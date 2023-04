L'oroscopo del weekend del 29 e 30 aprile ci fornisce le informazioni utili per quel che riguarda le giornate di sabato e domenica dei dodici segni dello zodiaco. La classifica, in particolare, ci porta a conoscenza dell'andamento degli stessi: in prima posizione troviamo i Gemelli, mentre in ultima si posiziona lo Scorpione.

Previsioni zodiacali del 29 e 30 aprile: i primi sei segni in classifica

Gemelli (1° posto): l'Oroscopo del weekend del 29 e 30 aprile consegnerà il primo posto in classifica al vostro segno. Saranno per voi giornate particolari e molto felici, nelle quali potrete avviare nuove sfide e ricevere parecchie soddisfazioni che premieranno la vostra costanza e i vostri sacrifici.

Sagittario (2° posto): riuscirete a stupire il vostro partner con una proposta davvero concreta che farà brillare i suoi occhi. Sarete pervasi da un'energia che non si era mai vista in voi e riuscirete a raggiungere alcuni obiettivi che pensavate fossero impossibili.

Pesci (3° posto): il fine settimana potrebbe essere pieno di avvenimenti importanti, sia nella vostra vita sentimentale che nel privato. Riuscirete a consolidare dei rapporti che saranno importanti e per voi e per la vostra carriera.

Capricorno (4° posto): sarete in grado di relazionarvi in maniera positiva con le persone che vi gravitano intorno. Il vostro buonumore e la spensieratezza contraddistinguerà tanti momenti presenti nelle giornate.

Bilancia (5° posto): non perderete l'occasione per portare avanti le vostre idee e per cercare di indirizzare in maniera positiva quelle degli altri. Il vostro tempo però è prezioso e non sprecatelo dietro a situazioni che potrebbero compromettere le vostre buone intenzioni.

Vergine (6° posto): risulterete essere dominanti nelle pubbliche relazioni e sarete particolarmente efficace nel comunicare alcune vostre sensazioni.

Rimanete però umili e non date la sensazione di voler essere troppo saccenti.

Previsioni astrologiche del 29 e 30 aprile: le restanti posizioni

Ariete (7° posto): potrebbero verificarsi alcune problematiche che vi faranno pensare molto, cercate di sfruttarle a vostro favore e le cose cominceranno ad andare meglio. Non tutti i mali verranno per nuocere e ve ne accorgerete molto presto.

Toro (8° posto): avrete una gran voglia di dimostrare le vostre potenzialità ma rischierete di farlo nella maniera meno opportuna. Dimostrate di avere un certo equilibrio e affrontate le cose in modo di non arrecare disagio a nessuno.

Leone (9° posto): per voi non saranno giornate particolarmente favorevoli, dimostrerete di avere un certo nervosismo dovuto soprattutto ad una stanchezza che vi accompagna da molto tempo. Cercate di scaricarvi, magari praticando un po' di attività fisica.

Cancro (10° posto): avrete voglia di liberarvi di alcuni problemi che non vi fanno stare affatto bene, affrontate la questione con le persone di riferimento e chiarite tutto. Vedrete che le cose lentamente tenderanno a migliorare.

Acquario (11° posto): risulterete essere particolarmente agitati e non avrete l'equilibrio per trattare alcuni argomenti con i vostri interlocutori. Cercate di far passare il weekend senza commettere troppi danni e rovinare rapporti importanti.

Scorpione (12° posto): non avrete voglia di fare cose particolari, sarete pervasi da una pigrizia che vi potrebbe relegare davanti al divano. Cercate di essere più attivi e per quanto riguarda la giornata di sabato coinvolgete alcuni vostri amici.