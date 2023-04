L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 aprile 2023. La creatività vi permetterà di realizzare qualcosa che vi renda felici. Se il vostro desiderio fosse quello di ampliare la rete sociale, tenete a mente che non tutte le persone che incontrerete diventeranno importanti per il vostro futuro. Nella vita sentimentale invece, ovviamente rientrando nei segni valutati positivamente, sarete in grado di superare ogni ostacolo. La fiducia sarà un elemento fondamentale in questo processo. Non abbiate paura di agire in base alle proprie aspettative, anche se ciò dovesse significare correre dei rischi.

Rimanete aperti a nuovi punti di vista e fate del vostro meglio per mantenere anche eventuali rapporti "traballanti". Il pensiero positivo è sempre un grande alleato.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 21 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Un cielo estremamente positivo vi farà salire su una giostra di belle emozioni. Insieme al partner vivrete felicemente sentimenti, sorrisi e condivisione di pensieri. La dolce metà non smetterà di lodarvi e voi stessi non porrete freni alla vostra esplosiva capacità di essere nel cuore di chi amate. Single, il vostro modo di fare sarà parecchio addolcito dalla stelle.

Sarete molto gentili e avrete delle attenzioni buone per tutti. Da questo vostro comportamento scaturirà pace e armonia. Se spargerete vibrazioni positive intorno a voi, senz'altro qualcosa di grande potrebbe succedere. Tanta buona positività vi aspetta anche sul lavoro: domani sarete pronti a dare più spazio anche a quelle novità che di solito preferite evitare.

Raccogliete tutte le vostre energie e investitele in un buon progetto: prima o poi porterà guadagni inattesi.

Toro: ★★★★★. Questo venerdì in molti sarete in netta risalita in ambito sentimentale. E sarà vostra intenzione fornire un ambiente amorevole e sicuro all'interno della vostra relazione. Nel periodo che sta per arrivare sarete persino degli ottimi ascoltatori: vi prenderete cura dei bisogni del partner con amore e rispetto, facendo sentire l'altra persona amata e coccolata.

Sarà un ottimo giorno anche per quelli di voi che di solito non pensano positivo. Solo avendo fiducia in voi e negli altri, aprendo la vostra mente a nuove possibilità, riuscirete a risolvere vecchi e nuovi problemi. Con l'aiuto delle stelle qualcuno sarà anche in grado di cercare e trovare nuovi amici, magari riallacciare rapporti significativi persi nel dimenticatoio degli affanni quotidiani. Nel lavoro, Giove vi renderà particolarmente brillanti.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 21 aprile promette un periodo abbastanza positivo. Un quadro di forze planetarie coinvolgerà i segni d’Aria come il vostro, riaccendendo entusiasmi in questo venerdì di aprile. Così, con tutte le vostre forse ed energie vi proietterete nell'organizzare non solo la vostra, ma anche la vita della persona a cui voi volete bene.

Single, la vostra tranquillità darà un contributo positivo alla giornata, che a questo giro si preannuncia priva di sussulti. Periodo ideale per riunirsi in famiglia o con gli amici. Buono il momento per uscire in esplorazione, cercare cose diverse rispetto al solito allo scopo di regalare un po' di gioia e forse qualche dolce incontro da segnare in agenda. La giornata si presenterà interessante per tutti coloro che lavorano nel campo immobiliare o nel settore bancario: potranno concludere ottime trattative.

Oroscopo e stelle del 21 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Venerdì sufficientemente a favore. Venere vi regalerà piccoli momenti di tenerezza e romanticismo.

Molti dei nati sotto il segno del Cancro saranno particolarmente creativi e ispirati nel manifestare il loro amore a chi hanno nel cuore. Approfittate della giornata per scambiarvi dei gesti d'affetto o per prendervi cura di voi stessi. Insieme al vostro partner, oltre alle solite cose, riuscirete ad apparecchiare una seratina tutta all'insegna della passione e del romanticismo. Single, le stelle renderanno la sfera delle amicizie particolarmente significativa che, come ben sapete è molto importante per voi. Sarà dunque la giornata giusta per organizzare una rimpatriata goliardica o conviviale? Certo che si; ovviamente anche andare in un centro commerciale insieme alla vostra migliore amicizia non è che sia poi tanto male.

Sul lavoro, la situazione astrale vi offrirà spunti e nuove idee.

Leone: ★★. Venere a questo giro vi trascura, favorendo l'arrivo di un po' di stallo in diverse situazioni. Sforzatevi nel costruire un rapporto di coppia soddisfacente, soprattutto se aveste iniziato una relazione da poco. Sappiate seguire tempi e modi compatibili con quelli del partner: non siate precipitosi o peggio, come al vostro solito, impulsivi, altrimenti rovinereste tutto quello che avete fatto fino ad ora. Single, chiudersi in un inedito mutismo non servirà ad un granché, anche perché soltanto tirando fuori quello che avete dentro riuscirete a liberarvi di certi cattivi pensieri. In generale, il modo migliore per spiazzare eventuali personaggi indisponenti è sempre quello di andargli incontro sorridendo, senza dare alcuna soddisfazione.

Qualche problema professionale invece potrebbe scombinare qualcuno dei vostri piani. Affidatevi senza paura a quel collega che sapete: sappiate che troverete la soluzione più adatta a voi.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 21 aprile, mostra un periodo poco soddisfacente. Potreste sentirvi distanti dalle persone che amate, senza poter contare sul quel dolce senso di intimità che tanto amate. L'atmosfera potrebbe essere abbastanza tesa soprattutto a metà pomeriggio, causando una certa tensione tra voi e chi amate. Prendetevi un po' di tempo per parlare apertamente dei problemi di relazione, così da trovare una soluzione insieme alla vostra metà. Single, niente vi apparirà facile in questa giornata; così, con fatica e con scarso entusiasmo vi alzerete dal letto e affronterete questo venerdì come se andaste al martirio (prendetela come una battuta simpatica, giusto per...).

Probabilmente sul lavoro non avrete le idee molto chiare, soprattutto per quanto riguarda le vostre attitudini. Calma, tra un po' arriverà una nuova possibilità di successo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 aprile.