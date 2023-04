L'Oroscopo della settimana dal 1° al 7 maggio 2022 è pronto a mettere in chiaro l'andamento riservato dalle stelle ai segni della prima sestina zodiacale.

In particolare l'Astrologia preannuncia la presenza di Venere in Cancro insieme a diversi transiti lunari. Il primo tra questi, il passaggio della Luna in Bilancia, martedì. A seguire, giovedì 4 maggio, il transito della Luna in Scorpione. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Sagittario di sabato 6 maggio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5.

Per molti Ariete, questa settimana sarà una sfida. L'amore potrebbe essere alquanto complicato, poiché potreste essere sommersi da sentimenti contrastanti e la comunicazione con il vostro partner potrebbe essere scarsa. Anche all'interno del lavoro ci si aspetta un periodo di alti e bassi, quindi è importante fare programmi in modo sicuro. Potreste anche non vedere dei progressi nelle questioni che vi interessano particolarmente. La famiglia e gli amici offriranno un sollievo a questo momento "no", ma potrebbero a loro volta essere stressati. Imparate dagli altri, ma fate attenzione a non preoccuparvi più del dovuto. Una volta che avrete capito come indirizzare le vostre energie, potrete iniziare a progredire.

La settimana dell'ariete espressa dalle stelline:

★★★★★ lunedì 1° maggio;

★★★★ martedì 2, sabato 6 e domenica 7;

★★★ mercoledì 3 e venerdì 5;

★★ giovedì 4 maggio.

♉ Toro: voto 7. La settimana in arrivo sarà ricca di emozioni per i Toro. L'amore porterà una profonda connessione tra voi e il partner. Potreste anche essere chiamati a confrontarvi con qualcuno per risolvere un vecchio problema.

Sul fronte lavorativo, godrete di grande soddisfazione grazie all'impegno profuso di recente. Anche se vi sentite un po' esauriti, le abilità che avete acquisito si riveleranno molto utili. Inoltre, investirete del tempo nelle persone vicine a voi. Siate creativi quando organizzate momenti speciali d condividere con chi amate.

Approfittate della settimana per godere momenti di pace e felicità.

La classifica stelline del Toro:

Top del giorno lunedì 1° maggio;

lunedì 1° maggio; ★★★★★ martedì 2 e giovedì 4;

★★★★ mercoledì 3 e venerdì 5;

★★★ domenica 7 maggio;

★★ sabato 6 maggio.

♊ Gemelli: voto 7. Questa sarà una settimana molto positiva. In amore, l'intuito aiuterà a superare le sfide e molti del segno cresceranno insieme alla loro anima gemella. Nel lavoro, la creatività e l'energia aiuteranno a ottenere risultati eccezionali. La famiglia darà a molti un grande sostegno e gli amici renderanno piacevole trascorrere del tempo in loro compagnia. Tutta la settimana i Gemelli dovranno ricordarsi di vivere secondo i loro migliori principi, solo così vedranno concludersi positivamente i loro obiettivi.

Non abbiate paura di fare scelte difficili nel nome della felicità. Se avrete bisogno di qualcuno, ricordate che potete sempre contare sulle persone che vi vogliono bene.

La settimana delle stelle per i Gemelli:

Top del giorno mercoledì 3 maggio;

mercoledì 3 maggio; ★★★★★ martedì 2 e giovedì 4;

★★★★ lunedì 1 e venerdì 5;

★★★ sabato 6 maggio;

★★ domenica 7 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. Per la settimana a venire, i Cancro possono aspettarsi una grande opportunità in amore. Potrete rinsaldare o stabilire nuove relazioni, e godere delle conseguenti emozioni. In campo lavorativo, otterrete notevoli progressi grazie alla determinazione e all'abilità di risolvere i problemi.

Il vostro impegno ripagherà con soddisfazione. La famiglia sarà un grande punto di forza: cercate di dedicare più tempo alle persone speciali che avete intorno. Le amicizie che svilupperete, senz'altro diverranno durature e gratificanti. Approfittate dei progressi.

La classifica stelline per il nati in cancro

Top del giorno domenica 7 maggio;

domenica 7 maggio; ★★★★★ lunedì 1, venerdì 5 e sabato 6;

★★★★ giovedì 4 maggio;

★★★ martedì 2 maggio;

★★ mercoledì 3 maggio.

♌ Leone: voto 7. La settimana sembra essere una settimana molto positiva per i nati sotto questo segno zodiacale. Gli amori saranno ricchi di soddisfazioni, le novità in arrivo al lavoro renderanno tutti più felici e la famiglia sarà un punto di forza. Gli amici saranno vicini e pronti ad offrire supporto e consigli.

Qualcuno più fortunato riceverà persino una bella sorpresa, il che farà brillare gli occhi e lo aiuterà a realizzare una sua aspirazione. Un po' di tempo da dedicare a momenti di relax sarà molto utile per ricaricare le energie. Con un po' di coraggio, si potrà dire addio agli stati d'animo negativi: è giunto il momento di lasciarsi andare e godersi pienamente un periodo positivo.

Le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 5 maggio;

venerdì 5 maggio; ★★★★★ sabato 6 e domenica 7;

★★★★ mercoledì 3 e giovedì 4;

★★★ lunedì 1° maggio;

★★ martedì 2 maggio.

♍ Vergine: voto 6. Questa settimana sarà ricca di momenti positivi che contribuiranno al benessere personale. Dal punto di vista professionale cercate di prendere decisioni importanti con cautela e maggiore consapevolezza.

Per quanto riguarda gli affetti, la vostra relazione a due trarrà vantaggio da qualsiasi sforzo in più fatto con l'intento di mostrarsi affettuosi. Questo è un momento importante per fare progressi e riconciliare rivalità o incomprensioni. Fate qualche passo indietro e concedetevi del tempo per riflettere su dove vi trovate ora. Usatelo per evolvere nella direzione desiderata, specialmente in ambito lavorativo. Approfittate dell'energia positiva per seguire il vostro cammino con naturale spontaneità.

La classifica a stelline.

★★★★★ mercoledì 3 e venerdì 5;

★★★★ giovedì 4, sabato 6 e domenica 7;

★★★ martedì 2 maggio;

★★ lunedì 1°maggio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda metà dell'oroscopo della settimana con le stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.