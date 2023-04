Nel fine settimana del 22 e del 23 aprile 2023, l'oroscopo della fortuna troverà il proprio apice nel segno dell'Acquario, eccezionalmente in testa, accompagnato dal segno dello Scorpione, mentre di tutt'altro avviso sarà il segno del Leone, in ribasso.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend per la fortuna: Acquario in ripartenza

1° Acquario: riprenderete il lavoro a tutto spiano, anche avvalendovi di un appoggio sia materiale che morale da parte della vostra squadra professionale ma anche delle persone che vi circondano in generale.

Avrete a che fare con un lato economico che potrebbe rivoluzionare letteralmente le vostre giornate.

2° Scorpione: sarete molto ambiziosi e la volontà potrà essere un motore molto efficace per i vostri progetti di stampo professionale. Avrete delle esperienze lavorative che potrebbero realmente fare la differenza sul piano economico. Sfruttare qualche occasione potrà essere essenziale per il vostro curriculum.

3° Vergine: questo fine settimana potrebbe essere a dir poco speciale per gli affari, perché potrebbero esserci dei guadagni che potrebbero essere essenziali per coprire le spese e per ridare un nuovo look alla vostra persona. Rilassarsi adesso sarà un dovere nei vostri confronti, per cui vi lascerete andare a qualche sfizio personale.

4° Capricorno: sarete concentratissimi sul lavoro e questo potrebbe essere di grande aiuto per quei progetti che purtroppo sono in fase di stallo da tanto tempo. Potreste essere tra i favoriti per un affare che soltanto voi potreste riuscire a sbrogliare e nella giornata di domenica sentirete una grande soddisfazione nei vostri confronti.

Pausa per Toro

5° Toro: avrete voglia di fare una pausa, anche se lavorare non vi dispiacerà, soprattutto se avete sempre a che fare con la creatività. Farete delle scelte sul lavoro che potrebbero essere molto produttive per un prossimo futuro, andando a toccare anche qualche nuova iniziativa promossa dalla vostra stessa squadra di lavoro.

6° Bilancia: avrete un po' di sollievo se riuscirete a lavorare da soli e a rendere i progetti affini alla vostra creatività attuale. Secondo l'oroscopo avrete a disposizione anche degli strumenti ottimali per rivitalizzare quello che potrebbe essere un progetto molto ambizioso.

7° Pesci: la volontà non vi manca, e fare qualcosa che possa valorizzare il vostro lavoro in questo momento potrebbe essere un espediente abbastanza forte per poter costruire da soli un po' di fortuna, dal momento che ora come ora riceverla sarà un po' difficile. Avrete una carica nuova a partire dalla domenica mattina.

8° Sagittario: sarà molto utile fare una conoscenza dell'ambiente lavorativo più approfondita, soprattutto se siete alle prese con una mansione nuova che possa in qualche modo esservi di aiuto in futuro.

Secondo l'oroscopo potreste avere qualche difficoltà a livello di concentrazione, ma non così grave come potreste pensare.

Ostacoli per Gemelli

9° Cancro: fate attenzione alla tensione che aleggia nell'ambito in cui lavorate, perché non solo potrebbe rallentare il lavoro ma anche rendere possibile la nascita di conflitti che difficilmente potrebbero risolversi con una intesa che possa realmente durare, secondo l'oroscopo. La domenica potrete avere tutto il relax che vi spetta.

10° Gemelli: fare attenzione a qualche ostacolo di troppo potrebbe essere utile per contrastare una sorte che non sarà esattamente dalla vostra parte, anzi, potrebbe procurarvi dei lievi squilibri che potrebbero essere controproducenti per un qualche obiettivo ambizioso che avete in mente di raggiungere.

11° Leone: sarà molto difficile prendere decisioni che siano utili all'ambito finanziario, ma probabilmente agire in questo contesto ora potrebbe essere molto pericoloso per qualche affare in essere. La cautela dovrebbe venire prima di ogni altra cosa.

12° Ariete: essere rigidi e poco propensi ad ascoltare qualche consiglio sul lavoro potrebbe essere molto controproducente in questo periodo, soprattutto se siete nervosi e avrete poche possibilità di rilassarvi in modo adeguato. Avrete dei diverbi significativi con qualche collega.