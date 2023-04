L'oroscopo di Pasquetta 10 aprile ci fornirà indicazioni sulla giornata di festa dei 12 segni dello zodiaco. In particolare, in questa giornata, lo Scorpione trascorrerà momenti importanti con gli amici, mentre il Capricorno potrebbe annoiarsi molto.

Previsioni zodiacali del giorno di Pasquetta: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo di Pasquetta, la vostra giornata sarà costellata da un'atmosfera di festa e dalla classica gita fuori porta. Sarete in grado di portare allegria nelle persone che gravitano intorno a voi.

Toro: potreste inventarvi qualcosa di particolare per Pasquetta, siete parecchio allergici alle situazioni tradizionali.

Non pensate troppo alle attività di cui siete protagonisti, fate riposare la vostra mente e ne gioverà anche il vostro fisico.

Gemelli: un viaggio potrebbe essere la scelta giusta per la risoluzione dei vostri problemi di coppia e per ritrovare un minimo di serenità. Siate meno critici e credete maggiormente in voi stessi, la giornata risulterà vincente.

Cancro: trascorrerete gran parte del tempo in compagnia dei vostri migliori amici, approfittatene per fare capire loro quanto sono importanti. Una bella sorpresa allieterà la vostra giornata, sfruttate per bene l'occasione.

Leone: potrebbe non essere un lunedì dell'Angelo particolarmente entusiasmante, avrete delle discussioni inaspettate. Cercate di non peggiorare la situazione con un atteggiamento non appropriato e arrogante.

Vergine: non sarete particolarmente propensi a festeggiare, la Pasqua ha scaricato tutte le vostre energie e avrete bisogno di un po' di riposo. Potrebbe essere la giornata giusta per trascorrere del tempo con la vostra famiglia.

Le predizioni astrologiche di Pasquetta: la seconda sestina

Bilancia: siete per le cose tradizionali e non starete nella pelle in attesa di trascorrere una giornata all'aperto con gli amici.

La vostra dinamicità vi dovrebbe consentire di non avere recriminazioni e di regalare gioia alle persone che amate.

Scorpione: potreste passare il giorno di Pasquetta in ottima compagnia, questo lunedì lo dimenticherete difficilmente. Non dimenticate, però, che anche il vostro partner merita tutte le attenzioni che sarete in grado di darle.

Sagittario: finalmente avrete la possibilità di rilassarvi e di non pensare alle cose che generalmente vi provocano dello stress. Alcune circostanze vi potrebbero dare la possibilità di guardare le cose con occhi totalmente diversi.

Capricorno: sarete un po' annoiati e non avete organizzato cose che sarebbero in grado di tirarvi sul il morale, la serata sarà maggiormente movimentata. Non estraniatevi troppo dai festeggiamenti, non vi farà affatto bene.

Acquario: qualche noia del passato potrebbe tornare prepotentemente attuale, almeno per oggi cercate di non pensare troppo e sorridete di più. Siate maggiormente comprensivi nei confronti della vostra dolce metà e cercate di stare sempre al suo fianco.

Pesci: passione ed emozioni caratterizzeranno la vostra giornata, finalmente trascorrerete degli attimi indimenticabili. Se dovessero crearsi delle difficoltà improvvise le risolverete in maniera piuttosto brillante.