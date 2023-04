Nella giornata di giovedì 6 aprile 2023, l'Oroscopo rivedrà in prima posizione il segno dello Scorpione, mentre il Bilancia purtroppo per motivi emozionali sarà all'ultima posizione della classifica. In rialzo l'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 6 aprile per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: Scorpione in testa alla classifica

1° Scorpione: avrete l'occasione giusta per dare una svolta ai vostri affari e renderli sempre più remunerativi. Con l'amore state attraversando un periodo di affiatamento decisamente migliore rispetto alle giornate precedenti, mentre farete delle amicizie che vi faranno credere ancora in questo tipo di rapporto.

2° Vergine: una bella risalita dell'autostima come quella che si sta verificando nel corso di questa giornata potrebbe essere essenziale per poter dare una svolta alle questioni di carattere burocratico, mentre avrete l'intraprendenza necessaria per poter pensare ad un incremento dei guadagni.

3° Toro: il vostro potenziale sul lavoro potrebbe rimanere pressoché quello attuale, e magari anche salire. Secondo l'oroscopo potreste dare una svolta anche all'interazione con i colleghi, dal momento che probabilmente si sta attraversando un momento di stanchezza, sul piano professionale.

4° Acquario: avrete una collaborazione sia in famiglia che sul posto di lavoro che potrebbe essere davvero molto efficace per la realizzazione dei vostri progetti.

Sarete davvero eccitati all'idea di cominciare i preparativi per le vacanze pasquali, secondo l'oroscopo.

Gemelli dinamico

5° Gemelli: la vostra mente sta lavorando ad una grande velocità, per cui non avrete assolutamente alcun problema a fare anche qualche ora in più sul lavoro per portare a termine qualche progetto che intendete realizzare.

Secondo l'oroscopo farete anche colpo su una persona che vi piace.

6° Pesci: le idee non vi mancheranno, avrete una creatività che potrebbe essere fra le migliori della settimana corrente, ma purtroppo state facendo qualcosa di altrettanto importante che adesso non vi renderà molto. L'amore sarà al centro dei vostri pensieri, secondo l'oroscopo.

7° Cancro: avrete qualche piccolo ostacolo sul lavoro, ma in questo momento demordere sarà l'ultima cosa a cui penserete. Sicuramente dovrete rivedere qualche dettaglio che potrebbe essere controproducente per i vostri progetti, ma nel complesso ve la state cavando egregiamente.

8° Leone: sarete disposti a fare qualche sacrificio per il raggiungimento dei vostri obiettivi, anche se questi potrebbero risultarvi alquanto lontani nel tempo. Lasciarvi scoraggiare adesso non sarà affatto una opzione, per cui agire darà il vostro unico pensiero, secondo l'oroscopo.

Capricorno in basso

9° Sagittario: anche se gli affari procederanno abbastanza bene, sarà l'ambito sentimentale quello che potrebbe farvi sentire decisamente sotto scacco.

Secondo l'oroscopo avrete forti nostalgie del passato che con tutta probabilità potrebbero far male al vostro umore.

10° Capricorno: pensare ad un progetto come se fosse qualcosa di estremamente stressante di certo non vi aiuterà per quanto riguarda la vostra situazione mentale. Dovrete rivedere dei rapporti con i colleghi che al momento stanno attraversando un periodo piuttosto negativo.

11° Ariete: il lavoro di squadra in questo momento vi sta fortemente rallentando, per cui ciò che vi conviene fare da soli, dovreste farlo. Probabilmente la stanchezza farà la sua parte, purtroppo, ma il momento fortunato stavolta dovreste costruirlo con le vostre mani.

12° Bilancia: portare pazienza con una persona a cui tenete particolarmente con tutta probabilità non vi darà alcuna garanzia, per cui sentirete come se stesse perdendo del tempo prezioso per voi. Dovrete assolutamente disfarvi di tutto ciò che vi procura stress.