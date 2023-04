L'Oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 aprile vede il pianeta Venere lasciare il segno del Toro in favore dei Gemelli, ora più agguerriti e romantici in amore, mentre Leone e Acquario torneranno a respirare un'atmosfera più romantica. Sagittario potrebbe mostrare un atteggiamento apatico in amore, mentre Pesci potrebbe dare inizio a nuovi percorsi professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 10 al 16 aprile.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 aprile 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale migliore a partire da questa settimana considerato che Venere vi darà una mano dal segno dei Gemelli.

Sarete in grado di costruire un rapporto migliore con la persona che amate. Se siete single con il giusto approccio e un po’ di pazienza potrete anche voi conoscere persone interessanti. Nel lavoro alcuni progetti si riveleranno un successo, altri potrebbero richiedere una revisione da parte vostra. Voto - 8️⃣

Toro: anche se Venere lascerà il vostro segno zodiacale, in ambito amoroso potrete contare su una relazione stabile. Single oppure no, avrete ancora buone occasioni per far leva sui sentimenti della persona che amate. Approfittate delle giornate di mercoledì e giovedì per le questioni d'amore. Nel lavoro ci saranno ancora molti dettagli da definire per i vostri progetti. Mercurio, Marte e Saturno vi aiuteranno nell'impresa.

Voto - 7️⃣

Gemelli: l'arrivo del pianeta dell'amore Venere nel vostro cielo renderà la vita sentimentale più interessante. Non lasciatevi sfuggire le occasioni d'amore che arriveranno. Nel lavoro la situazione sarà pressoché stabile, ciò nonostante, vorreste poter fare qualcosa per ottenere di più. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo nel complesso soddisfacente per i nati del segno.

Questa settimana sarà più focalizzata sul fronte professionale. Sarà importante ultimare determinati progetti in questo periodo per non arrivare in ritardo. In amore ci sarà una discreta sintonia con il partner. Attenzione però nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà sfavorevole. Voto - 7️⃣

Leone: tornerete a respirare una bella atmosfera in ambito amoroso secondo l'oroscopo.

Venere in sestile aumenterà il vostro fascino e accenderà in voi la voglia di godere al meglio dei rapporti sociali e sentimentali che avete. Sul fronte professionale vorreste cimentarvi in nuovi progetti o lavori, ma serviranno tempo, pazienza e la giusta preparazione. Voto - 7️⃣

Vergine: potreste mostrare un atteggiamento più freddo in amore nel corso della prossima settimana a causa di Venere in quadratura. Il vostro interesse nei confronti del partner, amici o familiari calerà, di conseguenza, non potrete avere grandi aspettative nei loro confronti. Nel lavoro Mercurio e Marte vi daranno una mano, ma con Saturno opposto attenzione a non dare nulla per scontato. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà Venere in trigono dal segno dei Gemelli.

Secondo l'oroscopo saprete mantenere buoni rapporti con il partner, amici o familiari, ma attenzione nella parte centrale della settimana, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno del Capricorno. In ambito lavorativo ve la caverete bene. Questo periodo potrebbe essere determinante per la vostra carriera, e sarà necessario dare il massimo. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un periodo più ottimista e ristoratore per quanto riguarda i sentimenti. A partire da mercoledì, Venere non sarà più negativa, e avrete maggiori possibilità di conquista, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro siete arrivati alla fine di un progetto, ragion per cui sarà importante trovare qualcosa di nuovo e stimolante a cui dedicarsi.

Voto - 7️⃣

Sagittario: l'arrivo di Venere nel segno dei Gemelli potrebbe mettervi in difficoltà in amore. Potreste mostrare un atteggiamento più apatico nei confronti del partner e di chi vi sta attorno, con il rischio di raffreddare i vostri legami con il mondo. Nel lavoro non ci saranno tante novità, ma questo non vorrà dire che sarà un periodo poco proficuo. Voto - 6️⃣

Capricorno: peccato per il pianeta Venere che si allontanerà da una posizione così comoda. In ogni caso la vostra vita sentimentale sarà comunque buona, soprattutto se siete riusciti a costruire un rapporto solido e affiatato. Per quanto riguarda il settore professionale ci saranno ancora alti e bassi a causa del contrasto tra Giove e Mercurio.

Raggiungere i vostri obiettivi si rivelerà faticoso, ma se riuscirete nell'impresa, sarà qualcosa di davvero appagante. Voto - 7️⃣

Acquario: dopo una settimana di Pasqua discreta, sarete finalmente pronti a rilanciare la vostra vita sentimentale grazie a Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli. Single oppure no, datevi da fare, perché potrebbero arrivare interessanti occasioni d'amore. In ambito lavorativo Mercurio sarà ancora contrario, ma potrete contare su Giove per gestire i vostri progetti al meglio delle vostre possibilità. Voto - 7️⃣

Pesci: l'intesa e il romanticismo con il partner comincerà a calare durante la prossima settimana a causa della posizione sfavorevole di Venere. Anche voi single potreste mostrare meno interesse verso nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo vi permetterà di dare vita a nuovi interessanti progetti che vi staranno particolarmente a cuore. Voto - 7️⃣