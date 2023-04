Prende il via l'ultima settimana del mese, leggiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 25 aprile 2023 per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore dovrete prendere importanti decisioni ma a causa della Luna dissonante sarete agitati. Sul lavoro possibili miglioramenti solo col duro impegno.

Toro: per i sentimenti momento che porta complicazioni, sentite la necessità di maggiori attenzioni e lo comunicate al partner. Nel lavoro fase di confusione, riuscirete comunque ad essere performanti.

Gemelli: a livello sentimentale il mese si chiude in modo interessante, ma attenzione ad alcune questioni esterne.

Nel lavoro giornata favorevole, le promesse fatte in passato saranno mantenute.

Cancro: in amore i nuovi incontri saranno importanti, questo è un momento eccezionale per voi. A livello lavorativo dovrete avere pazienza per avere delle migliorie.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore è un periodo non esaltante in cui potreste vivere qualche sensazione negativa. Lavorate comunque ad un progetto di coppia. Nel lavoro c'è bisogno di una maggiore pazienza, non preoccupatevi per le questioni economiche.

Vergine: a livello sentimentale momento interessante questo, i rapporti in queste ore saranno favoriti. Sul lavoro arriveranno interessanti proposte.

Stelle e oroscopo del 25 aprile 2023: la giornata dei segni

Bilancia: in amore se ci sono stati problemi potranno essere superati, vi sentite però maggiormente stanchi. A livello lavorativo questo periodo comporta delle spese, alla fine comunque otterrete più di quanto avete perso.

Scorpione: a livello sentimentale giornata che permette di parlare chiaro, programmate adesso un incontro.

Nel lavoro alcune questioni vanno per le lunghe.

Sagittario: per i sentimenti piccola disputa verbale che non mancherà in questa giornata, c'è agitazione nell'aria. Nel lavoro attenzione a seguire bene ogni situazione, potrete avere a che fare con una persona che non è dalla vostra parte.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore non bisogna agitarsi, le prossime giornate richiedono prudenza.

Nel lavoro questo è un periodo di grande dispendio di energie, non fidatevi delle promesse che arrivano.

Acquario: per i sentimenti le storie nate da poco potranno diventare importanti in questo periodo, le sensazioni che provate sono positive. Nel lavoro attenzione a piccole questioni legali, qualche situazione dubbia da risolvere c'è.

Pesci: in amore sarà importante non sollevare polemiche adesso e non tornare su situazioni non positive del passato. Nel lavoro ottimo momento per coloro i quali vogliono definire una collaborazione.