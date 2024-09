L'oroscopo del mese di ottobre vede il segno del Leone adottare un approccio più conservativo in campo amoroso, complice Venere in quadratura, mentre il Cancro dovrà fare attenzione alle scelte che prende al lavoro. Il Capricorno sarà più amorevole nei confronti del partner, pronto a ripartire e da una scossa al proprio rapporto, invece i Pesci dovranno trovare il giusto equilibrio insieme all'anima gemella.

Previsioni oroscopo ottobre 2024 segno per segno

Ariete: sarà un mese abbastanza tranquillo, dove potrete sentire tutto il calore del partner.

Soprattutto nella seconda metà del mese, il pianeta dell'amore sarà dalla vostra parte, e vi spingerà a vivere il vostro rapporto in maniera più diretta. In ambito lavorativo la vostra produttività non sarà eccellente. Mercurio porterà svariati imprevisti da superare, e con Marte in quadratura, le energie a disposizione non saranno molte. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che non vi dà grandi soddisfazioni. La posizione negativa di Venere non farà affatto bene al vostro rapporto, portando ad avere delle discussioni poco piacevoli, oltre che a un po' di malinconia per un'estate che sembra lontanissima. Nel lavoro farete di tutto per portare avanti i vostri progetti grazie a Marte, ciò nonostante non sarà così semplice.

Cercate di essere ben organizzati in quel che fate. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni interessanti, che forse potrebbero regalarvi qualche soddisfazione in campo professionale. Ritroverete un certo piacere nel mettere le mani su alcuni progetti di vostro interesse. Sarà anche più facile portare a casa buoni risultati con il giusto approccio.

In amore invece muovetevi con i piedi di piombo, soprattutto nella seconda metà del mese, quando Venere sarà opposta al vostro segno. Per vivere un bel rapporto non dovrete imporvi sulla persona che amate. Voto - 7️⃣

Cancro: il mese vi regalerà diverse soddisfazioni. La seconda sarà un periodo importante da sfruttare nel lavoro, grazie alla posizione favorevole di Mercurio.

Alcuni progetti potranno darvi buoni risultati soltanto in quel periodo, per cui non potrete fallire. In ambito amoroso potrete contare su Venere a favore nelle prime settimane, che vi darà quella spinta che vi serve per lanciare la vostra relazione di coppia, o nuove storie romantiche se siete single. Voto - 8️⃣

Leone: adotterete un approccio più conservativo in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Mercurio non vi darà molte possibilità per i vostri progetti professionali. Meglio evitare di prendere dei rischi per il momento. In amore questo mese potrebbe iniziare in maniera infelice a causa di Venere. Il pianeta dell'amore però, si troverà poi in trigono, e vi permetterà di poter ricucire il vostro rapporto.

Voto - 6️⃣

Vergine: l'amore per il partner sarà forte nella prima metà del mese. Di contro, potrebbero insorgere alcune difficoltà quando Venere si troverà nel segno del Sagittario. I vostri sentimenti verso il partner saranno chiari, ma dovrete essere in grado di saperli dimostrare, anche quando tutto non sembra andare per il meglio. Nel lavoro Marte e Mercurio saranno in un ottimo equilibrio, e vi permetteranno di dare vita a progetti proficui e interessanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: avrete ancora buoni momenti sentimentali da vivere. Nutrirete profondi sentimenti verso il partner, che saranno la base per un rapporto sano e affiatato, soprattutto quando il pianeta Venere si sposterà in sestile nel segno del Sagittario.

In campo professionale avrete buone capacità, ma dovrete saperle sfruttare appieno se davvero volete raggiungere importanti obiettivi. Attenzione a Marte, ancora in quadratura dal segno del Cancro. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che riempe la relazione di coppia di splendidi momenti da vivere con il partner. Una splendida Venere sarà con voi, e vi darà sempre il giusto pretesto per regalare un'emozione in più alla persona che amate. In campo professionale arriverà il pianeta Mercurio nel vostro segno. Con Marte in trigono inoltre, sarete pronti a raggiungere importanti traguardi in questo periodo proficuo, attivo e stimolante. Voto - 9️⃣

Sagittario: mese importante per la relazione di coppia.

Il pianeta Venere arriverà nel vostro cielo nella seconda metà del mese, aprendo una parentesi importante per poter costruire un legame più forte e iniziare un nuovo importante capitolo della vostra storia d'amore. Anche nel lavoro le cose cambieranno. Questo cielo non sarà ancora estremamente favorevole da questo punto di vista, ciò nonostante vi permetterà di ripartire e gettare le basi verso nuovi progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Venere in sestile dal segno dello Scorpione, sarete più amorevoli nei confronti del partner. La vostra relazione di coppia si rivelerà più affiatata, pronta ad abbracciare l'autunno e vivere momenti calorosi, pieni d'amore. Per quanto riguarda il lavoro le energie a disposizione non saranno molte, ma con Mercurio in sestile potreste avere idee interessanti da sviluppare.

Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni discrete. La prima parte del mese potrebbe non essere così entusiasmante a causa di Venere, che solo nella seconda parte del mese sarà in buon aspetto. Per vivere una relazione affiatata non dovrete essere troppo stravaganti o estroversi. Abbiate rispetto e cura per la persona che amate. Nel lavoro non sarà il momento giusto per prendersi dei rischi. Riflettete bene sulle decisioni che prenderete. Voto - 7️⃣

Pesci: avrete bisogno di trovare il giusto equilibrio nella relazione di coppia. Lo dovrete fare entro la prima parte del mese, quando il pianeta dell'amore sarà ancora dalla vostra parte, in modo tale da poter stare bene anche quando Venere sarà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro, questo periodo sarà estremamente produttivo e pieno di soddisfazioni grazie a Mercurio e Marte in trigono. Voto - 8️⃣