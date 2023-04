L'Oroscopo di martedì 25 aprile è pronto a svelare le novità del giorno. Le previsioni zodiacali, sulla base dei transiti planetari, si concentrano sulla vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali: la giornata pausa dal lavoro permetterà a quasi tutti di rivedere alcune posizioni. È presente anche una classifica che consente di inquadrare, con maggiore efficacia, l'andamento del proprio profilo rispetto alla ruota astrale.

Approfondiamo di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 25 aprile 2023.

Previsioni zodiacali del 25 aprile: i segni primi in classifica

Gemelli (1° posto): inseguirete la libertà con tutti voi stessi. Non avrete intenzione di sottostare a richieste sgradite per non ferire i sentimenti degli altri. Darete vita a una quotidianità particolare, ma soddisfacente. Vi sentirete bene con voi stessi e troverete anche il coraggio di espandere i vostri orizzonti. Potrebbero esserci delle novità da non sottovalutare in arrivo.

Bilancia (2° posto): non riuscirete a resistere al fascino del partner. Avvertirete le farfalle nello stomaco e sentirete il bisogno di fare qualcosa di divertente insieme. Non vorrete rimanere in casa, ma esplorare tutto il vostro potenziale tramite dolci passeggiate e confessioni romantiche.

Verrete accontentati, anche se non in modo eccessivamente sdolcinato.

Leone (3° posto): trarrete ispirazione da molti stimoli diversi. Le stelle vi metteranno di fronte a un bivio che supererete con grande abilità. Non avrete bisogno di porvi tante domande perché saprete individuare facilmente la strada più adatta a voi. Dal punto di vista sentimentale, inizierete ad avvicinarvi a una persona molto speciale.

La sua reazione vi riempirà il cuore di gioia.

Capricorno (4° posto): sarete leali verso il prossimo. Non metterete in discussione l'affetto dei vostri amici. Al contrario, sarete pronti ad aiutarli in qualsiasi momento. Le previsioni zodiacali del 25 aprile vi consigliano di provare a organizzare qualcosa di divertente. Le vostre proposte, infatti, verranno accolte con entusiasmo, anche dalla persona amata.

Oroscopo e classifica del 25 aprile: i segni mezzani

Sagittario (5° posto): vi piacerà rimanere in silenzio con il partner. Non vorrete intrattenerlo con discorsi inutili o prolissi. Preferirete guardarlo negli occhi e riflettere sugli ultimi sviluppi. Vi riterrete soddisfatti, anche se sarete convinti di poter fare di più per migliorare il rapporto di coppia. Nei prossimi giorni, avrete modo di mettere in pratica le vostre teorie.

Toro (6° posto): farete di tutto per rimanere al centro dell'attenzione. Non vorrete farvi da parte perché temerete di perdere i consensi da parte dei vostri amici. In alcuni situazioni, però, potrebbe essere necessario adottare una strategia diversa. Le previsioni zodiacali del 25 aprile vi consigliano di provare a liberarvi dei vostri timori: vi sentirete subito meglio.

Scorpione (7° posto): fare luce all'interno dei vostri sentimenti non sarà facile. Rimarrete in attesa, aspettando all'arrivo di segni che vi consentano di comprendere qualcosa in più sul partner. Cercherete di non prendere la questione troppo seriamente e di mettere al primo posto la serenità. Vi dispiacerà l'idea di sprecare questa giornata in inutili preoccupazioni.

Cancro (8° posto): non sarete ancora pronti ad aprirvi con la famiglia. Cercherete di non pensare ai vostri problemi e di godervi questo giorno di festa. Vi concentrerete sulle persone care, anche se alcune di loro inizieranno a sospettare qualcosa. Le numerose domande, con il passare delle ore, potrebbero diventare inopportune.

Attenzione a non perdere il controllo.

Previsioni astrologiche del 25 aprile: i segni meno fortunati

Ariete (9° posto): le stelle non vi assisteranno. Nonostante le buone intenzioni, non riuscirete a rilassarvi completamente. Sentirete il bisogno di continuare a occuparvi delle questioni lavorative. Staccare la spina non sarà difficile solo per voi. Questo atteggiamento, infatti, avrà delle forti ripercussioni anche sull'umore del partner e della famiglia.

Vergine (10° posto): apparirete un po' duri nei confronti delle persone che vi staranno accanto. Non perdonerete facilmente gli errori e vedrete nel partner una vera e propria valvola di sfogo. Questo atteggiamento darà vita a un clima difficile da sopportare.

Potreste ricevere diverse critiche, anche dagli amici più inaspettati. L'oroscopo vi consiglia di non tirare troppo la corda.

Pesci (11° posto): le stelle continueranno a non prendere in considerazione i vostri desideri. Sarà una giornata apatica e poco produttiva. Vi limiterete a riposare e a scambiarvi gli auguri con amici e conoscenti. Le poche energie non contribuiranno di certo a una rapida ripresa. Dovrete attendere che il quadro astrale subisca delle modifiche.

Acquario (12° posto): farete fatica a mettervi nei panni del partner. Il vostro rapporto sarà sempre più burrascoso. Scenderete a compromessi renderà indispensabili alcune rinunce. Le previsioni zodiacali del 25 aprile vi consigliano di non correre troppo. Potrebbe essere utile un confronto con gli amici o con la famiglia. L'importante sarà non privarvi della possibilità di essere felici.