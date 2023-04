L'oroscopo settimanale dall'1 al 7 maggio è pronto a valutare l'andamento della prima settimana del nuovo mese relativamente alla seconda sestina zodiacale, ossia quella compresa fra la Bilancia e i Pesci.

Iniziamo ora a illustrare le previsioni zodiacali da lunedì 1 a domenica 7 maggio e, nel contempo, a svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. La settimana per i nati sotto il segno della Bilancia sarà abbastanza positiva. In amore molti potranno coltivare nuove relazioni o rinsaldare quelle già esistenti.

Nel lavoro invece si prospettano buone possibilità di affrontare e risolvere eventuali ostacoli. Le relazioni con la famiglia e gli amici si rafforzeranno. Alla fine della settimana potrete guardare con soddisfazione ciò che avete compiuto. Potrete sentirvi soddisfatti del vostro lavoro ed entusiasti delle vostre relazioni. Approfittate delle giornata positive per dare il massimo.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno martedì 2 maggio;

martedì 2 maggio; ★★★★★ mercoledì 3, giovedì 4;

★★★★ lunedì 1, venerdì 5;

★★★ sabato 6 maggio;

★★ domenica 7 maggio 2023.

♏ Scorpione: voto 10. Per la settimana in corso, molti nati sotto il segno dello Scorpione possono aspettarsi numerose opportunità.

Nel campo dell'amore, le persone di questo segno godranno di momenti davvero romantici e la fortuna si manifesterà in più occasioni. Sul lavoro, non c'è nessun motivo di preoccupazione: la tenacia e la creatività saranno premiate con buoni risultati. Il consiglio è quello di guardare al futuro ed essere aperti a ulteriori cambiamenti.

Anche sul fronte familiare, questa settimana darà la possibilità di fare incontri interessanti, per cui non bisognerà lasciarsi sfuggire nessuna delle occasioni che arriveranno.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno giovedì 4 maggio;

giovedì 4 maggio; ★★★★★ lunedì 1, venerdì 5, sabato 6;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3, domenica 7.

♐ Sagittario: voto 9.

In arrivo una settimana di grande positività. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, senz'altro bisogna aspettarsi momenti di appagamento. Per quanto riguarda il lavoro, le attività collegate al business sono destinate a progredire e i progetti personali potranno prendere forma. Anche le relazioni con familiari e amici saranno intense. È un momento ideale per ampliare le proprie relazioni, stringere nuove amicizie e fare esperienze diverse. Ogni giorno offrirà l’opportunità di espandersi come individui. Avere fiducia ed essere aperti alle cose nuove è ciò che conta davvero.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno sabato 6 maggio;

sabato 6 maggio; ★★★★★ mercoledì 3, giovedì 4, domenica 7;

★★★★ martedì 2, venerdì 5;

★★★ lunedì 1° maggio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

La settimana per i nati sotto il segno del Capricorno sarà carica di opportunità e cambiamenti. Sarà un momento molto positivo per l'amore, dove potranno maturare grandi conquiste e momenti indimenticabili. Dal punto di vista lavorativo, i nativi dovranno essere più prudenti e concentrarsi per raggiungere i propri obiettivi. Nella vita di tutti i giorni, la famiglia è sempre una fonte di sostegno e supporto prezioso, mentre gli amici portano allegria e vitalità. I Capricorno avranno la possibilità di conquistare nuove strade e di godere di tutte le opportunità che la settimana presenterà loro.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ martedì 2, mercoledì 3;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4, domenica 7;

★★★ venerdì 5 maggio;

★★ sabato 6 maggio.

♒ Acquario: voto 6.

La settimana per molti Acquario si presenterà in modo sufficientemente positiva. Buone le opportunità offerte dalla giornate valutate a cinque e quattro stelle, giusto per vivere la vita con un sorriso in più. L'amore porterà gioie e soddisfazioni, mentre il lavoro darà un nuovo impulso ai progetti. La famiglia e gli amici offriranno sostegno e supporto. Sarà tempo di prendersi una pausa di relax, giusto per assemblare eventuali pezzi mancanti nel puzzle della vita. Molti potranno godere di momenti di divertimento, condividendo idee con chi è importante davvero. Lasciate che l'energia positiva vi porti al successo!

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ martedì 2, domenica 7;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3, sabato 6;

★★★ giovedì 4 maggio;

★★ venerdì 5 maggio 2023.

♓ Pesci: voto 7.

Il periodo in arrivo porterà buone opportunità di successo, grazie alla creatività, all'intelligenza e all'adattabilità. Qualità utili per ottenere risultati apprezzabili soprattutto nel settore lavorativo. Nelle relazioni personali, molti potrebbero trovarsi in una situazione romantica o una riconciliazione con un caro. A sostegno una buona spinta emotiva: aiuterà ad esprimere le emozioni più profonde. Inoltre, i Pesci potrebbero godere di una forte connessione con gli amici e la famiglia. Il periodo influenzerà la quotidiana esistenza, incoraggerà a mantenere buone relazioni. Quando si tratta di soldi, i Pesci hanno le possibilità di un ritorno finanziario inaspettato.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: