L'oroscopo della giornata di venerdì 28 aprile 2023 vede in prima posizione i nati sotto il segno dei Pesci, seguiti dal Cancro. In ribasso si trovano ancora il Capricorno e lo Scorpione.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: bellissima Luna per il Cancro

1° Pesci: ora più che mai parlare con qualcuno potrebbe realmente risolvere molti dei vostri problemi di carattere sia amicale che in famiglia. L'amore adesso troverà tutto il romanticismo di cui ha bisogno per poter mettere da parte tutte le gelosie e le incomprensioni delle settimane passate.

2° Cancro: la bella Luna che persisterà nel vostro segno sarà indice di una interazione molto fortunata con la persona amata e anche con quei membri della famiglia con cui avete sempre avuto delle diatribe piuttosto accese. Potreste anche trovare un lavoro che possa in qualche modo farvi divertire.

3° Ariete: essere molto più attenti alla cura di voi stessi vi porterà a prendere in ottima considerazione anche qualche tipologia di amicizia che stavolta si discosterà parecchio da quelle che avete avuto finora. Gli incontri favoriranno le prospettive di dialogo e di scambi di idee.

4° Bilancia: arrivare a qualche traguardo che avete atteso a lungo potrebbe non solo favorire una soddisfazione di carattere personale, ma anche andare a guadagnare molto di più rispetto a quanto avete previsto.

Farete faville sul piano passionale.

Leone volenteroso

5° Leone: avrete le buone intenzioni necessarie per poter ristabilire un contatto alquanto positivo con la famiglia di origine e di riappacificarvi con la persona amata, soprattutto se recentemente avete avuto delle giornate non esattamente idilliache.

6° Acquario: avrete una bella energia che vi spingerà a fare moltissimo sul posto di lavoro, mentre la creatività potrebbe essere alquanto condivisa in ambiente professionale, soprattutto se avrete a che fare con una squadra che ama molto collaborare.

7° Gemelli: avvierete un periodo di responsabilizzazione con la persona amata per favorire una interazione molto più efficace all'interno del contesto domestico. Potreste avere anche dei piccoli ostacoli sul vostro cammino professionale, stavolta.

8° Toro: la tensione a causa del lavoro e degli impegni in generale potrebbero mettervi in uno stato di forte agitazione, anche se probabilmente non ha ragione di esistere.

Sarete molto carichi sul lavoro, e forse non riuscirete a gestire le questioni che richiedono molta più tranquillità.

Capricorno cauto

9° Capricorno: ora essere cauti con le responsabilità che avete in ambito familiare potrebbe essere l'unico modo per rendere l'ambiente domestico molto più rilassante. Avrete delle belle noie sul lavoro che potrebbero farvi salire il nervosismo e non concedervi alcuna tregua.

10° Scorpione: avrete un litigio che probabilmente vi porterà molto a riflettere e a fare qualche passo in avanti per riappacificarvi, ma le cose potrebbero essere molto più difficili, soprattutto se si tratta di un familiare oppure del partner.

11° Vergine: la tensione che avete in questa giornata supererà di gran lunga quella che avete già sperimentato nell'arco dell'intero mese.

Vale la pena staccare per un po' la spina anche se con tutta probabilità non conviene affatto sul piano professionale.

12° Sagittario: ci saranno molte possibilità che la vostra relazione rimanga esattamente nello stesso punto in cui lo è in questo momento, e potreste anche non trovare riposo a fronte di impegni che potrebbero assorbire interamente anche il vostro tempo libero. Abbiate pazienza, per il momento.