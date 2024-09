L'oroscopo della giornata di martedì 1° ottobre prevede un Capricorno più dolce in campo sentimentale, forte della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre il Leone raccoglierà complimenti e consensi in ambito professionale. Mercurio aiuterà i nativi Bilancia a prendere sagge decisioni al lavoro, mentre i Gemelli saranno più selettivi in amore.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 1° ottobre segno per segno

Ariete: inaugurerete questo nuovo mese con un cauto ottimismo. Questo cielo sarà abbastanza sereno nei vostri confronti, e promette tanto per la vostra relazione di coppia o per voi single, a patto che riusciate a dimostrare bene le vostre emozioni.

In ambito lavorativo avrete bisogno di uscire da queste situazioni professionali poco stimolanti, sia moralmente che economicamente. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che continua a mettervi in una posizione complicata per quanto riguarda i sentimenti. Anche se la Luna sarà favorevole, con Venere in opposizione avrete bisogno di capire come comportarvi con la vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo Marte vi caricherà a molla, aiutandovi a reagire ai tanti ostacoli da superare e le mille mansioni da gestire. Voto - 6️⃣

Gemelli: vita sentimentale che continua a non essere così brillante per voi nativi del segno a causa della Luna. A volte possono capitare delle discrepanze con il partner, ciò nonostante non dovrete trascinare così a lungo certe questioni, soprattutto se di poco conto.

In ambito lavorativo sarà un periodo importante per i vostri progetti. Avrete bisogno di mettere a segno buoni risultati se volete continuare in questa direzione. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno una bella Luna in sestile, accompagnata da Venere in trigono. Single oppure no, sarà un bel periodo per stare insieme alla vostra anima gemella, e mettere in risalto un rapporto che sta finalmente sbocciando.

In campo professionale le energie non mancheranno, ma avrete bisogno anche delle giuste idee per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: con Mercurio in buon aspetto dal segno della Bilancia raccoglierete complimenti in ambito professionale, grazie alle vostre idee e creatività, utili per mettere insieme interessanti progetti.

In amore non si potrà dire la stessa cosa a causa di Venere contraria. Single oppure no, riflettete bene sul vostro modo di amare, a volte inefficace. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un martedì pieno di emozioni per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo. La Luna e Venere vi spingeranno a vivere la vostra relazione di coppia in maniera più romantica e matura, dedicando particolare attenzione al benessere della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi permetterà di essere efficienti in quel che fate, ottimizzando le energie a disposizione per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Bilancia: con Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale riuscirete a prendere sagge decisioni in campo professionale, che vi permetteranno di ottimizzare bene le vostre mansioni.

In campo sentimentale questo cielo forse non sarà così influente nei vostri confronti, ciò nonostante sarà possibile vivere un rapporto abbastanza soddisfacente. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali ancora una volta eccellenti in campo sentimentale grazie a questo cielo così sereno per voi. Con la Luna e Venere in buon aspetto non mancheranno dolci emozioni tra voi e il partner, ma anche momenti di crescita, che vi aiuteranno a instaurare un legame indissolubile. Nel lavoro Marte e Saturno saranno due alleati preziosi nella vostra scalata al successo. Voto - 9️⃣

Sagittario: prima giornata di ottobre che non vi darà particolari soddisfazioni in campo sentimentale. La Luna si troverà in quadratura dal segno della Vergine, che potrebbe causare piccole incomprensioni tra voi e la persona che amate.

Positivo il settore professionale grazie a Mercurio. Lentamente riuscirete a mettere insieme progetti ben strutturati, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale dolcissima in questa giornata di martedì per voi nativi del segno. La Luna e Venere rifletteranno la vostra luce su di voi, spingendovi a vivere la vostra storia d'amore in maniera unica. Per quanto riguarda il lavoro invece, avrete bisogno di rialzare la testa, proponendo progetti che possono realmente fare la differenza. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali favorevoli per quanto riguarda il lavoro. Mercurio in trigono porterà buone idee, che potrebbero darvi belle soddisfazioni nel breve termine.

Sul fronte sentimentale non sarà il momento migliore per la vostra relazione di coppia. Con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione avrete bisogno di mettere le cose in chiaro con la persona che amate, e cercare di superare gli ostacoli insieme. Voto - 7️⃣

Pesci: il mese di ottobre non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno a causa della Luna in cattivo aspetto. Nonostante Venere sia favorevole, attenzione al vostro modo di comportarvi con il partner, soprattutto voi nati nella terza decade. In campo professionale avrete in mano buone idee per i vostri progetti, che potrebbero portarvi lontano. Voto - 7️⃣