vi porterà sollievo. Ci state mettendo molto del vostro in una relazione che probabilmente non sta dando nessuno dei frutti da voi previsti.

12° Ariete: essere parsimoniosi ora potrebbe essere necessario per qualche spesa in più per il periodo pasquale. Avere a che fare con qualche collega che si dimostrerà molto indisponente potrebbe accrescere la vostra ansia e il vostro senso di stress.