L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 5 aprile 2023. Questo giro di boa infrasettimanale si presenta molto favorevole, almeno sulla carta, per Cancro, Ariete e pochi altri prescelti. Periodo sottoscritto da stelle davvero poco favorevoli, invece, per Toro e Vergine, in questo frangente pronosticati rispettivamente con due e tre stelle poco promettenti. Curiosi di sapere cosa riserveranno gli astri a metà settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 5 aprile consultando il responso astrale in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Ottimo periodo in arrivo, davvero con il vento in poppa! In coppia, vi mostrerete sensibili e attenti a ogni esigenza della persona che vi sta al fianco. Ne sarete certamente ricompensati amorevolmente, con una dedizione e una fedeltà che il partner vi donerà senza problemi. Single, sarete in splendida forma per tutto questo mercoledì: infatti, vi troverete immersi in un clima di profonda serenità e di allegria e le vostre emozioni saranno veramente molto intense e positive. Avrete la possibilità di brillare tra gli amici, come non mai, e di dimostrare al mondo quanto siano importanti le vostre qualità. Nel lavoro, un cielo positivo metterà in luce la vostra versione più dinamica e decisa.

Stanchi di chinare la testa davanti alle prepotenze? Allora questa volta fatevi sentire!

Toro: ★★. Mercoledì valutato poco positivo, causa astri non troppo di parte. Vi sarà molto difficile mantenere la concentrazione su ciò che farete, anche perché la vostra mente correrà velocemente tra pensieri di vario tipo. Venere, poi, potrebbe mettervi in testa strane idee o pensieri negativi sulla vostra relazione: fortunatamente saranno nuvole passeggere, risolvibili con l'aiuto del partner.

Single, tutte le precauzioni che avete preso ultimamente per paura di soffrire, in realtà non stanno servendo a molto. In questi giorni vi trovate a dover affrontare qualcosa di antipatico a cui comunque non eravate preparati. Nel lavoro, la Luna vi sta scoraggiando un po'; questo non è un valido motivo per mollare la presa e darsi per vinti.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 5 aprile prospetta un periodo abbastanza tranquillo, sostenibile e con tratti anche sicuramente piacevoli. La Luna vi farà sentire il bisogno di fare qualcosa di utile per la persona che avete vicino: infatti, vi renderà molto gentili, amorevoli e disponibili nei confronti del partner. Vi farete in quattro per accontentare chi amate e magari anche sottolineare quanto vi state impegnando per portare avanti la vostra relazione in modo positivo. Single, tante nuove avventure vi aspettano: sarete particolarmente socievoli e questo vi permetterà di stringere delle nuove amicizie, alcune delle quali potrebbero durare a lungo nel tempo. Nel lavoro, le stelle renderanno ogni attimo della giornata particolarmente intenso.

Presto farete qualcosa di nuovo per ottenere migliori risultati.

Oroscopo e stelle del 5 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Appassionati e delicati, così vi vogliono gli astri in relazione alla persona amata. Sia che siate in un rapporto di lungo periodo oppure se viviate un legame iniziato da poco, avrete modo di godere di sentimenti pienamente corrisposti. Single, sta per arrivare la stagione degli amori e molti di voi non potranno fare a meno di scoprirsi “inguaribili romantici”. Così, se siete in cerca dell’anima gemella non è escluso che da un’avventura occasionale possa nascere un interesse sentimentale particolarmente intrigante. Nel lavoro, avrete il sostegno di un collega molto laborioso, il che vi aiuterà a districarvi dinanzi ad una situazione complessa che richiederà tempo e pazienza.

Leone: ★★★★. Finché Venere sarà vostra amica, voi vi sentirete in una botte di ferro dal punto di vista emotivo. Infatti, ci sono delle cose nella vostra relazione in cui credete e che sono incrollabili. Per voi è molto importante dare fiducia a ciò che sentite, e questo fa si che il vostro rapporto sentimentale funzioni benissimo. Single, questo mercoledì si aprirà con toni incoraggianti per quanto vi riguarda. E le stelle vi invoglieranno sin dal primo mattino a godervi questa prima parte di primavera senza risparmiarvi. Nel lavoro, seguite con fermezza i vostri obiettivi: per strani che possono sembrare agli altri, con l'aiuto delle stelle alla fine dimostrerete di aver avuto sempre ragione.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 5 aprile, pronostica un mercoledì poco positivo. Lasciate da parte ogni tipo di titubanza, anche perché gli influssi favorevoli dell'astro notturno vi incoraggeranno a osare e a lasciarsi andare nella relazione con il partner. E se aveste dei problemi, invece di rimanere nel dubbio o peggio mettere in subbuglio la relazione amorosa, cercate un modo per affrontare la cosa che vi preoccupa, con un dialogo aperto e sincero. Single, sarete determinati a dare spazio alle vostre sensazioni più profonde e non vorrete in nessun modo che qualcuno si intrometta nella gestione della vostra relazione. Nel lavoro, smettetela di confrontare i vostri successi con quelli degli altri, oppure non uscirete più da quel vortice di pensieri che spesso vi agita.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 aprile.