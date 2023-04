Secondo l'oroscopo per la giornata di mercoledì 26 aprile 2023 i segni d'Aria potranno vantare delle posizioni in alto nella classifica. Stabilità soprattutto per i Gemelli e l'Acquario.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: certezze per Ariete

1° Ariete: la certezza nei confronti della persona amata svilupperà una spiccata propensione a fare progetti insieme e a fare un passo che sarà a dir poco decisivo per la vostra relazione. Gli incontri potrebbero decretare l'inizio di una amicizia che sarà davvero duratura e sincera.

2° Acquario: il romanticismo potrebbe tornare a essere l'indiscusso protagonista della vostra quotidianità e a regalarvi delle gioie a livello incommensurabile. Secondo l'oroscopo ritroverete anche una profonda armonia all'interno del contesto familiare.

3° Gemelli: avrete voglia di ascoltare molto il partner e di andare incontro alle esigenze della famiglia. Potreste avere anche una dinamicità sul lavoro che potrebbe essere utile anche per altri ambiti della vostra quotidianità.

4° Bilancia: l'intesa con il partner sarà a dir poco alle stelle, per cui potreste anche fare del vostro meglio per coinvolgerlo in una bellissima avventura fuori porta. Con gli affari state subendo una risalita senza precedenti, la quale potrebbe essere ottimale anche per guadagni ulteriori.

Continuate così.

Pesci coraggioso

5° Pesci: raccoglierete molto del coraggio di cui siete capaci e affronterete a testa alta una sfida senza precedenti nel corso del mese corrente. La comunicazione potrebbe essere uno strumento molto efficace contro gli affari difficili da risolvere.

6° Cancro: se pensate da tempo ad allargare la vostra famiglia, questo potrebbe essere il momento giusto per realizzare questo desiderio.

Avrete a che fare con una forte propensione a guadagnare grazie a degli affari molto sostanziosi.

7° Sagittario: avrete qualche piccolo tarlo con una persona che però sarà presto risolto. L'evoluzione della vostra storia d'amore potrebbe subire un forte rallentamento che in un modo o nell'altro potrebbe influire nelle vostre finanze, anche se non in modo così grave come potreste pensare.

8° Capricorno: entrare in conflitto con voi stessi potrebbe essere dovuto a una reticenza molto forte nei confronti del partner. Avrete un po' di fortuna in grado di esaudire qualche desiderio che covate a lungo nella vostra mente.

Toro nervoso

9° Toro: dovrete affrontare un po' di nervosismo che si sta facendo largo nel corso della giornata, e spesso avrete anche delle piccole faccende in sospeso sul piano professionale. Secondo l'oroscopo potreste andare incontro a qualche sacrificio per far spazio a successi futuri.

10° Vergine: gli screzi e le questioni che vi tartassano in questo momento potrebbero essere molto duraturi nel corso della giornata. Avrete purtroppo delle perplessità in amore che spesso e volentieri vi porteranno anche a fraintendere alcuni dialoghi.

11° Leone: state andando incontro a qualche gelosia che non farà per niente bene alla vostra relazione, perché ora più che mai ci sarà bisogno della comprensione di cui sarete capaci per l'altro. Secondo l'oroscopo dovrete cercare di essere meno intransigenti con le persone che vi circondano.

12° Scorpione: per il momento avrete un po' di nervosismo che potrebbe essere controproducente per le questioni di carattere finanziario, ma anche all'interno del contesto amicale. Potreste riuscire a salvare in extremis una questioni di rilevante importanza.