L'oroscopo per la giornata di Pasquetta, lunedì 10 aprile 2023, vede un segno dei Gemelli più grintoso che mai, che potrebbe ricevere anche una notizia niente male. Altro segno in rialzo sarà quello dell'Acquario, seguito a ruota dall'ottimismo dell'Ariete.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Acquario innamorato

1° Gemelli: il vostro segno sarà tra i favoriti della giornata grazie a una piacevolissima atmosfera che si respirerà sia con il partner che con la famiglia in generale. Questa Pasquetta potrebbe rivelarsi anche portatrice di una notizia che vi renderà alquanto contenti.

Farete anche qualche incontro che decreterà una amicizia molto solida.

2° Acquario: finalmente l'amore potrebbe sbocciare all'interno della vostra coppia, e anche la fantasia giocherà un ruolo fondamentale per il sostentamento della vostra storia d'amore. Farete qualcosa di inedito che porterà la famiglia a scoprire orizzonti unici nel loro genere.

3° Ariete: l'ottimismo farà parte integrante della vostra Pasquetta 2023, soprattutto se rapportato all'atmosfera familiare. L'intesa che avrete a disposizione potrebbe essere fautrice di una idea molto originale a cui tutti potranno partecipare. Che sia un gioco o una gita fuori porta, questo lunedì così speciale sarà davvero all'insegna del divertimento.

4° Leone: largo ai sentimenti. Il romanticismo sarà parte integrante di questa giornata così particolare, mentre con le amicizie si aprirà uno scenario fatto di affetto e giocosità. Anche con le amicizie sul lavoro ci potrà essere una bellissima sintonia, che andrà al di là delle mere questioni lavorative.

Toro sentimentale

5° Toro: essere sulla cresta dell'onda sul piano dei sentimenti per voi significherà farsi in quattro per trascorrere una giornata davvero fuori dall'ordinario, forse con un viaggio mai fatto prima.

Potreste fare davvero molto con le vostre energie, ma soprattutto con la vostra spiccata creatività.

6° Sagittario: avrete modo di esprimere i vostri sentimenti alla persona amata, forse con una bella sorpresa che vi darà non solo soddisfazione ma anche una grandissima dose di autostima. Secondo l'oroscopo i pensieri negativi saranno solamente un vago ricordo, specialmente nel corso della serata.

7° Cancro: l'aria di festa potrebbe attenuare il senso di insoddisfazione e di fastidio che in queste giornate potrebbe rovinarvi la Pasquetta, per cui uscire e divertirvi sarà davvero un toccasana contro le questioni che vi stanno tartassando.

8° Bilancia: forse attenderete una svolta in amore che con tutta probabilità potrebbe non arrivare, mentre con la famiglia ci sarà un atteggiamento diametralmente opposto, ovvero molto più affiatato. Potreste avere anche qualche piccolo contrattempo che però non rovinerà l'atmosfera di festa.

Grattacapi per Vergine

9° Vergine: avrete un bel po' di grattacapi nel corso di queste giornate, e Pasquetta 2023 purtroppo potrebbe non fare eccezione. Avrete una precisione sul lavoro che non rispecchierà quella nella sfera privata, e ciò potrebbe essere controproducente per i rapporti con la famiglia.

10° Capricorno: il lavoro al momento assorbirà anche il vostro tempo libero, per cui questa giornata per il vostro segno potrebbe essere lavorativa. Potrebbero esserci delle diatribe con la squadra di lavoro, oppure qualche cosa nel meccanismo che potrebbe inceppare l'andamento di un progetto in corso.

11° Scorpione: non amerete molto l'atmosfera di festa nella giornata di Pasquetta, però farete di tutto per dare alla vostra famiglia qualcosa che renda comunque la vostra giornata abbastanza speciale. Purtroppo al momento avrete a che fare con un po' di lavoro, in più ma questo non vi spaventerà affatto.

12° Pesci: sarete decisamente sottotono e di conseguenza alla festività pasquale non ci penserete affatto, piuttosto avrete voglia di rimettervi in pari con qualche progetto che avete procrastinato nel corso della settimana precedente. Secondo l'oroscopo fare qualche strappo alla regola non guasterà.